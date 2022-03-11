Агенты против патогенов: США вынуждают Россию начать охоту на их учёных

Соединённые Штаты создали ситуацию, в которой Москва не может дальше игнорировать их "исследования" на своих границах. Однако в Вашингтоне не намерены извиняться и идти на уступки, а потому заплатить за грехи американцев придётся их партнёрам на постсоветском пространстве.

В ходе спецоперации на Украине Россия буквально поймала США за руку на разработке биологического оружия. Минобороны продолжает публиковать документы, рисующие страшную, без преувеличения, картину подготовки полномасштабной биологической войны против нашего народа.

Называя вещи своими именами, американцы давно уже имеют репутацию политических мерзавцев, убийц и лжецов. Однако вскрывшийся в последние дни уровень людоедства поражает воображение и заставляет задуматься о том, как Россия в будущем сможет обеспечивать свою биологическую безопасность.

И разверзлась бездна

О том, что Пентагон создал вдоль наших границ густую сеть исследовательских центров, известно уже довольно давно, минимум с середины 2010-х годов. То, что трудоустроенные в них вирусологи и микробиологи занимаются сбором и модификацией возбудителей инфекционных заболеваний, тоже было понятно и больших сомнений не вызывало.

Однако 6 марта Министерство обороны России опубликовало документы Минздрава Украины, свидетельствующие о спешной ликвидации следов американской биологической программы. Общественности были представлены указ и акты о проведении работ по уничтожению возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и ряда других заболеваний из полтавской и харьковской биолабораторий.

Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Впервые мир увидел реальные доказательства того, в чём Пентагон уже давно подозревали и обвиняли китайцы и русские.

Тем не менее 10 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов показал, насколько мир недооценивал американских стратегов. В ходе короткого брифинга он сообщил: анализ добытых на Украине документов позволил установить, что лаборатории Киева, Харькова и Одессы работали над программой UP-4, в рамках которой изучалась возможность переноса особо опасных инфекций с помощью перелётных птиц.

Для этого американские и украинские специалисты изучили миграционные пути 145 видов пернатых и установили два вида, маршруты перелётов которых проходят преимущественно над территорией России. В качестве "полезной нагрузки" для них рассматривались вирусы птичьего гриппа H5N1, летальность которого для людей составляет около 50%, и болезни Ньюкасла – смертельной инфекции для куриных видов.

Кириллов уточнил, что программа UP-4 была завершена в 2020-м:

Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации.

Параллельно наши военные обнаружили документы по программам UP-2, UP-9, UP-10, в рамках которых изучались возбудители сибирской язвы и африканской чумы свиней. Кириллов пояснил, что проект Р-781 ставил задачу по изучению вирусных инфекций, способных передаваться людям от летучих мышей: коронавирусов и филовирусов. В рамках этого же проекта проводилось изучение возможности передачи от рукокрылых к человеку чумы, лептоспироза и бруцеллёза.

Выполняя заказы Пентагона, харьковская биолаборатория передала американцам 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей – блохами и клещами. Именно эти кровососущие являются переносчиками большинства зоонозных заболеваний между теплокровными видами.

Добытые нашими военными документы свидетельствуют, что в текущем году американские военные планировали изучать возможность переноса птицами, летучими мышами и даже рептилиями болезней, опасных для людей и сельскохозяйственных животных.

В общем и целом американские военные не просто изучали на Украине смертоносные заболевания, а целенаправленно создавали механизм их скрытого распространения по территории России. Фактически Соединённые Штаты готовились к применению биологического оружия против русского народа.

Использование в качестве переносчиков большого числа промежуточных видов должно было привести к тому, что экосистемы Русской равнины становились элементами оружия массового поражения. Русская природа должна была стать средством истребления русского народа.

Пьянящее чувство безнаказанности

8 марта, находясь под присягой во время слушаний в Сенате, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на территории Украины действительно имеются "исследовательские объекты", и Штаты опасаются, что они могут попасть в руки русских военных:

Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся.

Этим высказыванием второй человек в Госдепе подтвердила сразу два утверждения Минобороны России: о том, что на Украине есть сеть американских лабораторий, и что украинские специалисты в авральном режиме заметают следы.

