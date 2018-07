Африка: вслед за Ближним Востоком? • 164 • Аналитика



За океаном всерьез начали говорить об Африке как о следующей зоне кипучих интересов в мире. И ладно бы, если говорили бы горячие парни типа National Interest, они несколько перебарщивают, но в целом ветераны весьма логичны.



Разговор был поднят New York Times, весьма серьезным и специфическим изданием. Вторым в США по популярности.





Так вот, сотрудниками газеты был сделан анализ, что в период с 2015 по 2017 гг. произошло по меньшей мере десять нападений на американские войска в Западной Африке, о которых ранее не сообщалось.



Десять нападений за два года. О которых «ранее не сообщалось». Соответственно, были те, о которых сообщалось.



Это неудивительно. Африка все еще не является зоной спокойствия. И неудивительно, что на территории этого континента постоянно что-то происходит. Где-то идут гражданские войны, где-то просто приказало долго жить очередное государство, и на его месте образовались территории, контролируемые бандформированиями.



Соответственно, территория Африки становится весьма интересным местом для наемников и «ихтамнетов» самого разного толка. И это тоже нормально.



В Африке все еще достаточно мест, где есть чем заплатить. И там ситуация такова, что за наемниками для контроля идут более серьезные ребятки. Хотя и наемники – это тоже вопрос серьезный.



Еще одна американская газета, Politico, тоже решила присоединиться к общему хору и в нескольких материалах фактически «сдала» факты того, что на протяжении довольно длительного времени американские силы специального назначения типа «зеленых беретов», «морских котиков» и прочих рейнджеров и коммандос, «работали» в Африке.



Причем не по собственному желанию, а «на основании». Закон или акт не совсем понятный, если честно, но о нем упоминают многие американские журналисты. Это так называемый Раздел 127, согласно которого американским спецарям не то что разрешается, предписывается работать в Сомали, Камеруне, Кении, Мали, Мавритании, Ливии, Тунисе, Нигере.



Это неудивительно и нормально.



Стоит отметить, что американские журналисты не стараются сделать секрет из действий своих специалистов. Наоборот, все весьма неплохо расписано.



Это специальные разведывательные действия, мелкомасштабные наступательные действия, борьба с терроризмом, спасение заложников, помощь в области безопасности.



Последнее стоит пояснить. Помощь в области безопасности – это в первую очередь обучение и консультирование спецслужб и войск того государства, на территории которого работают.



«Мелкомасштабные наступательные действия» — это всего-навсего захват территорий и передел собственности. Как было с наемниками в Сирии.



Ну и нормально, что почти везде американские коммандос участвуют в различных видах учений. Это было и в Европе, в той же Украине. Почему не быть в других местах?



Конечно, быть.



Более того, если у властей страны есть ресурсы или деньги, чтобы заплатить более серьезным парням, чем наемники, почему не помочь? Специалисты тонкого профиля – это такой же товар, как ПТУРы или ПЗРК. И не только для США, время от времени «залетают» специалисты кучи стран, где армия действительно есть.



И, соответственно, бойцы спецподразделений выполняют возложенные на них миссии. Ибо уплачено с лихвой.



Если эти миссии заканчиваются успешно, а они обычно именно так и заканчиваются, то про них никто ничего не говорит, потому как и никто не знает, да и незачем. Еще в прошлом году американские спецназовцы были развернуты в 149 странах. Фактически это три четверти имеющихся в мире стран.



Согласно сведениям, озвученным New York Times, бойцы спецподразделений США выполняли специальные миссии в 133 странах. Самые разнообразные, согласно приведенному выше списочку.



Цифра взята не с потолка. Данные предоставлены Специальным оперативным командованием США USSOCOM. Сведений о том, что количество стран и операций уменьшается, нет. Война мистера Трампа. Тарифы в борьбе за справедливость



USSOCOM. Единое оперативное руководство войсками специального назначения (СпН) во всех видах вооружённых сил США: сухопутных войсках, военно-воздушных силах, военно-морских силах (включая части СпН Корпуса морской пехоты США).



