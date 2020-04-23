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Агентство Fitch снизило Украине рейтинг до «В»

23 апреля 2020, 14:10  •  88 • Украина
Киев, 23 апреля. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах был понижен до «В». Такое решение приняло международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, о чем и сообщила его пресс-служба.
Рейтинг РДЭ Украины на уровне «В» с позитивным прогнозом был подтвержден агентством в марте.
«Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Украины с позитивного на стабильный и подтвердило РДЭ на уровне «B», — сообщило агентство Fitch Ratings.
Причиной пересмотра прогноза по Украине стало серьезное влияние пандемии коронавируса на развитие страны, а также финансовые счета. В агентстве подчеркнули, что финансовые и макроэкономические риски, вызванные глобальным финансовым шоком, окажут негативное влияние на украинскую экономику, пишет газета «Известия».
Отметим, что ощутимый удар по украинской экономике нанесло прекращение российского экспорта. С 2013 года объемы поставок товаров из России упали в 2,5 раза. Об этом ранее рассказал экономический эксперт Сергей Левченко.
Эксперт отметил, что немаловажную роль в сложившейся ситуации сыграл тот факт, что украинские власти в апреле 2019 года возобновляли санкционную войну с Россией. Это привело к тому, что за шесть лет, с 2013 по 2019 год, товарооборот уменьшился в четыре раза.
Ранее Федеральное агентство новостей приводило комментарии известных киевские экономистов, которые в ходе онлайн-конференции обсудили возможные потери экономики Украины от карантина, а также попытались спрогнозировать развитие ситуации в мае-июне 2020 года.
Автор: Антон Зарубин

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