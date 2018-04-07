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Агент «Новичок». Итоги

07 апреля 2018, 00:54  •  80 • Аналитика

Что такое «Новичок»

Еще до выводов химиков власти Великобритании моментально вынесли приговор: Скрипаля якобы пытался убить Кремль с помощью некоего сильнейшего нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок». В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что «в Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием “Новичок” не проводились». Замглавы МИД России Сергей Рябков также настаивал: «Я хочу заявить со всей возможной определенностью, что никаких программ по разработке под названием “Новичок” ни в СССР, ни в РФ не было».

Дипломаты не врут, это действительно так. «Новичок» — не вещество и не программа, а своеобразный «реестр» боевых систем применения химического оружия. И давали такое название не ученые.

«Программа разработки оружия называлась “Флакон”; потом, когда мы передавали системы военным, они придумывали свои названия, это был целый набор систем, сложная классификация. Среди названий систем был в том числе и “Новичок”. Почему его так активно используют на Западе? Это русское слово, и оно сразу как бы указывает на Россию», — говорит профессор Леонид Ринк.

Кто на самом деле изобрел супероружие

Место, где создали систему, — ГосНИИОХТ, научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Сейчас здесь занимаются гражданскими разработками, в частности для нужд сельского хозяйства, а в советское время это был головной центр разработки химического оружия.

Долгое время изобретателем «Новичка» представляли химика-эмигранта Вила Мирзаянова. Он действительно трудился в ГосНИИОХТе, занимал там должность начальника отдела противодействия иностранным техническим разведкам. Мирзаянов следил за тем, чтобы в атмосферу вокруг института не попало никаких веществ, по которым иностранные спецслужбы смогли бы отслеживать советские разработки.

В начале 1990-х ученый выступил с резкой критикой советской и российской оборонных программ, а потом эмигрировал в США. Создателем же «Новичка» его объявила политик и публицист Валерия Новодворская. С ее подачи это стали регулярно повторять западные и российские медиа. Показательно, что сам Мирзаянов никогда себя так не позиционировал, хотя до самого последнего времен не отрицал своей причастности к созданию «Новичка».

«Никакого отношения к разработкам он не имел, но был, конечно, в курсе», — утверждает Леонид Ринк. Еще один разработчик Владимир Углев также подтвердил, что Мирзаянова никак нельзя считать автором изобретения.

В ГосНИИОХТе за это направление отвечал Петр Кирпичёв. Именно под его началом работали и группа Ринка, и группа Углева. Мирзаянов же свое мнимое авторство стал отрицать только сейчас, когда бывшие коллеги по институту обратили на это внимание.

Как работает система отравления

В британских СМИ со ссылками на источники в полиции и спецслужбах был выдвинут целый букет версий. Ядом могли пропитать вещи дочери Скрипаля еще в Москве; могли пропитать букет цветов, отравить накануне в ресторане. Последняя версия от газеты The Sun: шпион попросил привести ему из России «традиционную еду», гречку, и кашу отравили неизвестные агенты Кремля.

У специалистов подобные версии вызывают, мягко говоря, недоумение. «Юлия Скрипаль не доехала бы до Лондона. Нет накапливающего свойства. Система действует сразу», — говорит Ринк. В этом его поддерживают Углев и Мирзаянов.

Еще одна важная деталь: полученное вещество специалисты считают «на порядок сильнее», чем знаменитый американских отравляющий газ VX. «Шансов выжить у Скрипалей не было, если бы это действительно была наша разработка», — говорит Ринк. Тем не менее и сам шпион, и его дочь остались живы. Ринк предполагает, что могли применить антидот: «в этом случае британцы должны были знать, чем отравили шпиона и его дочь». Углев, в свою очередь, считает, что «абсолютного антидота» вообще нет.

При чем здесь банкир Иван Кивелиди

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В связи с отравлением Скрипалей часто вспоминают дело основателя «Росбизнесбанка» Ивана Кивелиди. Он и его секретарша были отравлены в офисе банка. Неизвестное отравляющее вещество нанесли на трубку телефона. Дело это запутанное и мутное, слушалось оно в закрытом режиме и было засекречено. По версии «Новой газеты», именно Леонид Ринк синтезировал яд, которым впоследствии был убит Кивеледи. Сам Ринк утверждает, что в том деле он выступал в качестве эксперта и свидетеля.

Еще одна версия есть у адвоката Бориса Кузнецова, который защищал осужденного в организации убийства Кивелиди Владимира Хуцишвили. Защитник считает, что вся история с ядом для банкира была «контролируемой операцией спецслужб». ГосНИИОХТ действительно всегда оставался в орбите внимания чекистов.

Как бы то ни было, «дело Кивелиди» в вопросе отравления Скрипалей — боковая, второстепенная история. Порой ее как будто специально муссируют, чтобы не отвечать на основной вопрос — кто стоял за покушением на экс-офицера ГРУ и его дочь.

Кто мог отравить Сергея Скрипаля

После того как Вил Мирзаянов в 2007 году в своей книге раскрыл рецептуру супероружия, изготовить отравляющее вещество может буквально «кто угодно». «Это любая страна с сильной химией, с хорошей промышленностью. Китай, США, Великобритания. Более того, это может быть даже крупная частная химическая или фармакологическая корпорация. Тайны нет», — резюмирует Ринк. Обвинения Лондона в адрес Москвы на этом фоне выглядят неубедительно.

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Мирзоянов из разоблачителя, антивоенного активиста и правозащитника стал в человека, который передал формулу страшного оружия в руки неопределенного количества людей
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Мирзаянов же при таком раскладе из разоблачителя, антивоенного активиста и правозащитника превращается в человека, который передал формулу страшного оружия в руки бессчетного количества людей. В теории воспользоваться информацией теперь могут даже террористы.

Любопытна реакция на книгу в США. Как следует из документов, опубликованных Wikileaks, сразу после выхода книги Мирзаянова Госдепартамент запретил своим сотрудникам говорить на эту тему.

«Если поднимают вопрос о книге Вила Мирзаянова “Государственные секреты: взгляд инсайдеров на российскую программу по химическому оружию”, представитель должен:

— сообщать о любых случаях обсуждения данной темы;

— не начинать и не провоцировать разговоры о книге или не действовать по существу, если эта тема возникает в разговоре;

— выразить недовольство этой проблемой;

— препятствовать обсуждению, отмечая, что “лучше оставить эти вопросы экспертам в столицах”», — говорится в инструкции Госдепа.

Еще один канал утечки мог быть в Узбекистане. Еще в 1999 году газета The New York Times писала, что Ташкент и Вашингтон заключили соглашение «по ликвидации угрозы химического и биологического оружия». Работы проводились в том числе в городе Нукус, где располагался полигон для «Новичка». Таким образом, американские специалисты могли получить в свое распоряжение образцы секретных советских разработок.

Как найти злоумышленников

«При том что рецепт открыт, в каждом конкретном случае будут отличия. Это своеобразный почерк, и по нему можно установить производителя. Для этого британцы должны предоставить образец», — говорит Ринк. Однако британская химическая лаборатория в Портон-Дауне с этим не справилась.

Единственная возможность найти настоящих отравителей и заказчиков отравления — максимальная открытость. Но власти Великобритании пока отказываются делиться с Россией результатами полученных проб по «делу Скрипаля» и даже не раскрывают деталей процедуры сбора образцов. По мнению Ринка, такая позиция Лондона «очень подозрительна».

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