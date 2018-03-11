Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Командир ВСУ заявил, что мечтает об исчезновении России
В Сирии назревают две победы – России и Турции
Открыто провоцировал: Украинский десантник рассказал, как напал на российского т...
Открытый вопрос: Европа будет ждать возвращения России в ЦЕРН
Главная / В мире

Африн оцеплен: Курды обвиняют Турцию в обстреле дороги эвакуации

11 марта 2018, 02:39  •  71 • В мире
Жителям Африна крайне сложно покинуть город, рассказали представители курдских формирований.
Курды обвинили турецких военных в том, что их обстрелы перекрывают дорогу эвакуации из Африна. Как заявил официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду, жителям региона невозможно покинуть город из-за обстрелов артиллерии.
По его словам, сейчас из города осталась одна дорога эвакуации, ведущая в Алеппо.
"В Африне гражданские опасаются резни, которую могут устроить турки, если войдут в город. Дороги опасны", - заявил он.
При этом Хеду отметил, что некоторые жители хотят остаться в городе, но боятся, что они могут подвергнуться наказанию от турков.
"Единственное решение - это остановить наступление на Африн", - заявил представитель курдских формирований.
Он призвал международной сообщество подключиться к разрешению этого вопроса, передает РИА Новости.
"Остановка наступления на Африн зависит от решений международного сообщества, возможно, и русские друзья могут что-то сделать касаемо этого вопроса", - добавил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

71
Источник
Похожие новости
10 марта 2018, 10:24
В США осудили бизнесмена, лишившего ВИЧ-инфицированных шанса на выживание
10 марта 2018, 13:39
Крадущийся тигр, колеблющийся биткойн: Популярная криптовалюта снова рухнула
10 марта 2018, 20:09
Не взлетим, так поплаваем: США озвучили новый план уничтожения России

Загрузка...
10 марта 2018, 16:54
Открытый вопрос: Европа будет ждать возвращения России в ЦЕРН
10 марта 2018, 23:24
Дело Рубана: Порошенко начинает охоту на ведьм
10 марта 2018, 16:54
Туристы спасаются от вспышки холеры в Йемене
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 марта 2018, 04:24
Вмешательство - в обмен на смерть: США напугало "наказание" за попытку перекроить Россию
09 марта 2018, 16:52
Тайна задержaния Pубaнa
05 марта 2018, 06:54
Дружественный подвох
09 марта 2018, 18:09
Обвиненный в подготовке убийства Порошенко и переворота на Украине посмеялся над судом
05 марта 2018, 09:39
Восторги немцев от послания Путина: «Русские не дают всем нам скатиться к войне!»
09 марта 2018, 21:24
Украина хочет крови: Главного переговорщика пустили в расход
06 марта 2018, 08:54
Восточная Гута. Картина в пользу двух котлов?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.