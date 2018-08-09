Агитационная кампания кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина начнется 13 августа

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Старт активной агитационной кампании кандидата в мэры Москвы, действующего градоначальника Сергея Собянина начнется с 13 августа. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков.

Агитационный период в СМИ стартует 11 августа, за 28 дней до выборов, и завершится в ночь на 8 сентября, когда наступит день тишины.

"Избирательная кампания кандидата вступает с 13 августа в новую фазу - активную. Для этого мы обучили 10 тыс. волонтеров", - сказал Ремчуков.

По его словам, из 10 тыс. волонтеров, входящих в избирательный штаб кандидата, 4 тыс. продолжат работу в штабе, 3 тыс. будут заняты поквартирными обходами, 2,5 тыс. выйдут на пикеты в городе, более 1 тыс. муниципальных депутатов проведут встречи во дворах, а 152 доверенных лица кандидата будут проводить встречи с избирателями.

"Будет восемь видов пикетов с использованием новейших технологий: так, с помощью телефонов и дополненной реальности запланирован виртуальный тур об изменениях в Москве за последние 100 лет. Также планируем установить "будку гласности", где москвичи смогут рассказать, чтобы они сделали, если бы стали мэром", - пояснил глава штаба.

Кроме того, волонтеры будут раздавать избирателям агитационные материалы: брошюры о Москве, 146 брошюр "Мой район", а также значки, открытки, наклейки и магниты.

Сергей Собянин является одним из пяти кандидатов на пост мэра Москвы, он участвует в выборах как самовыдвиженец. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.