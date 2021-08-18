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Афганские силовики предпочли деньгам пиво - посол
18 августа 2021, 20:45 • 165 • Политика
Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов раскрыл алкогольные пристрастия афганских силовиков. Он отметил, что бегущие из страны сотрудники МВД предпочли деньгам пиво.
Русские дипломаты, работающие в Афганистане, видели, как 15 августа, в день, когда талибы* вошли в Кабул, афганские силовики выносили из здания министерства внутренних дел ящики с пивом.
- отметил Жирнов, выступая в эфире Первого канала.
Напомним, 15 августа боевики из "Талибана"* вошли в Кабул и окончательно захватили власть. Президент Афганистана Ашраф Гани первым покинул страну. За ним потянулись остальные афганские чиновники, которые сотрудничали с американцами.
В аэропорту Кабула воцарился хаос. Тысячи афганцев хотели покинуть страну, но США и страны НАТО не смогли обеспечить нормальную эвакуацию. В отчаянии люди хватались за шасси самолётов - только чтобы убраться из страны.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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