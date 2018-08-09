Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новые санкции запретят России торговать нефтью
О женщинах за рулём
Кровавый юбилей. 10 лет необъявленной войне
Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ?
Главная / Политика

Агитационная кампания кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина начнется 13 августа

09 августа 2018, 13:54  •  50 • Политика

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Старт активной агитационной кампании кандидата в мэры Москвы, действующего градоначальника Сергея Собянина начнется с 13 августа. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков.

Агитационный период в СМИ стартует 11 августа, за 28 дней до выборов, и завершится в ночь на 8 сентября, когда наступит день тишины.

"Избирательная кампания кандидата вступает с 13 августа в новую фазу - активную. Для этого мы обучили 10 тыс. волонтеров", - сказал Ремчуков.

По его словам, из 10 тыс. волонтеров, входящих в избирательный штаб кандидата, 4 тыс. продолжат работу в штабе, 3 тыс. будут заняты поквартирными обходами, 2,5 тыс. выйдут на пикеты в городе, более 1 тыс. муниципальных депутатов проведут встречи во дворах, а 152 доверенных лица кандидата будут проводить встречи с избирателями.

"Будет восемь видов пикетов с использованием новейших технологий: так, с помощью телефонов и дополненной реальности запланирован виртуальный тур об изменениях в Москве за последние 100 лет. Также планируем установить "будку гласности", где москвичи смогут рассказать, чтобы они сделали, если бы стали мэром", - пояснил глава штаба.

Кроме того, волонтеры будут раздавать избирателям агитационные материалы: брошюры о Москве, 146 брошюр "Мой район", а также значки, открытки, наклейки и магниты.

Сергей Собянин является одним из пяти кандидатов на пост мэра Москвы, он участвует в выборах как самовыдвиженец. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

50
Источник
Похожие новости
08 августа 2018, 15:09
ЦИК одобрил инициативу проведения референдума впервые за 25 лет
09 августа 2018, 10:39
Слуцкий: новые санкции США превратят систему международного права в театр абсурда
08 августа 2018, 05:24
Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке встретились с задержанным ФБР россиянином

08 августа 2018, 08:39
Пушков призвал власти Эстонии следить за своими "защитниками" после инцидента с ракетой
08 августа 2018, 21:39
В РФ могут стартовать три параллельные кампании пенсионного референдума
09 августа 2018, 07:24
Посольство России в США предложило Госдепу предать гласности переписку по новым санкциям
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 августа 2018, 23:09
«Полуфантастический сценарий»: почему Дания пытается затормозить «Северный поток — 2»
06 августа 2018, 12:54
В Госдуме оценили намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией
07 августа 2018, 03:39
По приговору - киллер, по закону гор - герой
03 августа 2018, 07:10
Убийство в саванне: уроки и последствия
04 августа 2018, 23:39
Садистов и убийц на Украине воспитывают с четырех лет
04 августа 2018, 13:54
Путин подписал закон о родном языке, повышении НДС и разрешении бронировать день свадьбы
02 августа 2018, 20:20
Константин Семин. Нам – санкции, олигархам – рекордные прибыли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.