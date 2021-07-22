Африканцы массово избавляются от "колониальных" фамилий

В Алжире растёт число обращений граждан, желающих изменить свою фамилию.

Жители Алжира подают заявки, чтобы сменить фамилию. В ряде случаев это делается ради эстетики. Так, некоторые имена произошли от названий животных, другие звучат оскорбительно.

Также есть желающие отказаться от "колониальных" французских фамилий. Как сообщает РИА ФАН, процедура изменения фамилии состоит из нескольких этапов.

Для этого гражданин должен обратиться в Минюст. В случае, если проблем с законом нет, а родственники не против, то шанс получить новую фамилию высок. Кроме того, гражданин должен опубликовать прошение в местной газете, указав старую и запрашиваемую фамилии.

Впрочем, заявку на смену фамилии могут и отклонить - к примеру, если получено возражение от семьи гражданина или лиц, носящих запрашиваемую фамилию.

При таком раскладе изменение возможно только специальным указом за подписью президента республики. Несколько недель назад Абдельмаджид Теббун издал документ о смене имён семей из девяти провинций.