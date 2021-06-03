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Агенты Госдепа на завтраке с Марией Захаровой - онлайн-трансляция

03 июня 2021, 07:35  •  183 • Политика
Мария Захарова принимает участие в деловом завтраке на полях ПМЭФ. Речь пойдёт о СМИ-иноагентах. В том числе среди гостей - агенты Госдепа. Царьград ведёт прямую трансляцию с места события.
Деловой завтрак "СМИ-иноагенты" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова анонсировала накануне. Сегодня Царьград ведёт прямую трансляцию события. Наблюдать за деловым завтраком в режиме онлайн можно будет с 8:00.
Гостями делового завтрака в том числе станут представители средств массовой информации - как отечественных, так и иностранных, в том числе пригласить обещают самих иноагентов.
"Честно говоря, надоело слушать заявления Госдепа, как в России притесняют "Радио Свобода"*, и читать агитки ВВС по этому поводу. Поэтому для "радиосвободных" будет выделено отдельное - в хорошем смысле - место на завтраке", - сказала Мария Захарова.
Напомим, "Радио Свобода"* - одни из агентов Госдепа США, финансируемое именно американским внешнеполитическим ведомством.
* "Радио Свобода" - СМИ, признанное в России иностранным агентом.

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