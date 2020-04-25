Агенты ГРУ уже выехали: Чешские чиновники страшатся мести России за маршала Конева

После скандального сноса памятника Ивану Коневу в Праге чешские чиновники-русофобы неожиданно испугались жестокой мести со стороны России. К троим самым видным участникам всего этого дела приставлена специальная охрана.

Речь идёт о старосте округа Прага 6 Ондржее Коларже, который сделал всё для сноса памятника, а затем ещё и глумился по поводу произошедшего, о мэре Праги Зденеке Гржибе, который допустил подобные безобразия, а также старосте другого района чешской столицы Павле Новотны. Последний сказал много чего нехорошего в адрес освободителя Праги и концлагеря Освенцим, а также обещал поставить памятник власовцам, которых считает "настоящими героями".

Чешских чиновников не на шутку испугали слова главы Минобороны России Сергея Шойгу, который попросил российские правоохранительные органы завести уголовное дело на уничтожителей памятника. Также в чешских СМИ появились сведения о том, что в Прагу уже прибыл какой-то подозрительный гражданин России, а ещё раньше в Европу прибыла целая "группа российских офицеров". Проще говоря, чехи боятся мести российских спецслужб и думают, что за ними, как за Скрипалём, уже отправлены агенты ГРУ.