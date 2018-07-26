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Агент поневоле

26 июля 2018, 19:09  •  86 • Карикатуры

В футбольном мяче, который Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, обнаружился "жучок". Только речь идет не о шпионской разработке, а о крошечном устройстве, которое открывает доступ к контенту о чемпионате мира.

© Виталий Подвицкий

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