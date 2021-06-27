Афро-американизация Молдавии, или Суровый этнический эксперимент

Увлечённая бурной дискуссией о природе коронавируса мировая общественность упустила из виду еще один тектонический процесс, который может сказаться на судьбах Европы.

Наиболее проницательные борцы за права человека еще четыре года назад отметили, что НАТО втихую начинает операцию по пересадке румынских цыган из старой Европы назад на этническую родину. Правда, заниматься этим альянс не имеет никакого права. Если Румыния – член НАТО да еще член Европейского союза, кто посмеет выбрасывать граждан из одной страны-члена в другую?

Однако посмели. Лондонская полиция стала окружать лагеря румынских цыган в Гайд-парке, отлавливать их, грузить на самолеты и отправлять на другой конец континента. И проделывалось это за деньги британских налогоплательщиков. Нисколько не лучше британцев в этом отношении оказались галантные французы, также придавшие своим румынским союзникам конкретное направление движения.

Настоящие борцы за права человека не стали раздувать вокруг этого этнического эксперимента шум, и таборы уходят в небо без песен и плясок.

Сначала все думали, что старой Европе не нравилась цыганская преступность, сильно огорчавшая благополучных европейцев. Сколько горьких слез выплакали одни только наивные немецкие туристки, находившие свою судьбу в виде элегантного красавца- француза на Карловом мосту в Праге! И какой удар ожидал их, когда полиция объясняла им, что исчезнувший вместе с их сумочкой и драгоценностями француз был вовсе не французом, а цыганским кидалой из братской натовской страны!

Не это, однако, стало причиной сурового этнического эксперимента Североатлантического блока. Просто настоящие военные вспомнили, к каким последствиям привело зацыганивание австро-венгерской армии во время Первой мировой войны. Цыганские военнослужащие наладили тогда широкую распродажу среди гражданских лиц не только амуниции, провианта и конной упряжи, но и боеприпасов, и оружия, даже пушек.

Повторить это еще раз генералы не захотели и начали децыганизацию альянса. Однако при этом вмешательстве в процесс инфильтрации цыган в военные структуры НАТО не учли всего. Оказалось, что в Румынии уже стоят батареи ПРО НАТО, охраняемые румынскими частями. С учетом этнической и культурной близости румын и цыган депортация может привести к внедрению рыночных отношений в систему охраны этих объектов с далеко идущими последствиями.

Более того, в Брюсселе (и в Вашингтоне, конечно) выяснили, что Молдавия пока не является частью Румынии. Ее только предстоит вовлечь в сообщество цивилизованных народов. А цыгане есть и в Молдавии, что крайне опасно, поскольку перетягивание Молдавии в цивилизованный мир потребует много долларов. Не хватало только, чтобы эти доллары улетели на ветер под звон цыганских гитар и бренчание монисто волооких красавиц.

Поэтому в Брюсселе (и в Вашингтоне, конечно) ввели в действие план «Б» под названием «Встречный пал». По этому плану навстречу потоку депортированных цыган пойдёт поток афро-американизации Румынии и ее будущей части – Молдавии.

Руководство посольством США в Молдавии поручено бывшему рейнджеру спецназа США афроамериканцу Дереку Хогану. После недельных курсов в Госдепе, на которых Дерека убедили не бить в челюсть сразу при знакомстве, он был отправлен в Кишинёв наводить порядок. Уже два года подряд он создает в этой стране казарму государственного масштаба и в соответствии с уставом гарнизонной службы спецназа США разъясняет молдавским гражданам их права при выборах назначенных им людей в государственные органы власти.