Афганские сериалы, египетский туризм и птицы под кокаином: Сенатор перечислил самые необычные траты госбюджета США

В 2018 году, по словам сенатора Рэнда Пола, американские власти потратили свыше 114 миллионов долларов на такие необычные проекты, как съемка сериала для афганского телевидения, развитие египетского туризма и изучение сексуальных повадок перепелов под воздействием кокаина.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол рассказал в рамках своего ежегодного доклада о самых необычных тратах госбюджета США. В 2018 году страна потратила в общей сложности 114 миллионов долларов на такие сомнительные проекты, как создание сериала в жанре "драмы" для афганского телевидения и съемку рекламных роликов колледжей США для индийских студентов.

Помимо этого, американское правительство перечислило в одну из самых коррумпированных стран мира, Сомали, 76 миллионов долларов на стипендии солдатам сомалийской армии. 18 миллионов из госбюджета было выделено на развитие туризма в Египте и 13 миллионов — на поддержку африканских фермеров, передает "360".

Сенатор отметил, что одним из самых "странных" расходов госбюджета в 2018 году было перечисление свыше 800 тысяч долларов на изучение сексуальных повадок перепелов под воздействием кокаина.

При этом сенатор подчеркнул, что госдолг США достиг 21 млрд долларов.