Африн оцеплен: Курды обвиняют Турцию в обстреле дороги эвакуации

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Жителям Африна крайне сложно покинуть город, рассказали представители курдских формирований.

Курды обвинили турецких военных в том, что их обстрелы перекрывают дорогу эвакуации из Африна. Как заявил официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду, жителям региона невозможно покинуть город из-за обстрелов артиллерии.

По его словам, сейчас из города осталась одна дорога эвакуации, ведущая в Алеппо.

"В Африне гражданские опасаются резни, которую могут устроить турки, если войдут в город. Дороги опасны", - заявил он.

При этом Хеду отметил, что некоторые жители хотят остаться в городе, но боятся, что они могут подвергнуться наказанию от турков.

"Единственное решение - это остановить наступление на Африн", - заявил представитель курдских формирований.

Он призвал международной сообщество подключиться к разрешению этого вопроса, передает РИА Новости.

"Остановка наступления на Африн зависит от решений международного сообщества, возможно, и русские друзья могут что-то сделать касаемо этого вопроса", - добавил он.