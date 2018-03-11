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Африн оцеплен: Курды обвиняют Турцию в обстреле дороги эвакуации
11 марта 2018, 02:39 • 71 • В мире
Жителям Африна крайне сложно покинуть город, рассказали представители курдских формирований.
Курды обвинили турецких военных в том, что их обстрелы перекрывают дорогу эвакуации из Африна. Как заявил официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду, жителям региона невозможно покинуть город из-за обстрелов артиллерии.
По его словам, сейчас из города осталась одна дорога эвакуации, ведущая в Алеппо.
"В Африне гражданские опасаются резни, которую могут устроить турки, если войдут в город. Дороги опасны", - заявил он.
При этом Хеду отметил, что некоторые жители хотят остаться в городе, но боятся, что они могут подвергнуться наказанию от турков.
"Единственное решение - это остановить наступление на Африн", - заявил представитель курдских формирований.
Он призвал международной сообщество подключиться к разрешению этого вопроса, передает РИА Новости.
"Остановка наступления на Африн зависит от решений международного сообщества, возможно, и русские друзья могут что-то сделать касаемо этого вопроса", - добавил он.
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