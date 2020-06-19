Агапитов: Макларен расследовал Россию, а корень коррупции в IWF • 99 • Аналитика © РИА Новости / Владимир Трефилов Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Максим Агапитов в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Олегу Богатову рассказал об отношении к докладу комиссии Ричарда Макларена по расследованию коррупции в IWF, конфликте интересов и необходимости принятия срочных решений для сохранения вида спорта. Исполком IWF в апреле утвердил отставку президента Тамаша Аяна, возглавлявшего организацию с 2000 года. Комиссия Макларена 4 июня опубликовала некоторые результаты расследования в отношении чиновника. Сообщалось, что при Аяне было сокрыто 40 положительных допинг-проб, была организована система подкупа с целью получения голосов на выборах, а также обнаружено более 10 миллионов долларов неучтенных средств. Национальные федерации - заложники порочной системы IWF - Максим Октябринович, вас не удивило, что IWF в качестве руководителя группы по расследованию дел о возможной коррупции в организации выбрала Ричарда Макларена? - Нет, не удивило. Все имеет свои причины и следствия. К сожалению, мир озабочен больше тем, как он выглядит, чем содержанием. Макларен - известная личность. Я думаю, это ирония судьбы: в итоге Макларен, ранее расследовавший ситуацию с допингом в России, убедился в том, что корень коррупции и манипуляций с допингом в нашем виде спорта находился в Международной федерации тяжелой атлетики. Все национальные федерации стали заложниками порочной системы IWF. 22 января исполком IWF избрал комиссию из четырех человек, которая должна была заняться организацией расследования. Позже председатель этой комиссии Урсула Папандреа озвучила их предложение поручить расследование компании Global Sport Solutions под управлением Ричарда Макларена. Назначение Макларена создало конфликт интересов - А это был однозначный выбор или кто-то из вас сомневался? - Я был против такого выбора из-за явного конфликта интересов. Прежде всего, расследование IWF обязательно должно было включать в себя расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA), но Макларен не заинтересован в выявлении правонарушений в этой организации, поскольку она является его лучшим клиентом. Ведь WADA платила ему несколько лет, чтобы он проводил исследование положения дел в России. Мы знаем, что доктор Аян был связан с WADA. Он был членом cовета директоров данной организации с 2000 года. И из предыдущих новостей IWF ясно, что доктор Аян устанавливал отношения с WADA. Мы могли бы вменять веские положительные причины для этих отношений и так же легко мы могли бы вменять плохие причины. Это лишь немногие факты конфликта интересов Макларена. И поэтому я был согласен с предложенной кандидатурой Макларена лишь при условии назначения надзора за следствием со стороны другой крупной юридической компании. И представил в исполком IWF мой анализ ситуации и предложения. И хотя официально пишут, что решение было единогласным, я своего согласия не давал. Повторюсь! Я был согласен с кандидатурой Макларена только при условии назначения надзора за следствием. Знаю, что были сомневающиеся в выборе Макларена, но проголосовали "за". Возможно, будут и новые скандалы - Но получается, что официальное сообщение IWF о Макларене является поводом для скандала? - У нас демократия, и решения принимаются большинством голосов членов исполкома. Скандалом стал доклад Макларена по результатам расследования. Возможно, мы станем свидетелями дальнейших скандалов, связанных с анализом того, как IWF безнаказанно коррумпировала пол-мира и манипулировала с допинг-правилами на протяжении десятилетий перед носом МОК и WADA. Отмывала крупные суммы и снова коррумпировала. До последнего времени, после распада СССР, мы в управлении мировой тяжелой атлетикой не играли ведущую роль и, к сожалению, только подчинялись всем правилам, исходящим от IWF. Отсутствие использования фундаментальных знаний основателя этого вида спорта - России, стратегия удерживания власти и корыстные интересы руководства IWF послужили причиной деградации нашего спорта. Наш анализ ситуации и стиля работы IWF, сделанный в 2017 году, показал ряд ошибок и нарушений во многих сферах деятельности IWF. И прежде всего в финансовой и антидопинговой! Выборы IWF в 2017 году продемонстрировали беспомощность национальных федераций противостоять системе Аяна, и он, после провальной перепроверки проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, снова выбирается главой организации! И то, что у нас в стране были какие-то слабые места в борьбе с допингом - это вскрывшийся сегодня результат управления экс-президента федерации (до сентября 2016 года ФТАР возглавлял Сергей Сырцов). Что доказывает аналогичность ситуации и в десятках других сильнейших национальных федерациях по всему миру. И как человек, который проводил расследование в России (Макларен), не мог не увидеть, что все следы этих нарушений ведут в международные федерации? И что эти нарушения в "скандальных" видах спорта были бы невозможны без "помощи" со стороны международных федераций, которые, к слову, возглавляют не россияне. Ведь в нашем случае именно IWF являлась антидопинговой организацией, а не Федерация тяжелой атлетики России! И именно в ее ответственности и власти следить за чистотой спорта. Именно она была наделена от WADA полномочиями бороться с допингом! Или манипулировать? Доклад сделан, а решений IWF нет - Я правильно понимаю, что IWF, которую в качестве исполняющего обязанности президента возглавляет Папандреа, заинтересована в том, чтобы как можно дальше отодвинуться в действиях по вопросу расследования дел Аяна? - Мы можем только сопоставлять факты, видя то, что происходит. Все знают, насколько близкими были отношения Урсулы с Аяном и Аттилой Адамфи (зятем экс-президента и генеральным директором IWF) до скандального фильма