Серьезное заведение. Если порыться даже в Википедии, а потом применить калькулятор, то получатся весьма впечатляющие цифры. Более 70 тысяч военнослужащих плюс резервисты и нацгвардия, где отсиживаются те, кто совсем в резерве скучает. Реально – более 100 тысяч бойцов. И не стройбат, простите. «Зеленые береты», «рейнджеры», «котики» и прочие. Вполне себе годные к употреблению в любой момент.



А как в резерве, наверное, скучно-то… Благо, отцы-командиры не дадут заскучать.



Февраль 2018 года. «Рейнджеры» проводят подготовку к военным действиям в зимнее время в Германии. «Зеленые береты» в феврале-марте отрабатывают сходные по сути задачи по приглашению Швеции. Апрель. Нигерия. Ежегодный «фестиваль» сил специального назначения «Flintlock», проходивший в Нигерии, Буркина-Фасо и Сенегале. В учениях были задействованы войска Нигерии, Буркина-Фасо, Мали, Польши, Испании и Португалии, от США участвовали «зеленые».



А через месяц после учений уже практика. «Зеленые береты» помогали от души афганским коммандос в ночной атаке в провинции Нангархар. В ходе операции вроде бы, если верить сообщениям официальных и полуофициальных источников, был ликвидирован важный полевой командир группировки ДАИШ/ИГИЛ (запрещена в РФ). А может, и не был.



В целом же американские «ихтамнеты» трудятся на благо своей страны, не покладая ни рук, ни автоматических винтовок.



В мае состоялась ежегодная церемония награждения, в ходе которой только «зеленые береты» получили более 60 наград за боевую доблесть, в том числе 20 бронзовых звезд и четыре серебряные звезды.



«Серебряные звезды» — это серьезно, кстати. Это не медалька ордена «За заслуги». Третья награда США, если что. После Медали Почёта и «За выдающуюся службу». 2018 год. Предчувствие смуты



«Морские котики», кстати, ничуть не отстают от сухопутных или воздушных коллег. Если верить главе ССО ВМС США контр-адмиралу Шимански, то США располагают 1 000 «морских котиков» и других военнослужащих, развернутых более чем в 35 странах мира. И «котики» имеют не менее, а может, даже и более напряженный график работы, чем их сухопутные коллеги. С весьма обширной географией, от Аравийского залива до побережья Таиланда.



В общем, люди заняты делами. Во время уже упомянутой церемонии награждения было отмечено, что за два года силами ССО было успешно выполнено почти 3000 боевых миссий.



И Африка становится не просто зоной интересов и работы ССО, континент является наиболее динамично развивающимся регионом в плане присутствия там сил специальный операций США,



Судите сами. В 2006 году в Африке действовало всего около 1 процента американских спецназовцев, развернутых за рубежом. К 2016 году это число подскочило до 17 процентов. Это, простите, почти 2 000 только бойцов, не считая писарей, поваров и прочей челяди. Больше, чем в любом регионе мира, кроме, понятно, Ближнего Востока.



К этому моменту в Африке было задействовано 1700 военнослужащих сил спецназначения, распределенных между 20 странами, то есть больше, чем где бы то ни было, за исключением Ближнего Востока.



В прошлом году министр обороны США Джеймс Мэттис сделал эпохальное заявление, особенно не замеченное общественностью. А жаль, что сразу не все поняли, о чем речь. «Силы общего назначения могут выполнять большую часть работы, которая сейчас проводится, – сказал он. – В целом, например, в Сахеле, на северо-западе Африки, многие из тех сил, которые оказывают поддержку французским операциям, не относятся к силам спецназначения. Поэтому мы продолжим расширять применение сил общего назначения там, где это уместно. Я ожидаю более активного их использования».



Перевод с дипломатического военного звучит так: меньше спецназа, больше обычных сил. Конечно, мы не поверим, что разница между ССО и обычными войсками постепенно исчезает. Другой вопрос, что обычные войска возьмут на себя миссии, которые ранее выполнялись коммандос. Максим Шевченко: Действия Израиля мы зафиксировали и не забудем



Число спецназа в Африке может быть сокращено, но общее число американских войск, учитывая тайные боевые действия, которые ведет на континенте Америка, навряд ли.



