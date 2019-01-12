Агентство SANA заявило, что ракетный удар по Сирии нанёс Израиль со своей территории на границе с Ливаном

Источник сообщил агентству SANA, что ракетный удар по Дамаску нанесли израильские самолёты со своей территории, пограничной с Ливаном.

Агентство SANA передало заявление военного источника, который утверждает, что ракетный удар по западным районам Дамаска нанесли израильские самолёты со стороны области Северная Галилея (Израиль), расположенной на границе с Ливаном. В 23:15 (0:15 субботы мск) израильские военные самолёты нанесли удары.

Под обстрел попал международный аэропорт Дамаск, здесь одну из ракет не смогли сбить, и она попала в склад на территории аэропорта.

Вскоре после атаки, в 23:58 (0:58 мск), из дамаскского аэропорта вылетел лайнер сирийской авиакомпании Syrian Air, следующий в Бахрейн, об этом сообщает "РИА Новости".

Жители Ливана наблюдали со своей территории израильские самолёты в небе, сообщает канал Directorate 4.