Aftonbladet: Польша хочет денег ЕС и полной свободы

«Варшава решила изменить правила Евросоюза»

Самая крупная шведская ежедневная газета Aftonbladet решила разобраться, с чем связано деструктивное поведение Польши в Евросоюзе. Неужели в Варшаве на самом деле решили, что без помощи ЕС страна будет жить лучше?

«Похоже, многие в своих суждениях исходят из того, что правительство Польши стремится к выходу из ЕС. Но что, если его цель, напротив, заставить Евросоюз поменять курс и делать то, что хочет Польша? Для этого и устраивают хаос, цель которого – такой Евросоюз, в котором не иссякает поток субсидий, но при этом каждая страна делает только то, что хочет. А чтобы этого добиться, польское правительство, похоже, решило, что нападение – лучшая защита»,

– говорится в статье, опубликованной в Aftonbladet.

Издание напоминает, как польский премьер-министр Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki), выступая в Европейском парламенте, жаловался на преследование и травлю его страны со стороны Брюсселя. Из его выступления стало понятно – это именно Варшава делает всё возможное, чтобы придерживаться европейских принципов, тогда как Еврокомиссия жёстко устанавливает ничем не объяснимые правила.

При этом Aftonbladet не упускает случая напомнить, что Польша вообще-то является бывшим коммунистическим государством, поэтому стоит ли удивляться навязыванию ЕС вот такой картины.

Впрочем, «наглость и самоуверенность» Польши вызывают даже симпатию у автора статьи Вольфганга Ханссона (Wolfgang Hansson), потому что ему не приходилось ранее видеть председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен настолько обеспокоенной и растерянной, как во время выступления польского премьера.

«В мире преобладает мнение, будто Польша собирается выйти из состава ЕС. Однако ни в одной другой стране нет такой мощной поддержки Евросоюза, как среди поляков. Более реалистичная версия происходящего: польское правительство считает, что находится в авангарде борьбы, призванной заставить ЕС измениться изнутри. В этом у Польши есть сильный союзник — Венгрия. Ещё ряд стран были бы не прочь последовать за Польшей, например Словакия и отчасти Болгария и Румыния. Вероятно, этот курс мог бы воодушевить и других»,

– считает шведский журналист.

По его мнению, подобное развитие событий приведёт к смерти Евросоюза. Однако все попытки Брюсселя «кнутом и пряником» вернуть Польшу на «путь истинный» и заставить соблюдать демократические принципы не приводят к успеху.

В арсенале у ЕС всего два вида наказаний, напоминает Aftonbladet: лишение страны права голоса и лишение страны экономической поддержки.

В Брюсселе уже запустили юридическую процедуру для первого наказания, однако вся проблема в том, что поддержать это решение должны все страны-члены ЕС, а пока Венгрия стоит на стороне Польши, ничего не получится. Второе наказание – лишение финансовой поддержки – более действенное, ведь Варшава получает самую большую помощь из всех стран ЕС, так что это был бы ощутимый и болезненный удар, уверен Вольфганг Ханссон.

Но в ответ Польша вполне может парализовать всю деятельность Евросоюза, налагая вето на все решения, что приведёт к настоящему хаосу.

«Брексит обернулся для ЕС тяжёлым кризисом, но сейчас британцы больше не могут ставить палки в колёса европейского сотрудничества. А вот Польша может, причём в наивысшей степени. При этом деньги для Польши – единственное по-настоящему уязвимое место, по которому другие страны ЕС могут нанести удар. Со стороны прочих членов ЕС было бы неразумно продолжать слать миллиарды из карманов своих налогоплательщиков в страну, которая так вопиюще нарушает объединившие их всех правила»,

– делает вывод Aftonbladet.