немецких специалистов. Несмотря на все мои замечания и предложения, Макларен по ее настоянию вел расследование, а Аян объявлен Урсулой послом тяжeлой атлетики. Прошло две недели после публикации доклада Макларена, а мы до сих пор не собрались исполкомом, не получили оригинал доклада с деталями расследования и не приняли никаких решений по результатам расследования. Не определена дата проведения конгресса, не назначены выборы президента IWF, нет календаря международных соревнований, (прежняя) квалификационная система к Олимпийским играм 2020 года не отменена, олимпийский лагерь в нее не включен, антидопинговые правила не пересмотрены! Весь коррупционный механизм и его установки в действии. Требуемые фундаментальные изменения не происходят, несмотря на обоснования и предложения с нашей стороны. - Моя точка зрения ошибочна? - Время покажет. Пока мы сильно опаздываем с принятием важных решений. Есть сомнения в качестве расследования Макларена - Можно ли в данной ситуации, учитывая то, что Макларен имеет, мягко говоря, предвзятое отношение к России, рассчитывать на объективность расследования? "Мы отступаем": рассекречены сводки о первых часах Великой Отечественной - Расследование не касалось России. Оно было направлено на выявление коррупции, манипуляций с допингом и мошенничеством в IWF. На мой взгляд, оно выглядит объективным и юридически выверенным. Хотя и с реверансами в сторону WADA, к докладу особо не придерешься. Особенно к тому, как он выглядит. Но учитывая пандемию коронавируса и очень короткий период расследования (чуть больше 100 дней), трудно представить, что возможно сделать качественное расследование. Расследование Мклареном ситуации в России ведь заняло годы. А тут международная федерация и сто дней! Думаю, что мы услышали то, что и так все знали, так как это лежало на поверхности. Доклад - не основание для уголовного наказания Аяна - Может ли быть осуществлено уголовное наказание Аяна или применимы только финансовые санкции? - Global Sport Solutions под управлением Ричарда Макларена не является органом, уполномоченным определять меры наказания в случае вины. Этим занимаются другие органы, в которые IWF теперь должна обратиться. И это ещё одна из причин, из-за которых я был против кандидатуры Макларена. Потому что его расследование, по большому счету, не имеет никакой юридической силы, требует дополнительных исследований и не имеет логического завершения. Хотя оно обошлось при этом членам IWF в один миллион евро! И, к тому же, здесь есть и вопросы коррупции, и манипуляций с допингом, и финансовых нарушений. Расследованием коррупции должна заниматься прокуратура, антидопинговых нарушений - WADA/ITA, а финансовых нарушений - одна из аудиторских компаний. Почему этим должен был заниматься Макларен и почему цена в один миллион евро, мне не понятно. Возможно, полный доклад даст прояснения по этому поводу. Важно вернуть доверие к виду спорта - Максим Октябринович, насколько сильно расследование ударило по виду спорта? - Спортсмены знают из практики, что у медали две стороны. Любая ситуация, особенно критическая, дает возможности. ФТАР была в критической ситуации четыре года назад. Скандал за скандалом, финансовое банкротство, развал и кумовство. Сегодня это новая сильная организация без долгов, без допинговых скандалов, без двойных стандартов. И лучший пример для многих федераций по всему миру, вызывающая доверие на всех уровнях, как это и полагается России - основателю тяжелой атлетики. Теперь очередь за IWF, все зависит от ее выбора дальнейшего пути и решений. Мы показали хороший пример всему миру и IWF. Важно признать ошибки и исправить их, а не сваливать на других. Необходимо вернуть доверие "чистых" спортсменов, тренеров, национальных федераций, МОК. Иначе этот кризис закончится крахом. А вид спорта ни в чем не виноват. Он как был великолепным 135 лет назад, когда получил свое официальное основание в России, так таким же и остался. Умение поднимать тяжелые веса всегда было источником силы, красоты человеческого тела, здоровья. Ничего не изменилось, все так и остается по сей день. Вопрос только в том, в чьих руках он находится. Как нож. Либо в руках мастера по дереву, либо убийцы. Либо в руках специалистов, либо негодяев. Решения исполкома IWF определят судьбу вида спорта - Если говорить о предстоящих выборах президента IWF, Урсула Папандреа не ваш кандидат? - А что, Урсула кандидат? Мы этого не знаем. Мы даже о дате выборов ничего не знаем. Думаю говорить о кандидатах в их отсутствии нет смысла. Давайте вернемся к этому вопросу позже. Я всегда буду на стороне справедливости, честности и открытости. Надеюсь на выборах будут такие кандидаты. Путин призывает равняться на Сталина, Рузвельта и Черчилля Я работаю для развития тяжелой атлетики. Моя цель сегодня как члена исполкома IWF - развитие нашего вида спорта и защита его интересов на международном уровне. Исторический вклад, который сделала Россия, неоценим. Его пытаются дискредитировать и "замылить", но время, к счастью, все ставит на свои места. Мы должны создать правила и условия для развития вида спорта. И чтобы все страны были равны перед лицом этих правил, а чистые спортсмены были защищены. Это моя задача, кому-то это нравится, кому-то нет. Я не боролся с Тамашем Аяном, я боролся и продолжаю бороться с системой, которая позволила в 2008, 2012 и 2016 годах приехать на Олимпийские игры "грязным" атлетам. - У вас нет опасения, что если Папандреа на ближайших выборах станет президентом IWF, то линия Аяна будет максимально продолжена? - Тогда она закончит как Аян... - На ваш взгляд, тяжелой атлетике не грозит исключение из олимпийской программы? - Все в руках исполкома IWF. Сегодня мы наблюдаем пик кризиса ситуации. Последующие решения исполкома IWF определят судьбу вида спорта и пути его развития. Надеюсь, что это будет работа над ошибками... Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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