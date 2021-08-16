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Афганцы штурмуют самолёты США, чтобы убраться из захваченного боевиками Кабула - видео

16 августа 2021, 00:55  •  35 • Политика
Жители Афганистана массово пытаются покинуть Кабул. На видео, которое появилось в Сети, можно заметить, как афганцы штурмуют американский военно-транспортный самолёт, чтобы убраться из захваченной боевиками столицы.
В Сети появилось видео, снятое в аэропорту Кабула. На нём можно заметить, как множество людей забираются в военно-транспортный самолёт Boeing C-17, чтобы поскорее покинуть страну. Среди них есть как местные жители, так и иностранцы.
В толпе много женщин с детьми. В кадр также попал армейский броневик Humvee с установленным на нём пулемётом и дежурящим солдатом. Это могут быть американские военные или вооружённые американской техникой афганские силы безопасности.
Как сообщает Telegram-канал НТВ, террористическая группировка "Талибан"* призывает местных жителей остаться, утверждая, что им ничего не грозит. Однако людей эти уговоры не убеждают.
В воскресенье боевики вошли в Кабул и захватили президентский дворец, потребовав от правительства официально передать им бразды правления страной. В этот же день президент Афганистана Ашраф Гани снял с себя полномочия и бежал из страны. По одним данным, он скрылся в Таджикистане, по другим - в Омане.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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