Африка сделала решительный шаг

На континенте создаётся всеафриканская зона свободной торговли

21 марта на встрече глав государств Африканского союза (АС) был подписан один из крупнейших, по значимости и потенциальным последствиям, международных договоров – Договор о свободной экономической зоне в Африке (ДСЭЗ). Договор создаёт единое торговое пространство с населением в 1,2 миллиарда человек и совокупным ВВП более чем в 3,4 трлн долларов США.

Договор предусматривает создание единого континентального рынка товаров и услуг со свободным движением капиталов и подготавливает интеграцию в области таможенного регулирования (в планах – создание континентального таможенного союза). Соглашение также обеспечит расширение внутриафриканской торговли за счёт согласования режимов либерализации торговли и упрощения формальностей. Среди целей ДСЭЗ – повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в результате использования возможностей крупного производства, открытия доступа к континентальному рынку и лучшего перераспределения ресурсов.

Договор позволит активизировать межафриканскую торговлю. На сегодняшний день торговля между странами Африки составляет всего 16% общего объёма торговли континента. ДСЭЗ предусматривает отмену 6% таможенных тарифов на импорт, что позволит увеличить межафриканскую торговлю на 53%.

Договор подписали 44 государства-члена АС, но выделяется отказ присоединиться к договору со стороны Южной Африки и Нигерии – двух крупнейших экономик континента. Президент Нигерии М. Бухари даже не присутствовал на церемонии подписания, в связи с чем бывший президент Нигерии О. Обасанджо заметил, что отказ от участия в данном соглашении следует рассматривать как преступление.

Новый президент Южной Африки Сирил Рамапоса в саммите участие принял и подписал Декларацию о создании ДЗСТ, но сам договор подписать отказался, заявив, что ему требуется больше времени для консультаций с «заинтересованными сторонами». Неучастие Нигерии и ЮАР, а также ещё девяти стран (1) снижает общий рынок, регулируемый договором, почти в два с половиной раза (до 1,4 трлн долл.).

Во время своего выступления на заседании саммита С. Рамапоса сделал важное заявление. Он предложил создать единую африканскую валюту. Трудно сказать, что в этом заявлении больше: реализма или попытки сгладить свой отказ от подписания договора. Свои сомнения в реальности планов единой общеафриканской валюты высказал и бывший президент Южной Африки Табо Мбеки, отметивший, что состояние экономик стран Африки пока не позволяет сделать такой шаг.

От себя заметим: для развития Африки важен не столько факт появления единой валюты, сколько то, как она будет создана и кто будет ею управлять. На сегодняшний день имеется опыт единой валюты стран Западной Африки – франк КФА, Африканского финансового сообщества (Communauté financière africaine), введённый (2) ещё в 1945 году и существующий до сих пор. Однако в последнее время стали раздаваться голоса с призывом отказаться от единой денежной единицы в пользу национальных валютных систем. Причина – привязка франка КФА сначала к французскому франку, а сейчас – к евро. При этом если начиналось всё с соотношения валют 1:2, то в 1994 году французы понизили курс до соотношения 1:100, а сейчас курс таков: 1 евро= 655,9 франка КФА.

Зона действия единой западноафриканской валюты

UEMOA – Западноафриканский экономический и валютный союз (3)

CEMAC - Экономическое сообщество стран Центральной Африки (4)

Метрополии было предоставлено также право вето в отношении денежной политики стран Зоны франка в случае овердрафта счёта (кредитования банком владельца текущего счёта сверх остатка на нём). Эти возможности Франция имеет и сейчас, сохраняя таким образом влияние в своих бывших колониях. Не случайно от франка КФА в пользу национальных валют уже отказались Гвинея, Джибути, Коморы, Мавритания, Мадагаскар…

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Подписанный договор имеет ещё одну важную особенность. До сих пор экономическая интеграция в Африке происходила на субрегиональном уровне. В отличие от континентального, но политически ориентированного Африканского союза все экономические объединения характеризовались небольшим числом участников. Среди таких интеграционных организаций следует отметить ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) (5), КОМЕСА (Общий рынок Восточной и Южной Африки) (6), САДК (Сообщество развития Юга Африки) (7), ВАС (Восточно-Африканское сообщество) (8). Постепенно число государств-членов этих объединений возрастало, многие государства становились членами нескольких интеграционных структур, что порождало новые противоречия. С подписанием континентального соглашения эти противоречия во многом снимаются. Не случайно первым этапом подписания Африканского договора о свободной торговле стало подписание соглашения между тремя крупнейшими субрегиональными организациями (САДК, КОМЕСА и ВАС).

Председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат обозначил целью вступление договора в силу к концу 2018 года. Задача непростая. Ведь для того чтобы вступить в силу, подписанный договор должен быть ратифицирован 22 государствами. Однако ориентация на быструю ратификацию договора очень понятна. В АС принято уже немало соглашений, которые были фактически уничтожены в связи с их нератификацией. Так случилось с Ямусукрским соглашением 1999 года о либерализации воздушного транспорта в Африке, с Абуджийской декларацией 2001 года, предусматривавшей выделение странами-участницами 15% для нужд здравоохранения, с Декларацией Мапуто 2003 года, намечавшей выделение 10% бюджетов стран-подписантов на нужды сельского хозяйства… Кстати, до сих пор не выполнено решение Африканского союза о выделении из бюджетов 1% на содержание самого Союза. Пока Африканский союз финансируется… Европейским союзом. То есть зависимость бывших африканских колоний от бывших европейских метрополий сохраняется.

При этом проблемы с ратификацией – не самые сложные. Экономики разных стран Африки и их законодательства ставят более трудные задачи. Так, например, Кения вынуждена закупать кукурузу за многие тысячи километров – в Мексике, поскольку законодательный запрет на генетически модифицированные организмы не позволяет ей это делать в соседней Южно-Африканской Республике… Путь к созданию всеафриканской зоны свободной торговли будет трудным.

Примечания

(1) Намибия, Лесото, Гвинея, Сьерра Леоне, Ботсвана, Эритрея, Танзания, Замбия, Бурунди.

(2) Франк КФА действует в восьми странах Западной Африки (Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того) и в шести странах Центральной Африки (Габон, Камерун, Республика Конго, Центрально-Африканская Республика, Чад и Экваториальная Гвинея).

(3) Union économique et monétaire ouest-africaine

(4) Communauté économique des États de l’Afrique centrale

(5) Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того

(6) Джибути, Египет, Кения, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Судан, Замбия и Зимбабве, Руанда, Бурунди, Коморские Острова, Ливия, Сейшельские острова.

(7) ЮАР, Ботсвана, Лесото, Свазиленд, Намибия, Зимбабве, Ангола, Мозамбик, Малави, Мадагаскар, Танзания, Замбия, Маврикий, Сейшельские острова, Демократическая республика Конго.