Зная характер, миролюбивость и уступчивость наших американских «партнеров», стоит усомниться в искренности всех, от министра обороны и ниже. Иначе за каким дьяволом SOCOM требует добавить в 2019 году около 1000 сотрудников, и речь идет не о программистах и секретаршах…



Самое примечательное, что в Сенате, на заседании соответствующего подкомитета под председательством Мартина Генриха, взяли и дозволили SOCOM вырасти «примерно на 2 тысячи человек».



А что мелочиться, если потребность в людях есть?



В целом Командование ССО США однозначно сделает 2018 год рекордным. И в плане увеличения штатов ССО, и в плане увеличения своего присутствия географически. Речь идет о разворачивании присутствия ССО еще в 17 странах до конца года.



В чем корни столь уверенного расширения присутствия? Все, в общем-то просто.



Для американцев успехи на военной стезе сегодня более характерны (за исключением корейского демарша и Сирии), нежели успехи на полях сражений дипломатов.



Фактически победу США должны одержать любой ценой. Если не справляются дипломаты, в дело пойдут спецназовцы. Это подтверждается в первую очередь участием ССО в этом году в боевых операциях в Камеруне, Ираке, Кении, Ливии, Афганистане, Мавритании, Филиппинах, Сомали, Сирии, Тунисе, Йемене, Мали, Нигерия.



Фактически три четверти из перечисленных стран находятся в Африке.



Остается только понимание того, что раз «зеленые береты» и «морские котики» решают проблемы «национальной безопасности», то есть стратегические проблемы, направленные на благо трансконтинентальных корпораций нефтегазодобывающего характера, вместо политиков, соответственно, не стоит ждать мира и спокойствия в Африке. Именно по образцу и подобию Ближнего Востока.



