Агила Салех рассказал спикеру Совфеда о нелегитимности режима Файеза Сарраджа

Валентина Матвиенко. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с Агилой Салехом, возглавляющим Палату представителей Ливии

Матвиенко отметила схожесть позиций России и ливийских парламентариев касательно темы урегулирования ливийского кризиса. По мнению спикера Совфеда, разрешению сложившейся ситуации помогут переговоры с участием всех заинтересованных сторон.



Она подчеркнула, что иного пути решения кризиса в североафриканском государстве Россия не видит. Схожесть взглядов Палаты представителей и Кремля – важный аргумент для укрепления сотрудничества по линии парламента, добавила Матвиенко.

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По словам главы Палаты представителей, в североафриканском государстве идет война. Она не прекращается лишь потому, что отдельные члены мирового сообщества признают утратившее легитимность Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, однако это идет вразрез со Схиратскими соглашениями, заключенными в 2015 году. Тогда появился президентский совет и ПНС, однако срок действия их полномочий уже давно истек.

Также он отметил, что ПНС так и не приняло Конституцию страны (хотя о ее необходимости говорилось в соглашениях) и несколько раз отвергалось правительством Ливии, что подтверждает его нелегитимность.

Салех обратил внимание на осуждение террористических действий и терроризма, борьба с которым заложена в так и не исполненных Схиратских соглашениях.