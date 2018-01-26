«Африн будет возвращён истинным владельцам»: Эрдоган посетил штаб операции «Оливковая ветвь» на границе с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил штаб операции «Оливковая ветвь» в приграничной с Сирией провинции Хатай. В обращении к военнослужащим он подчеркнул, что боевые действия будут продолжаться вплоть до достижения поставленных целей. Операция на севере сирийской провинции Алеппо проходит на фоне критических заявлений США и стран ЕС. Так, в Вашингтоне выразили обеспокоенность тем, что бои могут перекинуться в район города Манбидж, а в Берлине заявили о приостановке экспорта вооружений в Турцию. С чем это связано и смогут ли союзники по НАТО повлиять на решимость Эрдогана — в материале RT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично провёл инспекцию подразделений вооружённых сил страны на границе с Сирией. Глава государства прибыл в южную провинцию Хатай, где посетил штаб операции «Оливковая ветвь».

О ходе боевых действий Эрдогану доложили командующий 2-й армией генерал Исмаил Метин Темел и другие высокопоставленные военачальники. В состав посетившей южную провинцию делегации вошли вице-премьер Бекир Боздаг, министр обороны Нуреттин Джаникли, глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар и командующий сухопутными войсками Яшар Гюлер, передаёт агентство Anadolu.

Обращаясь к военнослужащим из штаба операции, Эрдоган заявил, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока поставленные цели не будут достигнуты.

«Турция не выступает с территориальными претензиями ни к одному государству мира. Африн будет возвращён истинным владельцам этой земли», — подчеркнул Эрдоган.

Операция вооружённых сил Турции и союзных им формирований сирийской оппозиции «Оливковая ветвь» продолжается шестые сутки. О её начале было официально объявлено 20 января 2018 года. Целью военной операции заявлена очистка района Африн сирийской провинции Алеппо от подразделений курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и связанных с ними Демократического союза (PYD) и Рабочей партии Курдистана (PKK). Все эти группировки турецкая сторона считает террористическими.

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Говоря о ходе операции «Оливковая ветвь», премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил в четверг, 25 января, что в ходе боёв нейтрализовано уже более 300 боевиков.

Есть жертвы и с турецкой стороны — как среди военных, так и среди мирных жителей. За шесть дней операции курды более 30 раз обстреляли приграничные турецкие города в провинциях Килис и Хатай. Погибли четыре человека, ранения получили около 70 жителей.

«Мы не позволим террористам действовать ни к востоку, ни к западу от реки Евфрат, ликвидируем угрозы стабильности и безопасности Турции, не дадим вовлечь регион в хаос и пучину новых проблем», — заявил Йылдырым.

Глава турецкого кабмина также выразил сожаление в связи с политикой, проводимой в регионе Соединёнными Штатами.

«Вашингтону не подобает сотрудничать с террористическими организациями для реализации своих целей в регионе... Вызывает недоумение тот факт, что страна, которая долгие годы, как и Турция, является членом НАТО, косвенно или открыто поддерживает вооружённые формирования, угрожающие границам альянса. Подобный подход недопустим», — подчеркнул Йылдырым.

Опасения Вашингтона

Также в четверг Соединённые Штаты выразили обеспокоенность тем, что операция «Оливковая ветвь» после её завершения в Африне может перекинуться на сирийский район Манбидж, в котором дислоцированы американские формирования.

Позиция Вашингтона была доведена до сведения властей Турции в ходе переговоров на уровне делегаций, состоявшихся в Анкаре 23 января, цитирует Anadolu высокопоставленного представителя властей США.

При этом, по его словам, Вашингтон готов выполнить данное Анкаре обещание по вопросу возвращения в арсеналы Пентагона вооружений, поставленных группировкам на севере Сирии. Он уточнил, что не обладает информацией о том, продолжаются ли поставки оружия курдским Отрядам народной самообороны (YPG).

Источник также повторно опроверг сообщения о планах Соединённых Штатов по созданию в Сирии «сил по обеспечению безопасности границ», признав, что Вашингтон продолжает сотрудничать с Сирийскими демократическими силами (SDF), основу которых составляют курдские формирования.

В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что, прежде чем обсуждать с США вопрос создания в Сирии какой-либо зоны безопасности, необходимо восстановить доверительные отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Говоря о состоявшемся накануне телефонном разговоре президентов Турции и США, Чавушоглу подчеркнул, что опубликованное по его итогам сообщение американской стороны не полностью отразило суть беседы Эрдогана с Дональдом Трампом. По его словам, это произошло из-за того, что в Вашингтоне подготовили текст сообщения ещё до того, как беседа состоялась.

В частности, в распространённом Белым домом сообщении говорилось, что Трамп «выразил обеспокоенность тем, что эскалация насилия в Африне может помешать достижению общих целей» в Сирии. Это сообщение вызвало недовольство официальной Анкары. По словам Чавушоглу, Трамп ничего не говорил об «эскалации насилия», президенты только обменялись мнениями.

