Африканец стал миллионером и решил помочь соотечественникам, но они убили его

Как стало известно, Майкл Гебру родился и вырос в Эфиопии, откуда перебрался в Канаду, получил гражданство и устроился работать на завод. После увольнения в 2017 году мужчина купил лотерейный билет и внезапно выиграл 10,7 млн канадских долларов.

Сначала Гебру рассказывал журналистам, что хочет купить дом и побывать на Ямайке, но потом решил использовать богатство во благо соотечественникам. По словам родственников, Гебру часто навещал Эфиопию, где пытался изменить жизнь своих сородичей к лучшему.

Около двух недель назад он опять улетел в Африку, где через несколько дней был убит. По мнению родных благотворителя, его убили из-за денег.

Сейчас родственники Гебру ждут помощи канадского посольства в Эфиопии, которое должно передать им дополнительные сведения о случившемся.