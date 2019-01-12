Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Уйти, чтобы остаться»: коалиция во главе с США объявила о начале вывода войск и...
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение ...
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
"Приходил подать сигнал России": Американский десантный корабль покину...
Главная / В мире

Агентство SANA заявило, что ракетный удар по Сирии нанёс Израиль со своей территории на границе с Ливаном

12 января 2019, 03:39  •  51 • В мире
Источник сообщил агентству SANA, что ракетный удар по Дамаску нанесли израильские самолёты со своей территории, пограничной с Ливаном.
Агентство SANA передало заявление военного источника, который утверждает, что ракетный удар по западным районам Дамаска нанесли израильские самолёты со стороны области Северная Галилея (Израиль), расположенной на границе с Ливаном. В 23:15 (0:15 субботы мск) израильские военные самолёты нанесли удары.
Под обстрел попал международный аэропорт Дамаск, здесь одну из ракет не смогли сбить, и она попала в склад на территории аэропорта.
Вскоре после атаки, в 23:58 (0:58 мск), из дамаскского аэропорта вылетел лайнер сирийской авиакомпании Syrian Air, следующий в Бахрейн, об этом сообщает "РИА Новости".
Жители Ливана наблюдали со своей территории израильские самолёты в небе, сообщает канал Directorate 4.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

51
Источник
Похожие новости
12 января 2019, 03:39
"Мы хотим, чтобы конгресс сделал свою работу" - Трамп откладывает введение режима ЧП
11 января 2019, 11:24
США заблокировали крупную сделку по F-16 между Израилем и Хорватией
12 января 2019, 00:24
Немцы не любят российских туристов на курортах за то же самое, за что не любят их самих
Загрузка...
11 января 2019, 21:09
"Приходил подать сигнал России": Американский десантный корабль покинул Чёрное море
12 января 2019, 03:39
Жители Ливана перед ракетной атакой в Сирии сообщали о самолётах ВВС Израиля
11 января 2019, 17:54
Трамп пошёл на рекорд: К чему приведёт самый долгий шатдаун в истории США
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
12 января 2019, 00:24
Где станки? Что с промышленностью России? (aftershock.news)
12 января 2019, 00:09
Новое имя для веры: зачем Киев собирается провести религиоведческую экспертизу устава...
12 января 2019, 00:24
В Китае авиакомпании терпят миллионные убытки из-за брошенных в двигатель самолетов м...
12 января 2019, 00:09
Два в одном: в ГИБДД представили новые правила проведения экзамена на право управлени...
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукаш...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы нет канонического архиерейского рукоположения
11 января 2019, 07:54
«Это катастрофа»: почему в США подняли вопрос о выходе страны из ООН
08 января 2019, 14:55
Митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за Украины
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сирии
08 января 2019, 15:09
Украинская авиация убивала мирных жителей Донбасса, заявили эксперты We Are The Mighty в США
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
11 января 2019, 04:54
Дальше будет только хуже? (aftershock.news)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.