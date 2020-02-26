Агентов Путина в политическом полку США прибыло • 87 • Аналитика

Американская предвыборная междоусобица продолжается, основные кандидаты: Трамп, Сандерс, Байден, а ещё жизнерадостный открытый гомосексуалист Пит Буттиджич. Последний признаётся политологами «запасным вариантом» Демократической партии, который вполне может стать и первым, вырвавшись в президенты из неизвестности, как в своё время Барак Обама, а в Европе – Эммануэль Макрон.



Что будет, если поскрести «демократию»?

Наибольшие шансы сохраняются у действующего президента Трампа, остальные основные кандидаты все от Демократической партии, но согласья в их стане нет. И не предвидится, более того, Сандерса демпресса уже объявляет «вторым агентом Путина», так что выборы могут иметь «российский финал» с обвинением России во вмешательстве в американские выборы в беспрецедентном масштабе. Вся эта нищета «американской демократии» говорит, что разваливается её «глубинное государство», по которому слегка поскрёб президент Трамп.







При президенте Обаме была как бы настоящая демократия: «глубинное государство» через CNN промывало мозги американцам, а Госдеп осуществлял косвенное управление Западной Европой и по возможности миром, соблюдая приличия, скромно называя себя «первым среди равных», всего лишь «лидером свободного мира».



Президент Трамп со товарищи отбросил это лицемерие как слишком дорогостоящее. И вводит прямое колониальное управление Европой, взятой по отдельности каждой страной. Так ему проще. В этом заключается кризис современного Запада: Трамп меняет косвенное «демократическое» управление на «авторитарное» прямое. В этом заключается весь его ужас и… шарм.



Игра Демократической партии

На праймериз демократов появляется вдруг «тёмная лошадка» — мэр небольшого провинциального городка Пит Буттиджич. Он энергичен, харизматичен, гомосексуален, за его плечами Гарвард и звание лейтенанта военно-морской разведки; из неизвестности он выпрыгивает на вторые-третьи места в праймериз, что не случайно, считает ряд обозревателей.



На первое место среди демократических кандидатов вырывается социалист Берни Сандерс, после «украинского» провала Байдена, однако считается, что он не сможет победить Трампа. Последний демонстративно приветствует успехи «сумасшедшего Берни» и призывает его «не дать украсть у себя победу», как у него «украла» победу Клинтон в 2016 году. Напомним, что этот скандал, то, что он вышел наружу, приписывают «российскому вмешательству», так что, возможно, Сандерс — настоящий «агент Путина», а Трамп — безвинно пострадавший…



Поэтому демократам и нужен новый Обама или американский Макрон, и лейтенанта-гомосексуала Пита, кажется, и готовят на эту роль. Сегодня в Америке, после скандальной попытки импичмента Трампу, всё возможно, хотя раскрутка «нового Обамы» будет явным повтором, что может обернуться для демократом новым провалом. А что им ещё остаётся?



И о Европе

Всё-таки мы живём в Европе. Западная её часть ещё неплохо выглядит, внешне, но Англия уже отплывает к Америке, процесс пойдёт и дальше. «Американские горки» имеют глобальный характер.



Китайский коронавирус может глубоко вмешаться и в европейские дела, и России следует ожидать, что её обвинят в последствиях. Обосновать это можно легко, хотя бы общей российско-китайской границей. Не может же Европа признать слабость своих санитарно-эпидемиологических служб…



России пока ведёт компромиссно-проевропейскую политику, несмотря на вмешательство Европы в госпереворот на Украине в 2014 году. Это объясняется серьёзными экономическими связями с Европой и настроем наших элит. Отсюда выжидательная тактика России. На этом пути Россия далее становилась для Европы как бы «новым Западом», вместо США. Однако антироссийские санкции и политика «импортозамещения» России исчерпывают этот путь. Путин сегодня идёт по пути окончательного развода России с Европой, и Крым, кажется, станет российско-европейским Рубиконом.



