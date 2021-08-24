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Агитатор потребовал от партии КПРФ компенсацию в размере 237 тыс. рублей

24 августа 2021, 19:55  •  71 • Политика
Экс-сотрудник КПРФ требует от партии через суд компенсацию в размере 237 тыс. рублей за задержку с выдачей трудовой книжки. Об этом сообщили во вторник, 24 августа, в пресс-службе Мосгорсуда.
«Истец просит выдать трудовую книжку, взыскать денежную компенсацию за задержку в выдаче трудовой книжки и компенсацию морального вреда. Назначена подготовка к судебному заседанию», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале суда.
Мужчина, обратившийся к партии с иском, ранее работал заведующим сектором отдела агитационной работы КПРФ. Он просит 137 тыс. рублей компенсации за задержку в выдаче трудовой, а также 100 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда, уточняет РЕН ТВ.
Данный иск рассмотрит Гагаринский суд Москвы. На 30 августа назначена беседа сторон по данному делу.
Ранее в этот день глава избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова рассказала, что Алтайский краевой суд снял с выборов кандидата в региональный парламент от КПРФ по одномандатному округу № 3 Павла Петряшева. Уточняется, что кандидат был отстранен из-за того, что скрыл информацию о судимости.
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