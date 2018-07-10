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«Агент Трампа и Москвы»: как в США раскритиковали известного журналиста Гринвальда за поездку в Россию и интервью RT

10 июля 2018, 14:09  •  98 • В мире
Журналист Гленн Гринвальд, который стал всемирно известным благодаря публикации сенсационных разоблачений экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, столкнулся с резкой критикой американских СМИ и медийных персон. Неудовольствие мейнстримных медиа вызвало выступление Гринвальда на Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве, где модератором дискуссии выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Также журналисту поставили в вину его интервью телеканалу RT, причём многие критики пересказали заявления Гринвальда в искажённом виде. Сам Гринвальд не согласился с позицией коллег, которые готовы выступить против любого человека, который не поддерживает антироссийскую позицию Запада.
 
Американский журналист Гленн Гринвальд © Chip Somodevilla Gettyimages.ru
 

Западные СМИ и медийные лица обрушились с критикой на автора серии публикаций об утечках данных АНБ Гленна Гринвальда после того, как он посетил Россию. Журналист принял участие в тематической сессии Международного конгресса по кибербезопасности, в рамках которой обсуждался феномен фейковых новостей. Модератором дискуссии выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян. После мероприятия журналист дал краткое интервью RT, в котором рассказал, почему приехал в Москву.

В итоге журналиста раскритиковали за его заявление о необходимости бороться с «агрессивными взглядами США» на Россию. При этом не обошлось и без навешивания ярлыков. Журналиста стали называть «полезный идиот», «российский агент», «сторонник Кремля». Встречались и более резкие комментарии. 

В частности, в числе критиков — бывший сотрудник американских спецслужб Малкольм Нэнс, частый гость телеканала MSNBC, который известен своей антироссийской направленностью. Нэнс считает, что Гринвальда вызвали в Россию «его московские хозяева», чтобы помочь им убедить всех в ошибочности распространённого в мире негативного мнения об этой стране.

«Гленн Гринвальд показал своё истинное лицо. Он агент Трампа и Москвы. Теперь мы знаем, зачем он помог Сноудену сбежать из страны, покрывает выпад WikiLeaks против Демократической партии и рекламирует Fox News. Живёт на деньги Кремля», — написал Нэнс в Twitter.

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