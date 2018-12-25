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Афганские сериалы, египетский туризм и птицы под кокаином: Сенатор перечислил самые необычные траты госбюджета США
25 декабря 2018, 22:39 • 32 • В мире
В 2018 году, по словам сенатора Рэнда Пола, американские власти потратили свыше 114 миллионов долларов на такие необычные проекты, как съемка сериала для афганского телевидения, развитие египетского туризма и изучение сексуальных повадок перепелов под воздействием кокаина.
Сенатор-республиканец Рэнд Пол рассказал в рамках своего ежегодного доклада о самых необычных тратах госбюджета США. В 2018 году страна потратила в общей сложности 114 миллионов долларов на такие сомнительные проекты, как создание сериала в жанре "драмы" для афганского телевидения и съемку рекламных роликов колледжей США для индийских студентов.
Помимо этого, американское правительство перечислило в одну из самых коррумпированных стран мира, Сомали, 76 миллионов долларов на стипендии солдатам сомалийской армии. 18 миллионов из госбюджета было выделено на развитие туризма в Египте и 13 миллионов — на поддержку африканских фермеров, передает "360".
Сенатор отметил, что одним из самых "странных" расходов госбюджета в 2018 году было перечисление свыше 800 тысяч долларов на изучение сексуальных повадок перепелов под воздействием кокаина.
При этом сенатор подчеркнул, что госдолг США достиг 21 млрд долларов.
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