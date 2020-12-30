Агент ФСБ украл "супероружие" Украины? СБУ представила отчёт за год

Украина обвинила Россию в попытке похитить секретные чертежи украинского "супероружия" - ракеты "Нептун". Об этом на полном серьёзе говорится в отчёте пресс-службы СБУ в Facebook.

В сообщении говорится, что в 2020 году украинская спецслужба пресекла деятельность аж четырёх агентурных сетей и задержала 11 связанных с ними человек. При этом один из них якобы выкрал и почти передал за границу чертежи ракеты "Нептун".

Одного агента ФСБ задержали на Луганщине, где он пытался передать зарубежной стороне секретную документацию по ракетному комплексу "Нептун",

- сообщает СБУ.

Стоит отметить, что сообщение СБУ вызывает большие сомнения, так как если бы вышеописанное хоть немного соответствовало действительности, то Киев бы поднял шум на весь мир. Тем более если дело касается ракет "Нептун", которые на Украине считают "супероружием" против России.

Да, смешно. Но ещё смешнее было бы, если бы чертежи на самом деле выкрали, собрали ракету и поняли, что новейшая украинская ракета "Нептун" - это советская ракета Х-35,

- комментирует Telegram-канал "Голос Мордора".

Напомним, что ракету "Нептун" создали на основе советской ракеты X-35. Некоторые военные аналитики и эксперты считают, что "Нептун" и X-35 - это буквально одна и та же ракета с минимумом модификаций и изменений.