Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
Главная / Политика

Агила Салех рассказал спикеру Совфеда о нелегитимности режима Файеза Сарраджа

03 июля 2020, 19:00  •  18 • Политика
Валентина Матвиенко. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с Агилой Салехом, возглавляющим Палату представителей Ливии
Матвиенко отметила схожесть позиций России и ливийских парламентариев касательно темы урегулирования ливийского кризиса. По мнению спикера Совфеда, разрешению сложившейся ситуации помогут переговоры с участием всех заинтересованных сторон.
Она подчеркнула, что иного пути решения кризиса в североафриканском государстве Россия не видит. Схожесть взглядов Палаты представителей и Кремля – важный аргумент для укрепления сотрудничества по линии парламента, добавила Матвиенко.
Салех поблагодарил политика и выразил приветствие российскому лидеру Владимиру Путину
По словам главы Палаты представителей, в североафриканском государстве идет война. Она не прекращается лишь потому, что отдельные члены мирового сообщества признают утратившее легитимность Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, однако это идет вразрез со Схиратскими соглашениями, заключенными в 2015 году. Тогда появился президентский совет и ПНС, однако срок действия их полномочий уже давно истек.
Также он отметил, что ПНС так и не приняло Конституцию страны (хотя о ее необходимости говорилось в соглашениях) и несколько раз отвергалось правительством Ливии, что подтверждает его нелегитимность.
Салех обратил внимание на осуждение террористических действий и терроризма, борьба с которым заложена в так и не исполненных Схиратских соглашениях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
03 июля 2020, 13:00
Военный эксперт назвал сроки кардинальных мировых решений: Решится и вопрос Донбасса
03 июля 2020, 13:00
Куда выстрелила мэр Якутска
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал П...
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму по...
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряе...
03 июля 2020, 02:00
Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2020, 19:25
Записки киевлянки: «Украину Россия потеряла навеки!»
28 июня 2020, 12:00
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
28 июня 2020, 02:00
"Ира, у нас новая вводная от А.А.": Неизвестные "слили" план провокации от Навального и Ко
27 июня 2020, 16:55
«Справка об отсутствии контакта с больными»: что известно о новых правилах работы санаториев на фоне COVID-19
29 июня 2020, 18:00
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как минимум, две
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
01 июля 2020, 16:00
Возглавившая Совет ЕС Германия обратилась к России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.