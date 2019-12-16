|
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
16 декабря 2019, 04:24 • 28 • Украина
Владимир Кузьменко агент украинского нападающего испанского клуба «Альбасете» Романа Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура Сегунды.
© albacetebalompie.es
«Хочу поблагодарить «Альбасете», одноклубников Зозули за то, что вступились за него. Не хочу беспокоить Романа, он говорит, что всё в порядке. Мы можем понять, что чувствует человек в такие моменты», — приводит слова Кузьменко 5maseldescuento.
Он отметил что, в целом ему очень не нравится такая ситуация.
«Надеюсь, такие инциденты будут пресекаться в будущем. Поддержка даёт много сил», — добавил агент.
По ходу встречи, фанаты «Райо Вальекано» называли украинца — нацистом.
Зозуля играет за «Альбасете» с 2017 года. В обще сложности в его активе 23 гола и 7 голевых передач в 85 матчах, из которых, на текущий сезон приходятся 3 гола и 1 ассист в 18 матчах.
Ранее вице-президент «Альбасете» рассказал, как Зозуля отреагировал на оскорбления фанатов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 декабря 2019, 12:24
|
10 декабря 2019, 08:54
|
10 декабря 2019, 12:09
|
12 декабря 2019, 04:39
|
09 декабря 2019, 11:39
|
12 декабря 2019, 17:24
|
10 декабря 2019, 07:28