Танки турецкой армии

AFP

© OZAN KOSE

Проблемы с поставками

Ранее в четверг, 25 января, стало известно, что Германия приостановила экспорт вооружений в Турцию в рамках партнёрства по НАТО — до завершения коалиционных переговоров и образования нового кабинета министров. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль связал это с проводимой на северо-западе Сирии военной операцией.

По его словам, Германия и Франция призывают остановить дальнейшую эскалацию ситуации, обеспечить доступ в регион гуманитарной помощи, а также защитить гражданское население.

«Это главные приоритеты», — подчеркнул Габриэль в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Он отметил, что власти Берлина и Парижа призывают учитывать интересы безопасности Турции, но выступают против продолжения военных действий в регионе, поскольку нельзя упускать шанс на политические переговоры о мире и стабилизацию ситуации в Сирии.

«Также я попросил генерального секретаря НАТО провести в альянсе обсуждения по поводу ситуации в Сирии и на севере страны», — отметил Габриэль.

«Что касается нынешней дискуссии по поводу экспорта вооружений, для федерального правительства очевидно, что мы не должны осуществлять поставки в районы, где сложилась напряжённая ситуация, и не будем этого делать. К тому же вопросы экспорта вооружений будут наверняка играть важную роль в ходе коалиционных переговоров. Поэтому мы во временном правительстве сходимся во мнении, что стоит дождаться результатов коалиционных переговоров и отложить обсуждение критически важных инициатив до формирования нового правительства», — пояснил глава германского МИД.

По информации Der Spiegel, такая позиция была достигнута Габриэлем и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, 24 января.

Напомним, парламентские выборы в Германии прошли в конце сентября 2017 года, однако из-за сложных переговоров о создании коалиционного правительства кабинет министров до сих пор не сформирован. Пока страной управляет временное правительство во главе с Ангелой Меркель.

На вооружении Турции состоят немецкие танки Leopard 1 и Leopard 2. По разным подсчётам, с 1980-х годов Берлин поставил Анкаре от 720 до 750 тяжёлых бронемашин. Несмотря на то что в последние два-три года импорт оружия в Турцию из Германии сильно снизился, за 2017 год Анкара закупила немецкого оружия на сумму не менее €30 млн.

Также Турция запросила у ФРГ проведение ремонта и переоснащения повреждённых в ходе боёв с террористами «Исламского государства»* танков Leopard 2. Ранее тот же Габриэль заявлял, что «не видит никаких реальных аргументов, которые могли бы помешать этому» (переоснащению танков. — RT), пишет Deutsche Welle.

Комментируя заявление германского МИД, глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что речи об отмене или заморозке поставок бронетехники не идёт.

«По вопросу танков Leopard должна была собраться комиссия, однако заседание было перенесено. Речи о заморозке или отмене не шло», — заявил Чавушоглу.

Зигмар Габриэль и Ангела Меркель во время заседания нижней палаты бундестага

Reuters

© Hannibal Hanschke

«Налицо острый политический кризис»

Турция не зависит от экспорта немецкого оружия, и его приостановка не окажет никакого влияния на ход военной операции — такое мнение в беседе с RT высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» и член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

«Турция в данной операции абсолютно не зависит от какого-то экспорта немецкого оружия. Это не более чем политическое решение Берлина, демонстрирующее неприятие жёстких силовых мер Эрдогана по восстановлению контроля над курдским анклавом, приведших к столкновению военно-политических интересов», — отметил он.

«Мы уже были свидетелями абсолютно разных подходов со стороны Анкары и со стороны её партнёров по НАТО. Говорить о расколе в НАТО преждевременно, да и не будет никакого раскола», — подчеркнул эксперт.

По его словам, речь идёт о том, что Турция демонстрирует абсолютную самостоятельность в принятии важнейших военных и политических решений без оглядки на Брюссель или Вашингтон.

«Эрдоган в данном случае, извините, политически «послал» и тех, и других. Он действует абсолютно самостоятельно... Налицо острый политический кризис в отношениях между Турцией с одной стороны и США прежде всего, а потом уже Германией, — с другой. Кризис есть кризис, но говорить о том, что Турция сейчас выйдет из НАТО, было бы наивно», — подытожил Коротченко.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что в Североатлантическом альянсе всегда были внутренние противоречия. Однако он обратил внимание на одну деталь: международное право запрещает поставлять оружие в те страны, которые ведут боевые действия, однако те же Соединённые Штаты поставляют оружие на Украину, фактически ведущую гражданскую войну.

«Лицемерие прогрессирует, потому что и США, и Германия поставляли вооружение не только в Турцию, но и в другие страны, которые этим оружием ведут боевые действия. Это просто попытка в очередной раз ущемить Эрдогана и Турцию, ничего более», — заявил Литовкин RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.