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Афганский наркотрафик без границ

07 апреля 2018, 08:09  •  83 • Аналитика
Экономистам известно, что торговля наркотиками по прибыли занимает третье место после торговли нефтью и оружием. Запомним пока этот факт. Подчеркнем, что этот гигантский наркоресурс находится на территории Афганистана — страны, где присутствует большой контингент войск США и НАТО. Цель оправдывает средства, и законы рынка оказываются в нынешнем экономическом устройстве выше законов юридических и тем более нравственных.



Афганистан сейчас вышел на первое место по производству наркотиков. И если раньше там производился сырой наркотик, опиум, то сейчас его там же перерабатывают в героин. Это выгодно с точки зрения наркобизнеса, потому что героин имеет меньшие габариты, что упрощает процесс контрабанды. По оценкам специалистов, в настоящее время доля Афганистана на мировом рынке героина составляет 92%.



По данным UNODC, площадь опиумных плантаций составляет 193 тыс. га. Доходы афганских наркобаронов в 2007 году превысили 3 млрд. долл. Доля опиума составляет 52% от ВВП Афганистана. Это получило название наркоэкономики. Афганистан уже причисляют к новому типу государств – наркогосударствам. Можно сказать, что именно США породили этот специфический вид псевдогосударства.

По оценкам экспертов, 90% всего героина, продаваемого в России, поступает из Афганистана, а под выращивание культур, которые служат сырьем для наркотиков, в этой стране занято больше земли, чем в Колумбии, Боливии и Перу, вместе взятых.

Вы спросите: для каких целей завозится героин в нашу страну?

Ответ, казалось бы, лежит на поверхности. Это очень прибыльное дело, но не только.

Наркотики – это своего рода биологическое оружие. Это война с миллионными жертвами уничтоженного населения противника в стране применения и миллиардными доходами, заработанными на жертвах такой агрессии. Противник в этой войне сам оплачивает собственное уничтожение, когда агрессор получает сверхприбыль, с лихвой окупая собственные расходы на проведение боевых действий.

Именно это применял Наполеон Бонапарте на оккупированных землях: "Война должна кормить сама себя". По этому принципу проходили войны с участием западных «партнеров», например, в нефтедобывающих странах: Ливии, Ираке и Сирии. Так называемое «Исламское государство» (ИГИЛ), запрещённое в России и успешно разгромленное нашими ВКС в Сирии, разрасталось и кормилось за счёт продажи нефти с захваченных территорий. Вырученные деньги шли на покупку вооружения, оплату услуг зарубежных инструкторов, выплаты боевикам, вербовку новых бойцов и т.п. Самоокупаемый такой проект, очень прибыльный.

Сама война – это хороший рынок для торговли боеприпасами и оружием. И чем больше будет войн, тем больше будет на него спрос. США — крупнейший в мире экспортёр вооружений, и выпускаемое их промышленностью вооружение надо кому-то продавать. Мир во всём мире – это кошмар для милитаристов и убытки для оборонки.

Причем в этой войне им не нужна победа в обычном смысле этого слова. Им нужен хаос, разрушающий государственность, стирающий границы. Хаос, который они вместе с НАТО устроили в Югославии, в Косово, превратив этот исторический центр сербского Православия в перевалочный пункт торговли наркотиками.

Но вернёмся к планомерному уничтожению населения страны посредством наркотиков.

Немного из истории. Схема британо-американского транснационального наркотранзита, работавшая на протяжении почти двухсот лет, была весьма простой и эффективной. Британская Ост-индская компания (БОИК, членами и акционерами стали первые лица Британской империи — лорды-пэры) монополизировала промышленное производство опия в Бенгалии, бывшей частью британской колонии Индии. Именно они и начали формировать в Китае наркоцивилизацию.

Первоначально компания учредила «Китайскую внутреннюю миссию», задачей которой было пристрастить к опиуму китайских крестьян с помощью пропаганды опиокурения. Это создало рынок сбыта для опиума, который и был заполнен Британской Ост-индской компанией. С 1792 по 1817 год количество ввозимого опиума возросло с 320 тонн до 480 тонн, а в 1837 году этот показатель составил уже 3200 тонн. Пропорционально ввозу опия потребление наркотиков возрастало в Китае до огромных размеров. Это создавало замкнутый круг, в результате чего богатейшие Индия и Китай стремительно нищали, впадая во все большую зависимость от Англии. Наркоторговля вкупе со спекуляциями хлопком стала фундаментом, на котором выросли и расцвели британская и американская торговля, а вместе с ней экономическая мощь Британской империи и США.
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В Китае через миссионеров пошел мощный поток опиума, захватывая один крупный город за другим. Корабли Ост-индской компании не успевали загружаться в Индии опиумом и разгружаться в крупнейших портах Китая. Опиумные курильни расплодились в Китае как саранча, медленно убивая его население. При этом торговля опиумом выкачивала из Китая огромные деньги, тормозя развитие этой страны.

Но Китаю удалось выстоять и не стать очередной колонией Англии, а вот Афганистану «повезло» меньше, и он на 40 лет был колонизирован Англией с 1879г. по 1919г.

Как продолжатель дела Британской империи, США действуют аналогичным образом.

Так, после утверждения «демократии» в Ираке и Афганистане снизился контроль со стороны государства за оборотом наркотиков, борьба с их распространением велась неэффективно. Наркотики там сегодня можно купить практически свободно, что приводит к массовости потребления, увеличения числа наркоманов.

По имеющимся данным, в 2007 году Афганистан произвел 8 200 тонн опиума. Площадь плантаций опийного мака в этом году увеличилась до 193 000 гектар.



