Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Главная / В мире

Афины гудят: Толпы медиков вышли на улицы против вакцинации

02 сентября 2021, 22:05  •  74 • В мире
Афины гудят: сотни машин скорой помощи включили сирены. Толпы медиков вышли на улицы, показывая, что они не согласны с обязательной вакцинацией.
Большинство медицинских работников в Греции привиты. Более того, они изо дня в день делали всё, чтобы прививку для профилактики COVID-19 получили как можно большее число сограждан.
С 1 сентября в Греции отстраняют от работы всех медицинских работников, если они не сделали прививку. Власти также ввели ряд ограничений для всех граждан. Непривитым запрещено посещать развлекательные заведения типа FreeCOVID, они обязаны еженедельно сдавать ПЦР-тесты.
Правительство страны обязало определённые группы населения пройти обязательную вакцинацию. Медработники пытались отменить это требование через Государственный совет Греции (высший административный суд этого государства), но тот отклонил их прошение, сообщает телекомпания EPT.
Агентство Associated Press сообщило, что возле здания Минздрава в центре Афин собрались около 400 протестующих медработников. Они направились к зданию парламента в сопровождении более чем десятка машин скорой помощи.
"Протестующие заявляют, что не против вакцинации, но возражают против того, чтобы делать её обязательной. Они говорят, что эта мера приведёт к нехватке персонала", - говорится в статье.
Greece - Athens [September 2, 2021]

Large protest of Healthcare workers in Athens today against the #MandatoryVaccination. The Greek healthworkers say NO to the #greenpass!#NoVaccinePassports #NoVaccinePassportsAnywhere #NonAuPassSanitaire #NoGreenPass #Athens pic.twitter.com/G4MZtUsavz
— BMedia (@BananaMediaQ) September 2, 2021
Население Греции составляет около 11 миллионов человек. Свыше 5,7 миллиона уже вакцинированы. Летом число случаев COVID-19 и летальных исходов увеличилось. Из-за большого количества госпитализированных система здравоохранения перегружена. За всё время пандемии коронавирус был подтверждён у 590 тысяч жителей Греции. Не смогли победить болезнь более 13,7 тысячи из них.
В Израиле медики тоже протестуют. Больницы в Иерусалиме пошли на шантаж. Они хотят денег - на зарплаты персоналу, на закупку медикаментов, которых катастрофически не хватает в пандемию. Власти денег пообещали, но не дали. "Пациенты, как всегда, в заложниках", - констатирует автор Telegram-канала "Дежурный по Израилю".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





74
Источник
Похожие новости
01 сентября 2021, 21:20
В России медведи не по улицам ходят, а ездят на авто. Британцы признали: "Зато машину не угонят"
02 сентября 2021, 04:40
Циклон "Дана" подарил испанцам бурю эмоций
02 сентября 2021, 02:50
Кинолог не стала скрывать судьбу брошенных солдатами США в Кабуле собак: "У них нет будущего"
02 сентября 2021, 14:45
Дугин: "Москва и Пекин сделают крах западной гегемонии необратимым"
02 сентября 2021, 18:25
Apple переходит черту: Сноуден намекнул на опасность для каждого
02 сентября 2021, 15:35
«Категорически не согласны»: в России ответили на заявление Украины и США об «угрозе» «Северного потока — 2»
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под...
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зе...
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
02 сентября 2021, 01:00
"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
29 августа 2021, 09:00
Россия отказывается от услуг учителей
30 августа 2021, 14:20
Актёр-предатель просится обратно в Россию
27 августа 2021, 23:05
Просто и гениально: Американский эксперт назвал удивительную особенность ракеты "Циркон"
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.