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Афганский план США против России провалился: МИД дал объяснения

12 октября 2021, 17:00  •  102 • Политика
Директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов пояснил, почему провалился план США по созданию военных баз в Афганистане, которые могли быть направлены против России.
Директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов уверен, что план США по созданию на территории Афганистана военных баз, которые были призваны оказывать силовое влияние на Россию, провалился.
Провалился полностью англосаксонский план создания на территории этой страны разветвлённых баз, проецирующих силовое влияние, в том числе на Россию,
- рассказал дипломат в ходе заседания Президиума РАН. Об этом сообщает ТАСС.
Провал плана США обнажил профессиональный и интеллектуальный кризис у американской стороны. Как подчеркнул представитель МИД, американцы "продемонстрировали полную профнепригодность при оценке ситуации и своих собственных возможностей". Кабулов также подчеркнул, что американцы продемонстрировали "плохое знание не только Афганистана, но и региона в целом".
Ранее в Афганистане рассказали об обещании Вашингтона. По словам главы МИД временного правительства страны, новое руководство республики предъявило американской делегации свои требования в ходе переговоров в Дохе.

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