В 2014 году между Афганистаном и США было подписано соглашение, согласно которому часть группировки НАТО остаётся в стране после окончания операции «Несокрушимая Свобода» с тем, чтобы оказать афганской полиции помощь в борьбе с антиправительственными группировками. В 2017 году стало известно о планах увеличить численность войск в Афганистане до 15 000 человек в рамках действующей миссии из-за ухудшения ситуации в стране (к февралю 2017 года официальные власти контролировали менее 60% территории).
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Но насколько эффективны меры «борьбы» группировки НАТО с производством наркотиков? Судите сами. После вторжения войск США и НАТО производство наркотиков увеличилось в 40 раз (с 2001 по 2014 гг.). По данным из ежегодного доклада Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН, представленным в Вене, размер сельскохозяйственных земель в Афганистане, занятых посевными площадями опиумного мака, достиг рекордного размера в 328 тысяч гектаров, за год увеличившись на 63%. "Этот уровень культивации опиумного мака является новым рекордом с момента начала систематического мониторинга (в 1994 году) и превысил предыдущий рекорд 2014 года на 104 тысячи гектаров, или на 46%", — говорится в документе.

Согласно исследованию, за прошедший год производителям опиума в стране удалось не только расширить свою деятельность в имеющихся регионах, но захватить три новых региона: Саманган, Газни и Нуристан. Активнее всего опийный мак выращивается в самой южной провинции Афганистана — Гильменде. При этом производство опиума в 2017 году может достичь 9000 тонн.

Афганским крестьянам и фермерам просто выгодно сеять мак, так как он в 10 раз прибыльнее той же пшеницы, высаженной на равноценном участке. А главное, что мак не требует такого ухода и регулярного полива, как пшеница. Как говорят афганцы: «Посадил и забыл», что очень важно в засушливых областях страны.

На сегодняшний день именно Россия и страны ЕС являются главными жертвами героина, поступающего из Афганистана. Отмечают, что бурный рост потребления наркотиков в России в последние десять лет произошёл именно за счёт наркотрафика из Афганистана.

В интернет попали живописные фотографии, на которых мы видим морских пехотинцев США, охраняющих плантации цветущего мака.

































Зачем резать курочку, несущую золотые яйца? И оккупационные войска США и НАТО в Афганистане взяли под контроль наркоплантации, производство и реализацию наркотиков. Большинство наблюдателей склонно полагать, что наркотрафик на территории Афганиста контролируется Вашингтоном и что «продукция покидает страну на борту американских самолетов».

Данные таджикской разведки свидетельствуют о наличии в Афганистане 400 лабораторий по производству героина. При этом 80 из них находятся прямо вдоль афганской границы с Таджикистаном.

Торговля наркотиками находится под защитой. Существуют многочисленные подтвержденные документально доказательства, что ЦРУ играет центральную роль в развитии латиноамериканского и азиатского наркотических треугольников. Специально созданные для этих целей структуры и сейчас находятся под защитой американской разведки, действующей в сотрудничестве с силами НАТО в Афганистане и британскими вооруженными силами.

Поток наркотиков из Афганистана через Среднюю Азию выплескивается на территорию России. Именно наша страна оказывается главным объектом новой формы агрессии – наркоагрессии, подрывающей устои государственности и направленной на уничтожение демографического потенциала, причем не только нынешнего, но и будущего поколения.

Торговля наркотиками и оружием является важной частью стратегии дестабилизации, которая реализуется Соединенными Штатами не только в Азии, но и по всему миру. Распространение наркотиков и наркотизация населения рассматривается и используется как эффективная форма контроля масс и их зомбирования. Прежде всего это относится к молодежи. Согласно официальной статистике, в России насчитывается около полумиллиона хронических наркоманов. По данным экспертов, в России от передозировки наркотиками ежедневно погибает минимум 200 человек, и до 80% российских наркоманов – несовершеннолетние и молодежь.
Агент «Новичок». Итоги


То есть наркотики означают не только демографическую войну против народов (кстати, и против собственного американского народа тоже), но и подготовку, и ведение самой настоящей вооруженной войны, той самой войны против государственности как таковой.

Для них Россия – колоссальный потенциальный рынок этого зелья. Пока он ограничен государственным контролем. Если каким-то образом сменить здесь режим и привести к власти проамериканское антинациональное правительство, этот колоссальный рынок будет открыт, и всю территорию можно будет беспрепятственно просто завалить наркотиками. Вот почему такое внимание было к прошедшим президентским выборам.

Только страна, имеющая волю и силы на борьбу с распространением наркотиков, сможет выстоять в этой войне. Примером здесь может служить опыт Китая, Индии, Ирана. Россия тоже не осталась в стороне. По некоторым данным, талибы получили российское оружие и оказывают сопротивление силам НАТО в Афганистане. Россия безвозмездно передала Таджикистану партию современного вооружения для усиления контроля границы с Афганистаном. Из последних сообщений о смене руководства в Дагестане и передислокации базы ВМФ из Астрахани в Каспийск можно судить о намерении России перекрыть один из каналов наркотрафика, проходящий через Туркмению в Азербайджан и Махачкалу.



Но не надо надеяться только на силовые и правоохранительные органы нашей страны. Они работают в полную силу, но мы и сами в силах оказать посильную помощь.

Увидели в своём районе на стенах и заборах сообщения о продаже спайса и прочей дряни (выглядят примерно так: «Соль» — телефон) или в Интернете («Пробы» и @адрес), сотрите или закрасьте эти объявления, ведь это несложно.

Сотрудники правоохранительных органов тоже над этим работают, но объявления появляются снова и в других местах, социальных сетях и мессенджерах. Не будьте равнодушными! В следующий раз в сети распространителей наркотической отравы могут попасть ваши дети.
Автор: Кантемиров Виктор

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