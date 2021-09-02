Афины гудят: Толпы медиков вышли на улицы против вакцинации

Афины гудят: сотни машин скорой помощи включили сирены. Толпы медиков вышли на улицы, показывая, что они не согласны с обязательной вакцинацией.

Большинство медицинских работников в Греции привиты. Более того, они изо дня в день делали всё, чтобы прививку для профилактики COVID-19 получили как можно большее число сограждан.

С 1 сентября в Греции отстраняют от работы всех медицинских работников, если они не сделали прививку. Власти также ввели ряд ограничений для всех граждан. Непривитым запрещено посещать развлекательные заведения типа FreeCOVID, они обязаны еженедельно сдавать ПЦР-тесты.

Правительство страны обязало определённые группы населения пройти обязательную вакцинацию. Медработники пытались отменить это требование через Государственный совет Греции (высший административный суд этого государства), но тот отклонил их прошение, сообщает телекомпания EPT.

Агентство Associated Press сообщило, что возле здания Минздрава в центре Афин собрались около 400 протестующих медработников. Они направились к зданию парламента в сопровождении более чем десятка машин скорой помощи.

"Протестующие заявляют, что не против вакцинации, но возражают против того, чтобы делать её обязательной. Они говорят, что эта мера приведёт к нехватке персонала", - говорится в статье.

Greece - Athens [September 2, 2021]



Large protest of Healthcare workers in Athens today against the #MandatoryVaccination. The Greek healthworkers say NO to the #greenpass!#NoVaccinePassports #NoVaccinePassportsAnywhere #NonAuPassSanitaire #NoGreenPass #Athens pic.twitter.com/G4MZtUsavz — BMedia (@BananaMediaQ) September 2, 2021

Население Греции составляет около 11 миллионов человек. Свыше 5,7 миллиона уже вакцинированы. Летом число случаев COVID-19 и летальных исходов увеличилось. Из-за большого количества госпитализированных система здравоохранения перегружена. За всё время пандемии коронавирус был подтверждён у 590 тысяч жителей Греции. Не смогли победить болезнь более 13,7 тысячи из них.

В Израиле медики тоже протестуют. Больницы в Иерусалиме пошли на шантаж. Они хотят денег - на зарплаты персоналу, на закупку медикаментов, которых катастрофически не хватает в пандемию. Власти денег пообещали, но не дали. "Пациенты, как всегда, в заложниках", - констатирует автор Telegram-канала "Дежурный по Израилю".