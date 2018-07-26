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Африка: вслед за Ближним Востоком?
26 июля 2018, 10:39 • 164 • Аналитика
За океаном всерьез начали говорить об Африке как о следующей зоне кипучих интересов в мире. И ладно бы, если говорили бы горячие парни типа National Interest, они несколько перебарщивают, но в целом ветераны весьма логичны.
Разговор был поднят New York Times, весьма серьезным и специфическим изданием. Вторым в США по популярности.
Так вот, сотрудниками газеты был сделан анализ, что в период с 2015 по 2017 гг. произошло по меньшей мере десять нападений на американские войска в Западной Африке, о которых ранее не сообщалось.
Десять нападений за два года. О которых «ранее не сообщалось». Соответственно, были те, о которых сообщалось.
Это неудивительно. Африка все еще не является зоной спокойствия. И неудивительно, что на территории этого континента постоянно что-то происходит. Где-то идут гражданские войны, где-то просто приказало долго жить очередное государство, и на его месте образовались территории, контролируемые бандформированиями.
Соответственно, территория Африки становится весьма интересным местом для наемников и «ихтамнетов» самого разного толка. И это тоже нормально.
В Африке все еще достаточно мест, где есть чем заплатить. И там ситуация такова, что за наемниками для контроля идут более серьезные ребятки. Хотя и наемники – это тоже вопрос серьезный.
Еще одна американская газета, Politico, тоже решила присоединиться к общему хору и в нескольких материалах фактически «сдала» факты того, что на протяжении довольно длительного времени американские силы специального назначения типа «зеленых беретов», «морских котиков» и прочих рейнджеров и коммандос, «работали» в Африке.
Причем не по собственному желанию, а «на основании». Закон или акт не совсем понятный, если честно, но о нем упоминают многие американские журналисты. Это так называемый Раздел 127, согласно которого американским спецарям не то что разрешается, предписывается работать в Сомали, Камеруне, Кении, Мали, Мавритании, Ливии, Тунисе, Нигере.
Это неудивительно и нормально.
Стоит отметить, что американские журналисты не стараются сделать секрет из действий своих специалистов. Наоборот, все весьма неплохо расписано.
Это специальные разведывательные действия, мелкомасштабные наступательные действия, борьба с терроризмом, спасение заложников, помощь в области безопасности.
Последнее стоит пояснить. Помощь в области безопасности – это в первую очередь обучение и консультирование спецслужб и войск того государства, на территории которого работают.
«Мелкомасштабные наступательные действия» — это всего-навсего захват территорий и передел собственности. Как было с наемниками в Сирии.
Ну и нормально, что почти везде американские коммандос участвуют в различных видах учений. Это было и в Европе, в той же Украине. Почему не быть в других местах?
Конечно, быть.
Более того, если у властей страны есть ресурсы или деньги, чтобы заплатить более серьезным парням, чем наемники, почему не помочь? Специалисты тонкого профиля – это такой же товар, как ПТУРы или ПЗРК. И не только для США, время от времени «залетают» специалисты кучи стран, где армия действительно есть.
И, соответственно, бойцы спецподразделений выполняют возложенные на них миссии. Ибо уплачено с лихвой.
Если эти миссии заканчиваются успешно, а они обычно именно так и заканчиваются, то про них никто ничего не говорит, потому как и никто не знает, да и незачем. Еще в прошлом году американские спецназовцы были развернуты в 149 странах. Фактически это три четверти имеющихся в мире стран.
Согласно сведениям, озвученным New York Times, бойцы спецподразделений США выполняли специальные миссии в 133 странах. Самые разнообразные, согласно приведенному выше списочку.
Цифра взята не с потолка. Данные предоставлены Специальным оперативным командованием США USSOCOM. Сведений о том, что количество стран и операций уменьшается, нет.
USSOCOM. Единое оперативное руководство войсками специального назначения (СпН) во всех видах вооружённых сил США: сухопутных войсках, военно-воздушных силах, военно-морских силах (включая части СпН Корпуса морской пехоты США).
Серьезное заведение. Если порыться даже в Википедии, а потом применить калькулятор, то получатся весьма впечатляющие цифры. Более 70 тысяч военнослужащих плюс резервисты и нацгвардия, где отсиживаются те, кто совсем в резерве скучает. Реально – более 100 тысяч бойцов. И не стройбат, простите. «Зеленые береты», «рейнджеры», «котики» и прочие. Вполне себе годные к употреблению в любой момент.
А как в резерве, наверное, скучно-то… Благо, отцы-командиры не дадут заскучать.
Февраль 2018 года. «Рейнджеры» проводят подготовку к военным действиям в зимнее время в Германии. «Зеленые береты» в феврале-марте отрабатывают сходные по сути задачи по приглашению Швеции. Апрель. Нигерия. Ежегодный «фестиваль» сил специального назначения «Flintlock», проходивший в Нигерии, Буркина-Фасо и Сенегале. В учениях были задействованы войска Нигерии, Буркина-Фасо, Мали, Польши, Испании и Португалии, от США участвовали «зеленые».
