Афины гудят: Толпы медиков вышли на улицы против вакцинации

Большинство медицинских работников в Греции привиты. Более того, они изо дня в день делали всё, чтобы прививку для профилактики COVID-19 получили как можно большее число сограждан.

С 1 сентября в Греции отстраняют от работы всех медицинских работников, если они не сделали прививку. Власти также ввели ряд ограничений для всех граждан. Непривитым запрещено посещать развлекательные заведения типа FreeCOVID, они обязаны еженедельно сдавать ПЦР-тесты.

Правительство страны обязало определённые группы населения пройти обязательную вакцинацию. Медработники пытались отменить это требование через Государственный совет Греции (высший административный суд этого государства), но тот отклонил их прошение, сообщает телекомпания EPT.

Агентство Associated Press сообщило, что возле здания Минздрава в центре Афин собрались около 400 протестующих медработников. Они направились к зданию парламента в сопровождении более чем десятка машин скорой помощи.

"Протестующие заявляют, что не против вакцинации, но возражают против того, чтобы делать её обязательной. Они говорят, что эта мера приведёт к нехватке персонала", - говорится в статье.

Greece - Athens [September 2, 2021]



