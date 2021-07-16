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Афганский кризис угрожает всему миру: Сергей Лавров указал на виновных
16 июля 2021, 17:05 • 69 • Политика
Обстановка в Афганистане становится все хуже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, напомнив о риске для всего мира и указав на виновных.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что обстановка в Афганистане становится всё хуже. Причём, свидетелями деградации мы стали именно в последние дни, добавил министр в ходе пленарного заседания конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности".
Сергей Лавров считает, что ситуация начала ухудшаться после вывода американских войск из страны. Как известно, войска вывели не в заранее оговоренные даты, а чуть ли не в один день и час - когда было удобно США, не извещая никого дополнительно.
Министр полагает, что теперь возникают риски "перетока нестабильности в соседние государства". Не говоря уже о том, что афганский кризис в целом обостряет угрозу терроризма и нелегального оборота наркотиков. На сегодняшний день проблема наркотрафика достигла беспрецедетного уровня, подчеркнул Сергей Лавров.
Москва настаивает на организации диалога между сторона конфликта и расширение переговорных форматов.
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