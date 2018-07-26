Агент поневоле

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В футбольном мяче, который Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, обнаружился "жучок". Только речь идет не о шпионской разработке, а о крошечном устройстве, которое открывает доступ к контенту о чемпионате мира.

© Виталий Подвицкий