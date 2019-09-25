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Африканец стал миллионером и решил помочь соотечественникам, но они убили его
25 сентября 2019, 00:24 • 90 • В мире
Канадец из Эфиопии, выигравший в лотерею 10,7 млн канадских долларов (515 миллионов рублей), погиб у себя на родине, когда занимался благотворительностью. Как сообщает СBC News, близкие погибшего считают, что его убили из-за денег.
Как стало известно, Майкл Гебру родился и вырос в Эфиопии, откуда перебрался в Канаду, получил гражданство и устроился работать на завод. После увольнения в 2017 году мужчина купил лотерейный билет и внезапно выиграл 10,7 млн канадских долларов.
Сначала Гебру рассказывал журналистам, что хочет купить дом и побывать на Ямайке, но потом решил использовать богатство во благо соотечественникам. По словам родственников, Гебру часто навещал Эфиопию, где пытался изменить жизнь своих сородичей к лучшему.
Около двух недель назад он опять улетел в Африку, где через несколько дней был убит. По мнению родных благотворителя, его убили из-за денег.
Сейчас родственники Гебру ждут помощи канадского посольства в Эфиопии, которое должно передать им дополнительные сведения о случившемся.
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