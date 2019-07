Агент влияния: зачем фонд Ходорковского — Ротшильда нанял бывшего сотрудника НАТО

Британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation взял на работу эксперта Королевского института международных отношений Chatham House Джона Лофа. Бывший представитель НАТО в Москве известен своей жёсткой позицией в отношении России. Фонд Future of Russia Foundation с активами в £14,5 млн поддерживает в числе прочих общественно-политические проекты Михаила Ходорковского — Институт современной России*, «Открытую Россию»** и интернет-издание «Открытые медиа».

Фонд Future of Russia Foundation (ранее Open Russia Foundation) был создан Михаилом Ходорковским в 2002 году в Лондоне. Тогда же владелец ЮКОСа сделал базовый взнос в £10 млн. Изначально в правление фонда, кроме Ходорковского, входили бывший посол США в СССР Артур Хартман, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер и лорд Натаниэль Ротшильд. Позже фонд был переименован в Future of Russia Foundation.

В мае 2016 года Натаниэль Ротшильд вышел из правления, но продолжает сохранять контроль над фондом через S.J.P. Trust Corporation Limited. Как следует из отчётных документов, это трастовая корпорация Ротшильдов, которой управляет Джейкоб Ротшильд, 4-й барон династии. Активы Future of Russia Foundation по состоянию на январь 2018 года составляли £14,5 млн. Официальные цели фонда — благотворительные. В их число входят развитие образования в России и других странах Восточной Европы, поддержка талантов, а также образовательных, научных и культурных проектов.

Пока Михаил Ходорковский находился в заключении, фонд практически не выдавал грантов, получая невысокую (до 3—5% в год) доходность по стартовому капиталу — эндаументу. С 2013 года, когда Ходорковский освободился, фонд начал выдавать гранты на £100—200 тыс. в год.

В 2016 году фонд выдал грант в размере £344 732 Институту современной России Павла Ходорковского.

© beta.companieshouse.gov.uk

Интересно, что в отчёте за 2017 год фонд указывает получателем этого гранта (£344 732 в 2016 году) уже некие компании European Choices, притом что Институт современной России в документах не фигурирует. Это позволяет предположить, что фирмы European Choice могут быть фирмами-прокладками для Института современной России и его проектов. Компании с такими названием зарегистрированы во Франции и в Эстонии.

Как следует из документов эстонской European Choices, компания поддерживает деятельность общественного сетевого движения «Открытая Россия» (в 2019 году Минюст РФ отказал организации в регистрации), а также, возможно, финансирует интернет-ресурс «Открытые медиа» Ходорковского. У эстонской European Choices и Open press OÜ, которая выступает учредителем «Открытых медиа», один и тот же учредитель — британская компания Hanover 16 Limited, которая принадлежит Михаилу Ходорковскому. В 2017 году всё те же European Choices стали получателями гранта от Future of Russia Foundation в размере £300 тыс.

В правление Future of Russia Foundation входят гражданка США Мария Петина-Логан, которая больше десяти лет работает юристом в проектах Ходорковского, и гражданин Великобритании политолог Владимир Пастухов. Фонд не делал публичных заявлений о назначении Джона Лофа, но информация о его включении в состав правления отображена в отчётности.

В 1989—1995 годах Лоф был подающим надежды советологом — преподавателем, а затем старшим преподавателем в Исследовательском центре советологии (позднее — конфликтологии) при британской Королевской военной академии в Сандхёрсте. В НАТО Лоф работал шесть лет — с 1995 по 2001 год. В альянсе он управлял информационными программами, направленными на Центральную и Восточную Европу. В 1995 году Лоф стал первым сотрудником НАТО, который на постоянной основе работал в России. В течение этих лет он от лица альянса общался с российской прессой, разрабатывал медиакампании для «лучшего понимания НАТО в российском обществе». В 2003—2008 годах работал в нефтяной компании ТНК-BP советником по международным отношениям.

Известно также, что Лоф — участник проекта британских спецслужб Integrity Initiative, запущенного в 2015 году. Цель проекта — в противодействии влиянию РФ, борьбе с российской «дезинформацией».

© RT

Integrity Initiative — одна из ключевых программ влияния Великобритании, направленных на Россию. Программа была заявлена как часть мер по борьбе с «российской пропагандой», а также «гибридными действиями», к которым якобы прибегает РФ. На эти цели Лондон выделяет около £2 млн в год. Впервые сведения о наличии такой программы опубликовали хакеры группы Anonymous в 2018-м, писал RT. По их предположениям, Великобритания могла использовать деятельность Integrity Initiative для вмешательства во внутренние дела европейских стран и информационной войны против России.

В рамках проекта Великобритания платит «лидерам мнений» из европейских стран за антироссийские высказывания. Подобные «лидеры мнений» названы в документах проекта «эльфами». В этом списке Лоф соседствует с Уильямом Браудером и соратником Алексея Навального Владимиром Ашурковым.

Лоф, к примеру, публиковал в журнале Time колонку о том, что Россия, якобы совершив покушение на Сергея Скрипаля, унизила Великобританию и пытается определить пределы возможного в отношениях с Лондоном. Призывая к жёстким действиям против России, Лоф ссылается на слова Льва Троцкого: You might not be interested in war, but war is interested in you («Вы можете быть не заинтересованы в войне, но война заинтересована в вас»). В ряде источников этот тезис отнесён к числу ложных цитат революционера.

Политический обозреватель и аналитик Александр Асафов уверен, что появление Джона Лофа в фонде неслучайно.

«Эта организация тратит не только деньги Ходорковского, — рассказал RT Асафов. — Ходорковский — оператор, который распределяет финансы по направлениям, предварительно согласовав их с заказчиками — западными фондами и представителями истеблишмента, такими как Джордж Сорос. В прессе неоднократно обсуждалась проблема неэффективности этих трат. Поэтому принято решение посадить представителя заказчика, который будет следить за тем, чтобы деньги использовались по назначению, а не как это принято у российской несистемной оппозиции — разворовывались с отчётами, не соответствующими реальности. Остальные члены правления — идеологи, которые должны готовить идеологическое обоснование для грантов. Это логика не общественного фонда, а бизнес-единицы, которая выполняет чёткие информационные задачи».

* Институт современной России (Institute of Modern Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.



** Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.