Всё более актуален для России становится второй путь: Евразийский проект, поворот на Восток. Он становится и всё более реален: газопровод в Китай «Сила Сибири» уже сдан в эксплуатацию. В Европе это понимают, например, президент Макрон, и начинают подыгрывать Трампу в его желании «поладить с Россией», но Москва верит делам, а не слезам, а дел нет… Американская предвыборная междоусобица продолжается, основные кандидаты: Трамп, Сандерс, Байден, а ещё жизнерадостный открытый гомосексуалист Пит Буттиджич. Последний признаётся политологами «запасным вариантом» Демократической партии, который вполне может стать и первым, вырвавшись в президенты из неизвестности, как в своё время Барак Обама, а в Европе – Эммануэль Макрон.Наибольшие шансы сохраняются у действующего президента Трампа, остальные основные кандидаты все от Демократической партии, но согласья в их стане нет. И не предвидится, более того, Сандерса демпресса уже объявляет «вторым агентом Путина», так что выборы могут иметь «российский финал» с обвинением России во вмешательстве в американские выборы в беспрецедентном масштабе. Вся эта нищета «американской демократии» говорит, что разваливается её «глубинное государство», по которому слегка поскрёб президент Трамп.При президенте Обаме была как бы настоящая демократия: «глубинное государство» через CNN промывало мозги американцам, а Госдеп осуществлял косвенное управление Западной Европой и по возможности миром, соблюдая приличия, скромно называя себя «первым среди равных», всего лишь «лидером свободного мира».Президент Трамп со товарищи отбросил это лицемерие как слишком дорогостоящее. И вводит прямое колониальное управление Европой, взятой по отдельности каждой страной. Так ему проще. В этом заключается кризис современного Запада: Трамп меняет косвенное «демократическое» управление на «авторитарное» прямое. В этом заключается весь его ужас и… шарм.На праймериз демократов появляется вдруг «тёмная лошадка» — мэр небольшого провинциального городка Пит Буттиджич. Он энергичен, харизматичен, гомосексуален, за его плечами Гарвард и звание лейтенанта военно-морской разведки; из неизвестности он выпрыгивает на вторые-третьи места в праймериз, что не случайно, считает ряд обозревателей.На первое место среди демократических кандидатов вырывается социалист Берни Сандерс, после «украинского» провала Байдена, однако считается, что он не сможет победить Трампа. Последний демонстративно приветствует успехи «сумасшедшего Берни» и призывает его «не дать украсть у себя победу», как у него «украла» победу Клинтон в 2016 году. Напомним, что этот скандал, то, что он вышел наружу, приписывают «российскому вмешательству», так что, возможно, Сандерс — настоящий «агент Путина», а Трамп — безвинно пострадавший…Поэтому демократам и нужен новый Обама или американский Макрон, и лейтенанта-гомосексуала Пита, кажется, и готовят на эту роль. Сегодня в Америке, после скандальной попытки импичмента Трампу, всё возможно, хотя раскрутка «нового Обамы» будет явным повтором, что может обернуться для демократом новым провалом. А что им ещё остаётся?Всё-таки мы живём в Европе. Западная её часть ещё неплохо выглядит, внешне, но Англия уже отплывает к Америке, процесс пойдёт и дальше. «Американские горки» имеют глобальный характер.Китайский коронавирус может глубоко вмешаться и в европейские дела, и России следует ожидать, что её обвинят в последствиях. Обосновать это можно легко, хотя бы общей российско-китайской границей. Не может же Европа признать слабость своих санитарно-эпидемиологических служб…России пока ведёт компромиссно-проевропейскую политику, несмотря на вмешательство Европы в госпереворот на Украине в 2014 году. Это объясняется серьёзными экономическими связями с Европой и настроем наших элит. Отсюда выжидательная тактика России. На этом пути Россия далее становилась для Европы как бы «новым Западом», вместо США. Однако антироссийские санкции и политика «импортозамещения» России исчерпывают этот путь. Путин сегодня идёт по пути окончательного развода России с Европой, и Крым, кажется, станет российско-европейским Рубиконом.Всё более актуален для России становится второй путь: Евразийский проект, поворот на Восток. Он становится и всё более реален: газопровод в Китай «Сила Сибири» уже сдан в эксплуатацию. В Европе это понимают, например, президент Макрон, и начинают подыгрывать Трампу в его желании «поладить с Россией», но Москва верит делам, а не слезам, а дел нет… Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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