А через месяц после учений уже практика. «Зеленые береты» помогали от души афганским коммандос в ночной атаке в провинции Нангархар. В ходе операции вроде бы, если верить сообщениям официальных и полуофициальных источников, был ликвидирован важный полевой командир группировки ДАИШ/ИГИЛ (запрещена в РФ). А может, и не был.
В целом же американские «ихтамнеты» трудятся на благо своей страны, не покладая ни рук, ни автоматических винтовок.
В мае состоялась ежегодная церемония награждения, в ходе которой только «зеленые береты» получили более 60 наград за боевую доблесть, в том числе 20 бронзовых звезд и четыре серебряные звезды.
«Серебряные звезды» — это серьезно, кстати. Это не медалька ордена «За заслуги». Третья награда США, если что. После Медали Почёта и «За выдающуюся службу».
«Морские котики», кстати, ничуть не отстают от сухопутных или воздушных коллег. Если верить главе ССО ВМС США контр-адмиралу Шимански, то США располагают 1 000 «морских котиков» и других военнослужащих, развернутых более чем в 35 странах мира. И «котики» имеют не менее, а может, даже и более напряженный график работы, чем их сухопутные коллеги. С весьма обширной географией, от Аравийского залива до побережья Таиланда.
В общем, люди заняты делами. Во время уже упомянутой церемонии награждения было отмечено, что за два года силами ССО было успешно выполнено почти 3000 боевых миссий.
И Африка становится не просто зоной интересов и работы ССО, континент является наиболее динамично развивающимся регионом в плане присутствия там сил специальный операций США,
Судите сами. В 2006 году в Африке действовало всего около 1 процента американских спецназовцев, развернутых за рубежом. К 2016 году это число подскочило до 17 процентов. Это, простите, почти 2 000 только бойцов, не считая писарей, поваров и прочей челяди. Больше, чем в любом регионе мира, кроме, понятно, Ближнего Востока.
К этому моменту в Африке было задействовано 1700 военнослужащих сил спецназначения, распределенных между 20 странами, то есть больше, чем где бы то ни было, за исключением Ближнего Востока.
В прошлом году министр обороны США Джеймс Мэттис сделал эпохальное заявление, особенно не замеченное общественностью. А жаль, что сразу не все поняли, о чем речь. «Силы общего назначения могут выполнять большую часть работы, которая сейчас проводится, – сказал он. – В целом, например, в Сахеле, на северо-западе Африки, многие из тех сил, которые оказывают поддержку французским операциям, не относятся к силам спецназначения. Поэтому мы продолжим расширять применение сил общего назначения там, где это уместно. Я ожидаю более активного их использования».
Перевод с дипломатического военного звучит так: меньше спецназа, больше обычных сил. Конечно, мы не поверим, что разница между ССО и обычными войсками постепенно исчезает. Другой вопрос, что обычные войска возьмут на себя миссии, которые ранее выполнялись коммандос.
Число спецназа в Африке может быть сокращено, но общее число американских войск, учитывая тайные боевые действия, которые ведет на континенте Америка, навряд ли.
Зная характер, миролюбивость и уступчивость наших американских «партнеров», стоит усомниться в искренности всех, от министра обороны и ниже. Иначе за каким дьяволом SOCOM требует добавить в 2019 году около 1000 сотрудников, и речь идет не о программистах и секретаршах…
Самое примечательное, что в Сенате, на заседании соответствующего подкомитета под председательством Мартина Генриха, взяли и дозволили SOCOM вырасти «примерно на 2 тысячи человек».
А что мелочиться, если потребность в людях есть?
В целом Командование ССО США однозначно сделает 2018 год рекордным. И в плане увеличения штатов ССО, и в плане увеличения своего присутствия географически. Речь идет о разворачивании присутствия ССО еще в 17 странах до конца года.
В чем корни столь уверенного расширения присутствия? Все, в общем-то просто.
Для американцев успехи на военной стезе сегодня более характерны (за исключением корейского демарша и Сирии), нежели успехи на полях сражений дипломатов.
Фактически победу США должны одержать любой ценой. Если не справляются дипломаты, в дело пойдут спецназовцы. Это подтверждается в первую очередь участием ССО в этом году в боевых операциях в Камеруне, Ираке, Кении, Ливии, Афганистане, Мавритании, Филиппинах, Сомали, Сирии, Тунисе, Йемене, Мали, Нигерия.
Фактически три четверти из перечисленных стран находятся в Африке.
Остается только понимание того, что раз «зеленые береты» и «морские котики» решают проблемы «национальной безопасности», то есть стратегические проблемы, направленные на благо трансконтинентальных корпораций нефтегазодобывающего характера, вместо политиков, соответственно, не стоит ждать мира и спокойствия в Африке. Именно по образцу и подобию Ближнего Востока.
Смысл менять сценарий, если и так все идет по плану?
Автор: Роман Скоморохов
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