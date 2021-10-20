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Афганские талибы* впервые приедут на переговоры в Москву после переворота: готовится заявление
20 октября 2021, 01:45 • 59 • Политика
МИД России проведет переговоры с представителями новой власти Афганистана 20 октября. Обе стороны планируют сделать совместное заявление.
В Москве впервые пройдут переговоры с представителями "Талибана"* после переворота в Афганистане. Встречу с делегацией готовит министерство иностранных дел России 20 октября. После заседания планируется сделать совместное заявление, сообщили в МИД.
Иностранную делегацию возглавляет второй зампредседателя правительства страны Абдул Салам Ханафи. Со стороны России выступит глава МИД Сергей Лавров.
Известно, что встречу проведут в рамках так называемого Московского формата консультаций по Афганистану. Его создали четыре года назад для того, чтобы примирить афганские власти (которые уже свергнуты в этом году) с оппозиционным "Талибаном". Но в этот раз свергнутого президента Афганистана Ашрафа Гани на переговорах в Москве уже не будет, сообщает РБК со ссылкой спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.
О чем именно будут говорить стороны, пока неизвестно.
* "Талибан", талибы — террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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