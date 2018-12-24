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Агентство Moody's повысило рейтинг Украины
24 декабря 2018, 10:39 • 31 • Украина
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Украины с Саа2 до Саа1.
Reuters
Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Отмечается, что при этом был изменён прогноз с «позитивного» на «стабильный».
Как указали в Moody's, рейтинг был улучшен в связи с рядом факторов. Это, в частности, новая программа финансирования для Украины, принятая Международным валютным фондом, и недавно одобренные реформы, которые должны способствовать снижению коррупции.
При этом прогноз был изменён в связи с тем, что страна сильно зависит от МВФ в финансовом плане и подвержена риску возобновления геополитической конфронтации, а политическая нестабильность внутри Украины может привести к задержке реализации реформ.
18 декабря Совет директоров МВФ утвердил программу помощи SBA для Украины на 14 месяцев на общую сумму $3,9 млрд. Спустя три дня страна уже получила первый транш от МВФ по новой программе.
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