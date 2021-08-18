Афганские силовики предпочли деньгам пиво - посол

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов раскрыл алкогольные пристрастия афганских силовиков. Он отметил, что бегущие из страны сотрудники МВД предпочли деньгам пиво.

Русские дипломаты, работающие в Афганистане, видели, как 15 августа, в день, когда талибы* вошли в Кабул, афганские силовики выносили из здания министерства внутренних дел ящики с пивом.

15 августа утром ребята были в городе на задании. Они видели, как силовики выносят из МВД самое дорогое, что у них было, - пиво. Кто-то пиво, а президент [Ашраф] Гани, когда бежал, - у него вертолёт был забит деньгами,

- отметил Жирнов, выступая в эфире Первого канала.

Напомним, 15 августа боевики из "Талибана"* вошли в Кабул и окончательно захватили власть. Президент Афганистана Ашраф Гани первым покинул страну. За ним потянулись остальные афганские чиновники, которые сотрудничали с американцами.

В аэропорту Кабула воцарился хаос. Тысячи афганцев хотели покинуть страну, но США и страны НАТО не смогли обеспечить нормальную эвакуацию. В отчаянии люди хватались за шасси самолётов - только чтобы убраться из страны.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.