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Aftenposten: ВС США располагаются в Норвегии, как у себя дома

31 мая 2021, 01:40  •  75 • Война
США преследуют свои интересы, и они могут не совпадать с норвежскими
«Новый договор позволяет войскам США присутствовать в Норвегии на исключительных условиях. И это не договор в рамках НАТО. Это соглашение между двумя странами. Благодаря договору, США будет проще строить на норвежских базах собственные здания, куда больше ни у кого не будет доступа; привозить собственное оборудование, которое Норвегии могут и не дать проверить; обеспечить своим военным и гражданским лицам беспрепятственный въезд и выезд из Норвегии; самим вести полицейский надзор за своими солдатами и гражданскими сотрудниками, даже если те совершат преступление в неслужебное время и за пределами баз»,
– рассказывает ежедневная норвежская газета Aftenposten.
Другими словами, американские военные будут чувствовать себя в Норвегии, как у себя дома, и вести себя соответственно. Согласно договорённостям, у американских солдат будет свободный доступ на территории военных баз, однако при этом они обязаны уважать территорию Норвегии, соблюдать норвежское законодательство, а их деятельность должна получать одобрение норвежских властей, отмечает издание.
Кроме того, норвежскому фрегату разрешат присоединиться к американским военно-морским силам и в 2021-2022 годах ходить с ними по их маршруту, который не будет соответствовать обычному маршруту НАТО. С одной стороны, это означает совместные учения с кораблями США, с другой стороны, будет выглядеть как демонстрация силы со стороны Норвегии, считает Aftenposten.
И добавляет: кроме всего прочего, Вашингтон собирается инвестировать значительные суммы в норвежские военные базы. Другими словами, Норвегия получит сплошные выгоды, а глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде (Ine Eriksen Søreide) уверен, что теперь гарантии безопасности НАТО станут более надёжными. А глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen) объясняет, что в случае непредвиденных обстоятельств США моментально придут на помощь.
Но и США получат достаточно выгод от подобного союза. Во-первых, американская армия основательно укрепляет свои позиции в Норвегии, получив места на всех аэродромах страны, где они могут размещаться с собственными самолётами, оружием и транспортом, отмечает издание.
Во-вторых, США отработают переброску своих военных на Север Европы. В-третьих, договор не предполагает ограничений количества американских военных на территории Норвегии.
При этом норвежское правительство уверяет, что политика страны останется неизменной. Хотя в Москве уже назвали договорённости между Осло и Вашингтоном свидетельством того, что Норвегия становится плацдармом военной активности США.
«По словам эксперта по России Юлие Вильхельмсен (Julie Wilhelmsen), эту точку зрения как раз можно понять. Однако Бакке-Йенсен не видит никаких оснований для резкой реакции России, уверяя, что речь в данном случае идёт лишь о безопасности Норвегии»,
– пишет автор статьи Свейнунг Берг Бентцрёд (Sveinung Berg Bentzrød).
Он предупреждает, что в Норвегии не все в восторге от подобных перспектив. Так, по мнению подполковника Турмуда Хейера (Tormod Heier), эксперта по политике безопасности, этим соглашением с Вашингтоном Норвегия отказывается от права контролировать свои земли, что может повредить суверенитету страны.
«США прибывают не только для того, чтобы укрепить оборонный альянс НАТО на севере. У них всегда есть собственная повестка дня. И она вовсе не обязательно совпадает с норвежской. В худшем случае Норвегия рискует быть втянутой в конфликт, который разыграется, в том числе и на норвежской территории, хотя самой Норвегии он совершенно не нужен. И урегулировать его будут, возможно, совершенно не так, как того хотела бы Норвегия. США после такого конфликта смогут вернуться домой, а вот Норвегия так и останется ближайшим соседом России»,
– цитирует издание Хейера.
К тому же подполковник сомневается в том, что Вооружённые силы Норвегии будут способны контролировать всю американскую деятельность на территории страны.
С ним согласен и независимый военный эксперт Якоб Бёрресен (Jacob Børresen).
«Эксперт считает, что увеличение американского присутствия в Норвегии совсем не способствует снижению напряжённости на севере, а как раз наоборот. Также он опасается, что широкое американское присутствие в стране станет для Норвегии предлогом не восстанавливать собственную надёжную оборону. По мнению Бёрресена, США надолго размещаются в том или ином регионе только тогда, когда это отвечает их собственным интересам»,
– констатирует Aftenposten.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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