Афганский дипломат обвинил Талибан* в намерении убить Масуда за сопротивление в Панджшере

Посол Афганистана в Таджикистане заявил, что сопротивление талибам* из Панджшера распространится на всю страну.

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар уверен, что Талибан* намерен уничтожить главу Фронта сопротивления Афганистана Ахмада Масуда, который возглавляет силы сопротивления в Панджшерском ущелье.

Талибы никогда не пойдут на переговоры с ними (с лидерами сопротивления в Панджшере – ред.), они не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира

- сказал дипломат РИА Новости.

По мнению посла, талибы* не намерены вести переговоры и собираются "поставить на колени весь Афганистан".

Дипломат уверен, что сопротивление из Паджшера распространится на всю страну. В Панджшере "живут настоящие воины-патриоты, которые воевали еще с Ахмад Шахом Масудом".

"Двадцать пять лет назад талибы захватили почти всю страну, но Панджшер они взять так и не смогли", — заключил дипломат.

Поступающие из Панджшера сообщения разнятся: талибы* заявляют о скорой победе, а силы сопротивления непокорённой афганской провинции утверждают об обратном.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.