Смысл менять сценарий, если и так все идет по плану? За океаном всерьез начали говорить об Африке как о следующей зоне кипучих интересов в мире. И ладно бы, если говорили бы горячие парни типа National Interest, они несколько перебарщивают, но в целом ветераны весьма логичны.Разговор был поднят New York Times, весьма серьезным и специфическим изданием. Вторым в США по популярности.Так вот, сотрудниками газеты был сделан анализ, что в период с 2015 по 2017 гг. произошло по меньшей мере десять нападений на американские войска в Западной Африке, о которых ранее не сообщалось.Десять нападений за два года. О которых «ранее не сообщалось». Соответственно, были те, о которых сообщалось.Это неудивительно. Африка все еще не является зоной спокойствия. И неудивительно, что на территории этого континента постоянно что-то происходит. Где-то идут гражданские войны, где-то просто приказало долго жить очередное государство, и на его месте образовались территории, контролируемые бандформированиями.Соответственно, территория Африки становится весьма интересным местом для наемников и «ихтамнетов» самого разного толка. И это тоже нормально.В Африке все еще достаточно мест, где есть чем заплатить. И там ситуация такова, что за наемниками для контроля идут более серьезные ребятки. Хотя и наемники – это тоже вопрос серьезный.Еще одна американская газета, Politico, тоже решила присоединиться к общему хору и в нескольких материалах фактически «сдала» факты того, что на протяжении довольно длительного времени американские силы специального назначения типа «зеленых беретов», «морских котиков» и прочих рейнджеров и коммандос, «работали» в Африке.Причем не по собственному желанию, а «на основании». Закон или акт не совсем понятный, если честно, но о нем упоминают многие американские журналисты. Это так называемый Раздел 127, согласно которого американским спецарям не то что разрешается, предписывается работать в Сомали, Камеруне, Кении, Мали, Мавритании, Ливии, Тунисе, Нигере.Это неудивительно и нормально.Стоит отметить, что американские журналисты не стараются сделать секрет из действий своих специалистов. Наоборот, все весьма неплохо расписано.Это специальные разведывательные действия, мелкомасштабные наступательные действия, борьба с терроризмом, спасение заложников, помощь в области безопасности.Последнее стоит пояснить. Помощь в области безопасности – это в первую очередь обучение и консультирование спецслужб и войск того государства, на территории которого работают.«Мелкомасштабные наступательные действия» — это всего-навсего захват территорий и передел собственности. Как было с наемниками в Сирии.Ну и нормально, что почти везде американские коммандос участвуют в различных видах учений. Это было и в Европе, в той же Украине. Почему не быть в других местах?Конечно, быть.Более того, если у властей страны есть ресурсы или деньги, чтобы заплатить более серьезным парням, чем наемники, почему не помочь? Специалисты тонкого профиля – это такой же товар, как ПТУРы или ПЗРК. И не только для США, время от времени «залетают» специалисты кучи стран, где армия действительно есть.И, соответственно, бойцы спецподразделений выполняют возложенные на них миссии. Ибо уплачено с лихвой.Если эти миссии заканчиваются успешно, а они обычно именно так и заканчиваются, то про них никто ничего не говорит, потому как и никто не знает, да и незачем. Еще в прошлом году американские спецназовцы были развернуты в 149 странах. Фактически это три четверти имеющихся в мире стран.Согласно сведениям, озвученным New York Times, бойцы спецподразделений США выполняли специальные миссии в 133 странах. Самые разнообразные, согласно приведенному выше списочку.Цифра взята не с потолка. Данные предоставлены Специальным оперативным командованием США USSOCOM. Сведений о том, что количество стран и операций уменьшается, нет.USSOCOM. Единое оперативное руководство войсками специального назначения (СпН) во всех видах вооружённых сил США: сухопутных войсках, военно-воздушных силах, военно-морских силах (включая части СпН Корпуса морской пехоты США).Серьезное заведение. Если порыться даже в Википедии, а потом применить калькулятор, то получатся весьма впечатляющие цифры. Более 70 тысяч военнослужащих плюс резервисты и нацгвардия, где отсиживаются те, кто совсем в резерве скучает. Реально – более 100 тысяч бойцов. И не стройбат, простите. «Зеленые береты», «рейнджеры», «котики» и прочие. Вполне себе годные к употреблению в любой момент.А как в резерве, наверное, скучно-то… Благо, отцы-командиры не дадут заскучать.Февраль 2018 года. «Рейнджеры» проводят подготовку к военным действиям в зимнее время в Германии. «Зеленые береты» в феврале-марте отрабатывают сходные по сути задачи по приглашению Швеции. Апрель. Нигерия. Ежегодный «фестиваль» сил специального назначения «Flintlock», проходивший в Нигерии, Буркина-Фасо и Сенегале. В учениях были задействованы войска Нигерии, Буркина-Фасо, Мали, Польши, Испании и Португалии, от США участвовали «зеленые».