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Ага, ждите: В КС получили запрос о допросе с Украины
12 марта 2018, 17:39 • 339 • Политика
В Конституционном суде России подтвердили получение пакета бумаг из Генпрокуратуры Украины. От 18 судий КС и его председателя требуют вернуться на допрос в Киев.
Представители Конституционного суда России подтвердили вызов судий высшего в нашей стране органа юстиции в Генеральную прокуратуру Украины. По имеющейся у самого Конституционного суда информации, его судьи подозреваются украинской стороной в посягательстве на территориальную целостность Незалежной.
Не трудно догадаться, что подобные обвинения в адрес российских юристов выдвигаются в связи со всеми известными событиями весны 2014 года на Крымском полуострове. Сообщение о вызове судей КС России на Украину для дознания было доставлено в орган юстиции 6 марта.
Всего в покушении на территориальную целостность Украины обвиняются 18 судей Конституционного суда России и председатель данной инстанции. Как ранее заявил глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко, всем подозреваемым предписано явиться на допросы 13 и 19 марта.
О факте получения Конституционным судом "повестки" от украинских следственных органов сообщает РИА Новости.
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