И ещё одно важное замечание сделала Нуланд. Отвечая на вопрос сенатора Марка Рубио, уверена ли она на сто процентов, что если на Украине будет применено химическое или биологическое оружие, за этим инцидентом будут стоять русские, чиновница заявила, что совершенно не сомневается в том, что русские обвиняют других в том, что намерены сделать сами. "Классическая русская техника", – констатировала Нуланд.

Это высказывание наглядно показывает, что американская правящая верхушка не допускает даже мысли о том, что им придётся отвечать за свои художества. Убеждённость в своей безнаказанности и неподсудности – важнейший фактор принятия решений американским истеблишментом. В том числе и решения о подготовке биологической войны с Россией.

На следующий день официальный представитель Пентагона Джон Кирби и не менее официальный спикер Белого дома Джен Псаки попытались сгладить впечатление от слов Нуланд и дружно заявили, что США не разрабатывают биологического оружия. Однако, как говорится, все уже всё поняли.

Что скажет мир?

В ночь на 11 марта Россия запросила созыв заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине. Совбез ООН – это высшая международная инстанция, выше которой уже просто не к кому апеллировать. Сможет ли она принять значимое решение относительно американских лабораторий? Разумеется, нет. Просто потому, что Штаты обладают правом вето и могут не просто предотвратить принятие неугодной им резолюции, но и вообще не допустить обсуждения неприятной для них темы.

Отбросив сантименты, приходится констатировать, что международное сообщество в принципе не может повлиять на позицию Вашингтона в существенных для него вопросах. Во-первых, потому, что американский доллар всё ещё остается международной резервной валютой. Во-вторых, США могут бомбить в каменный век любое государство на планете, за исключением России и Китая. Два этих козыря позволяют американскому руководству игнорировать любые призывы, упрёки, проклятия и доводы от других стран.

Ситуация осложняется ещё и тем, что международное сообщество так и не создало профильной организации, занимающейся контролем за исполнением "Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении" (КБТО). Базовый документ был подписан, в том числе и американской стороной, ещё в 1972-м, однако в 2001 году Штаты сорвали подписание протокола, на основании которого планировалось создать механизм взаимных проверок. В результате, если за выполнением соглашений о запрещении химоружия следит Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), то конвенция по запрещению биооружия осталась сиротой-беспризорником.

США не будут воевать за Украину, даже если там применят неконвенциональное оружие - Белый дом С 2001 года конвенция, по сути дела, не работает. До этого хотя бы была трёхсторонняя рабочая группа, она могла как-то взаимодействовать, происходил обмен информацией, были инспекции в рамках так называемых мер доверия. Но сейчас же ничего этого нет. Должна была быть создана организация типа ОЗХО, рабочее название – ОЗБО (Организация по запрещению биологического оружия). Но она не создана из-за отказа Британии и США,

– пояснил в разговоре с обозревателем Царьграда бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

В итоге международное сообщество уже 20 лет не имеет никаких инструментов для проверки реального содержания американских военно-биологических программ. Штаты же за эти два десятилетия успели построить 336 лабораторий в 30 странах, и, как показывают украинские находки, развернули деятельную подготовку к ведению биологических войн с опорой на природные процессы.

Израильский опыт в помощь?

По сути, Россия оказывается в положении человека, запертого в одной комнате с Ганнибалом Лектером. Бежать некуда, на помощь никто не придёт, а намерения маньяка сомнений не вызывают. Что делать в такой ситуации? Очевидно, доставать оружие и готовиться к его применению.

Соединённые Штаты сами сконструировали ситуацию, в которой поверить им на слово никто не захочет, а проверять их лаборатории просто некому.

Теоретически Россия способна создать мощнейшее биологическое оружие, например, на основе натуральной оспы, штаммы которой хранятся в Новосибирске. Однако крайне маловероятно, что Москва пойдёт по американской дорожке. В первую очередь потому, что создание "своих" боевых патогенов никак не помогает защитить население от чужих. Безопасность России требует ликвидации американских лабораторий и полного свёртывания военно-биологической активности США вдоль наших границ.

