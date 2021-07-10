Афганский бумеранг всегда возвращается. Предательство России, которого больше не будет

Тысячи беженцев из Афганистана уже перешли северную границу. Вскоре встанет вопрос о том, пускать ли их в Россию. США предали своих союзников в Афганистане и выводят войска точно так же, как в 1988 году это сделал Горбачёв. Делегация талибов прибыла на переговоры в Москву. О чём с ними договариваться, можно ли им верить и грозит ли нам новый "Афган"?

Несистемная оппозиция в России сразу попыталась использовать переговоры с талибами как повод для информационной атаки на правительство России. Разумеется, из этого ничего не вышло: да, "Талибан" – запрещённая в России организация. Однако никакого прецедента переговоры не создали, особенно в глазах Запада: там помнят и переговоры английского правительства с террористами из ИРА, и переговоры с теми же талибами, которые вынуждены вести.

Предмет для переговоров очевиден: талибы постепенно берут под контроль границы Афганистана с бывшими южными республиками СССР. Толпы поддерживавших ранее американцев и лояльные им афганские власти афганских таджиков и узбеков бегут на север, в Таджикистан и Узбекистан. Власти этих стран вынуждены мобилизовывать войска и призывать резервистов.

Для России напряжённость на границах с Афганистаном – это не "чужая война". Это защита собственных южных рубежей – от распространения терроризма, от наркотрафика и от возможного потока беженцев. Поскольку всё это так, переговоры с талибами следует признать мудрым ходом.

Афганский бумеранг всегда возвращается

Тема Афганистана для России не новая и очень болезненная. Откровенно говоря, к созданию афганского хаоса и мы тоже руку приложили. Сначала в конце 1979 года ввели войска, чтобы поддержать местных лидеров, заявлявших, что они строят социализм, а затем в 1988 году их вывели. В этот момент СССР, по сути, бросил один на один с Западом, Китаем, саудитами (именно они стояли за противостоящими нам разнообразными "моджахедами"), пожалуй, самого приличного из всех афганских руководителей – Наджибуллу. Этот лидер умел договариваться с племенами, прекратил борьбу с религией, легализовал оппозиционные партии. Казалось, что у него был шанс прекратить войну и привести Афганистан в порядок. В сегодняшнем Афганистане о нём вспоминают с ностальгией. Как и о русских солдатах "шурави", которые не только воевали, но в отличие от американцев строили, учили и лечили.

Но в Москве к тому времени уже правил Горбачёв, который в угоду Западу сдал своего союзника, лишив при этом какого-либо снабжения и его армию. Вскоре в Кабул пришли "моджахеды", которые тут же принялись драться за власть друг с другом. Наджибулла скрывался в кабульском представительстве ООН, но через четыре года "моджахедов" вышибли из Кабула ещё более радикально-ортодоксальные талибы, которым было плевать на дипломатический иммунитет. В итоге Наджибулла был зверски убит именно талибами.

Талибы, придя к власти, принялись создавать идеальное с точки зрения массовой афганской ментальности общество: примитивный клерикальный феодализм с уничтожением древних буддийских статуй, побиванием камнями за прелюбодеяние, отрубанием рук за кражу, обязательными паранджами для женщин и прочей "экзотикой". При этом они взяли под контроль героиновую индустрию – ту самую, что создавали в период войны с русскими, для того чтобы было чем платить американцам за оружие. Американцы этого не простили и уже в XXI веке организовали интервенцию. Теперь американцы де-факто признают поражение и уходят – и таким образом возвращают власть тем же талибам.

О чём договорились в Москве

Представители "Талибана"* обещали не пересекать границ сопредельных стран и бороться с наркотрафиком. Это выглядит вполне логичным. Экспорт идей "халифата" – это по части люто враждующего с талибами ИГИЛ*. "Талибан" же считают исламистским, но национально-освободительным движением, ибо его лозунг – "ни одного иноземного солдата в Афганистане". С этой целью талибы даже согласны на создание коалиционного правительства, саму идею которого категорически отвергают нынешние проамериканские власти Афганистана. Власть в Кабуле скоро перейдёт к "Талибану"*, но чтобы удержаться у власти, "Талибану"* придётся договариваться. Вот он и пытается.

Лезть в Таджикистан и Узбекистан со своими идеями талибам незачем: они – пуштуны, а тамошние узбеки и таджики скорее на стороне своих проживающих на севере Афганистана сородичей, воевавших сначала против СССР, а затем – за американцев против талибов. Сегодня, опасаясь талибской мести, они толпами бегут на "историческую родину". Создавая тем самым опасное в том числе и для России напряжение. Но талибам и это не очень нужно: став властью, они просто вынуждены будут договариваться с составляющими все вместе почти половину населения Афганистана таджиками, хазарейцами и узбеками. А это невозможно, ввязавшись в конфликт с Таджикистаном, Узбекистаном. За этими странами стоит ОДКБ. То есть Россия.

Надо отметить, что и с наркотрафиком не всё так просто, как кажется. В свой первый приход к власти талибы сократили производство героина в стране в 10 раз. Говорят, это было одной из причин знаменитой постановки с тараном самолётами нью-йоркских "башен-близнецов", которая стала и поводом для американской интервенции в Афганистан.

На переговорах в Москве всё это учитывалось.

Глава МИД Сергей Лавров об афганских событиях заявил прямо:

Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, был начат как можно скорее.

Талибы обещали и то и другое. Поэтому Россия (как бы этого ни хотелось нашим "заклятым друзьям") лезть в Афганистан не будет: пусть афганцы сами между собой разбираются. Но и нападать на своих союзников никому не позволит. И это сегодня, пожалуй, наиболее здравая и разумная позиция. "Вооружённый нейтралитет" называется.

Враг моего врага…

Кстати, турки, которые продолжают, как бывшая часть "международных сил", контролировать ряд населённых пунктов и аэропорт им. Карзая (через который, вероятно, и вывозится то, что из Афганистана главным образом вывозится), похоже, сегодня не прочь затеять в Афганистане свою собственную игру. Что ж, если наш опыт, американцев, а до того англичан ничему г-на Эрдогана не научил – пусть попробуют.

Настораживает то, что сегодня турки активно инфильтрируют в Афганистан своих сирийских подельников – исламских террористов (ИГИЛ* и прочих) для борьбы с талибами. С перспективой в случае победы перенацеливания их на Среднюю Азию, где игиловские ячейки обосновались давно. Поэтому талибы, которые давно воюют с ИГИЛ*, а теперь вполне могут сцепиться и с турками, и здесь могут оказаться нам объективно полезными.

При этом следует понимать, что если талибы перейдут "границу у реки", то Россия не будет смотреть на это равнодушно и не останется в бездействии. Это Москва дала понять совершенно чётко. И просто на слово верить талибам никто не собирается.

* Организации, запрещённые в России.