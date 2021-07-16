Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
Главная / Политика

Афганский кризис угрожает всему миру: Сергей Лавров указал на виновных

16 июля 2021, 17:05  •  69 • Политика
Обстановка в Афганистане становится все хуже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, напомнив о риске для всего мира и указав на виновных.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что обстановка в Афганистане становится всё хуже. Причём, свидетелями деградации мы стали именно в последние дни, добавил министр в ходе пленарного заседания конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности".
Сергей Лавров считает, что ситуация начала ухудшаться после вывода американских войск из страны. Как известно, войска вывели не в заранее оговоренные даты, а чуть ли не в один день и час - когда было удобно США, не извещая никого дополнительно.
Министр полагает, что теперь возникают риски "перетока нестабильности в соседние государства". Не говоря уже о том, что афганский кризис в целом обостряет угрозу терроризма и нелегального оборота наркотиков. На сегодняшний день проблема наркотрафика достигла беспрецедетного уровня, подчеркнул Сергей Лавров.
Москва настаивает на организации диалога между сторона конфликта и расширение переговорных форматов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






69
Источник
Похожие новости
16 июля 2021, 01:25
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
16 июля 2021, 08:45
"Не хочу спекулировать. Но…": Меркель назвала условие введения санкций за транзит газа из России
16 июля 2021, 05:05
"Дальше будет намного хуже": Захарова жёстко высказалась об однополых отношениях
16 июля 2021, 01:25
В белорусском Совбезе укорили Польшу: "А куда на армаде ехать собрались?"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2021, 23:10
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
12 июля 2021, 12:10
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТО
13 июля 2021, 07:25
«Это несправедливо»: Зеленский возмущён диалогом ЕС и России
11 июля 2021, 14:10
За что американцы убили президента Гаити
12 июля 2021, 17:40
Эти слова воспринимаются в штыки: Путин опубликовал "украинскую" статью
11 июля 2021, 02:15
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
10 июля 2021, 07:00
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.