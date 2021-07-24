Руководитель Федеральной службы разведки Германии (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) заявил, что Западу не удалось одолеть исламский терроризм и опасность терактов для Европы по-прежнему высока.

«У нас нет никакого повода для расслабления... Мы должны продолжить оказание помощи странам, где появилось чудовище исламского терроризма», – сказал он, указав, что после разгрома запрещённого в России «Исламского государства в Ираке и Сирии»* количество террористических ячеек по всему миру продолжает увеличиваться.

Каль обратил внимание на безуспешную борьбу Франции с исламистами в зоне Сахеля и призвал Берлин оказать помощь Парижу. Африку и Ближний Восток он относит к регионам повышенной опасности и считает, что бремя борьбы с исламизмом не должно возлагаться на плечи одного государства, в данном случае Франции.

Глава BND забыл добавить, что неэффективность борьбы Запада с исламским терроризмом обусловлена нежеланием самого Запада с ним бороться. США, Великобритания, Франция, Германия приютили на своей территории беглых террористов с Ближнего Востока и Северного Кавказа, предоставив им политическое убежище либо статус беженцев.

Берлин опасается усиления французского влияния в Северной Африке, поэтому Бруно Каль и рекомендует "помочь" французам. Сейчас в Мали наряду с французскими подразделениями базируются 1100 немецких военнослужащих в рамках миссии по обучению малийских солдат и выполнению миротворческих функций.

Ранее Франция приветствовала появление немецких военных в Мали, но Парижу не нужно расширение влияния Германии в Сахеле, где были когда-то французские колонии.

Африка снова превращается в место борьбы европейских держав.

Соб. корр. ФСК