Примечательно, что похожую задачу уже несколько десятков лет решает Израиль, окружённый враждебными арабскими и исламскими странами. ВВС еврейского государства уже дважды наносили удары по ядерным реакторам (в 1981 году в Ираке и в 2007-м – в сирийской провинции Дейр-эз-Зор), а спецслужбы систематически организуют покушения на иранских физиков. В период с 2010 по 2012 год израильтянам удалось ликвидировать четверых ведущих специалистов иранских ядерных программ. Учёных взрывали в машинах и расстреливали из автоматов на улицах. Последний раз главу иранской ядерной программы убили в декабре 2020 года. Для покушения на Мохсена Фахризаде использовали пулемёт, который был установлен в заминированном автомобиле и управлялся через спутник.

Охота на учёных: рационально и гуманно

При кажущейся ужасности и аморальности такого подхода, на самом деле целенаправленное уничтожение исследователей вражеской стороны является вполне рациональным и даже гуманным способом предотвращения угрозы национальной безопасности.

Чтобы понять это, достаточно просто посмотреть на альтернативы такому решению. Проведение специальных военных операций по типу той, что предпринята против украинского режима, – чрезвычайно затратное мероприятие, сопряжённое с гибелью сотен, а то и тысяч людей. Кроме того, далеко не все государства, размещающие у себя биолаборатории Пентагона, могут быть подвергнуты санации. Например, страны-члены НАТО практически полностью защищены от подобных мероприятий, а угроза от них может исходить не меньшая, чем от Украины.

Может ли Россия уничтожать такие объекты точечными ударами?

Гипотетически – да. Однако, чтобы снизить риск утечки опасных патогенов, удары нужно наносить специальными боеприпасами, такими, как термобарические бомбы повышенной мощности. Как и начало полномасштабной войны, нанесение таких ударов – это средство последней надежды. Применение по территории противника оружия может быть использовано в качестве casus belli и послужить прологом к началу большой войны. Кроме того, большинство американских биолабораторий создаются на базе уже существующих НИИ и медучреждений, а потому располагаются в непосредственной близости от жилых кварталов. Так что их уничтожение будет сопряжено с риском гибели ни в чём не повинных людей.

Ликвидация же ведущих специалистов военно-биологических программ может проводиться с хирургической точностью, с минимальным сопутствующим ущербом и рисками для посторонних людей. Как показывает опыт Израиля, такие акции эффективно тормозят развитие исследовательских программ противника, в минимальной степени накаляя международную обстановку.

Кто может стать законной целью таких спецопераций?

Во-первых, граждане США с военно-медицинским и биологическим образованием, такие, как Эрик Пол Грэхэм, курирующий американскую биологическую программу в Казахстане.

Во-вторых, присланные из-за океана управленцы, вроде экс-главы украинского Минздрава Ульяны Супрун. Ну и, наконец, молодые перспективные учёные из числа граждан республик, в которых действуют американские лаборатории.

Да, в настоящее время мысль о ликвидации спецслужбами учёных вызывает отвращение и воспринимается как нечто ужасное. Но на самом деле это не большее, а пожалуй, даже и меньшее зло, чем уничтожение вражеского солдата-призывника в окопах. Мобилизованный пехотинец большой опасности для нашей страны не представляет и, по сути, является жертвой обстоятельств. А вот молодой микробиолог, работающий на американские гранты, вносит существенный вклад в создание угрозы нашей национальной безопасности. Выбор же между жизнями нескольких десятков иностранцев из ближнего зарубежья и миллионами наших соотечественников – очевиден.

Что с того?

Россия до последнего старается не применять силу и не прибегать к жёстким мерам, однако, как показывают последние события на Украине, если нашей стране не оставляют иного выбора – действует решительно и методично.

Казахстану, Армении, Грузии, Таджикистану и другим странам, позволяющим американским военным финансировать их науку, создавать якобы исследовательские центры и заниматься воспитанием молодых учёных, стоит сделать очень чёткие и однозначные выводы из украинского опыта и не доводить Москву до состояния, когда она будет вынуждена отвечать асимметричными способами. Применение этих мер не понравится никому и будет стоить жизней большому числу исследователей, чей талант мог быть использован на пользу, а не во вред человечеству. Отказ от сотрудничества с США является единственным способом сохранить ценные научные кадры в долгосрочной перспективе.