А через месяц после учений уже практика. «Зеленые береты» помогали от души афганским коммандос в ночной атаке в провинции Нангархар. В ходе операции вроде бы, если верить сообщениям официальных и полуофициальных источников, был ликвидирован важный полевой командир группировки ДАИШ/ИГИЛ (запрещена в РФ). А может, и не был.В целом же американские «ихтамнеты» трудятся на благо своей страны, не покладая ни рук, ни автоматических винтовок.В мае состоялась ежегодная церемония награждения, в ходе которой только «зеленые береты» получили более 60 наград за боевую доблесть, в том числе 20 бронзовых звезд и четыре серебряные звезды.«Серебряные звезды» — это серьезно, кстати. Это не медалька ордена «За заслуги». Третья награда США, если что. После Медали Почёта и «За выдающуюся службу».«Морские котики», кстати, ничуть не отстают от сухопутных или воздушных коллег. Если верить главе ССО ВМС США контр-адмиралу Шимански, то США располагают 1 000 «морских котиков» и других военнослужащих, развернутых более чем в 35 странах мира. И «котики» имеют не менее, а может, даже и более напряженный график работы, чем их сухопутные коллеги. С весьма обширной географией, от Аравийского залива до побережья Таиланда.В общем, люди заняты делами. Во время уже упомянутой церемонии награждения было отмечено, что за два года силами ССО было успешно выполнено почти 3000 боевых миссий.И Африка становится не просто зоной интересов и работы ССО, континент является наиболее динамично развивающимся регионом в плане присутствия там сил специальный операций США,Судите сами. В 2006 году в Африке действовало всего около 1 процента американских спецназовцев, развернутых за рубежом. К 2016 году это число подскочило до 17 процентов. Это, простите, почти 2 000 только бойцов, не считая писарей, поваров и прочей челяди. Больше, чем в любом регионе мира, кроме, понятно, Ближнего Востока.К этому моменту в Африке было задействовано 1700 военнослужащих сил спецназначения, распределенных между 20 странами, то есть больше, чем где бы то ни было, за исключением Ближнего Востока.В прошлом году министр обороны США Джеймс Мэттис сделал эпохальное заявление, особенно не замеченное общественностью. А жаль, что сразу не все поняли, о чем речь. «Силы общего назначения могут выполнять большую часть работы, которая сейчас проводится, – сказал он. – В целом, например, в Сахеле, на северо-западе Африки, многие из тех сил, которые оказывают поддержку французским операциям, не относятся к силам спецназначения. Поэтому мы продолжим расширять применение сил общего назначения там, где это уместно. Я ожидаю более активного их использования».Перевод с дипломатического военного звучит так: меньше спецназа, больше обычных сил. Конечно, мы не поверим, что разница между ССО и обычными войсками постепенно исчезает. Другой вопрос, что обычные войска возьмут на себя миссии, которые ранее выполнялись коммандос.Число спецназа в Африке может быть сокращено, но общее число американских войск, учитывая тайные боевые действия, которые ведет на континенте Америка, навряд ли.Зная характер, миролюбивость и уступчивость наших американских «партнеров», стоит усомниться в искренности всех, от министра обороны и ниже. Иначе за каким дьяволом SOCOM требует добавить в 2019 году около 1000 сотрудников, и речь идет не о программистах и секретаршах…Самое примечательное, что в Сенате, на заседании соответствующего подкомитета под председательством Мартина Генриха, взяли и дозволили SOCOM вырасти «примерно на 2 тысячи человек».А что мелочиться, если потребность в людях есть?В целом Командование ССО США однозначно сделает 2018 год рекордным. И в плане увеличения штатов ССО, и в плане увеличения своего присутствия географически. Речь идет о разворачивании присутствия ССО еще в 17 странах до конца года.В чем корни столь уверенного расширения присутствия? Все, в общем-то просто.Для американцев успехи на военной стезе сегодня более характерны (за исключением корейского демарша и Сирии), нежели успехи на полях сражений дипломатов.Фактически победу США должны одержать любой ценой. Если не справляются дипломаты, в дело пойдут спецназовцы. Это подтверждается в первую очередь участием ССО в этом году в боевых операциях в Камеруне, Ираке, Кении, Ливии, Афганистане, Мавритании, Филиппинах, Сомали, Сирии, Тунисе, Йемене, Мали, Нигерия.Фактически три четверти из перечисленных стран находятся в Африке.Остается только понимание того, что раз «зеленые береты» и «морские котики» решают проблемы «национальной безопасности», то есть стратегические проблемы, направленные на благо трансконтинентальных корпораций нефтегазодобывающего характера, вместо политиков, соответственно, не стоит ждать мира и спокойствия в Африке. Именно по образцу и подобию Ближнего Востока.Смысл менять сценарий, если и так все идет по плану? Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 164 Источник Похожие новости Максим Шевченко: Действия Израиля мы зафиксировали и не забудем В предвкушении осеннего каннибализма Покушение на суверенитет России. Ответим?

Война мистера Трампа. Тарифы в борьбе за справедливость Карта-то козырная! Трамп — американский народный президент Не верьте, банки не заплатят. Платить придётся вкладчикам Новости партнеров