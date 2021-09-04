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Афганские ополченцы в Панджшере отрезали талибам* каналы поставок
04 сентября 2021, 21:45 • 133 • Политика
Афганские ополченцы из провинции Панджшер, которые отказались признавать власть боевиков, заявили, что отрезали талибам каналы поставок оружия и продовольствия.
Об этом в субботу рассказал представитель ополченцев Фахим Дашти в Twitter. По его словам, бои всё ещё продолжаются.
- говорится в записи.
Дашти также отметил, что в ходе боёв было убито около 600 талибов, свыше тысячи захвачено в плен. Некоторые террористы сдавались ополченцам добровольно.
Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики "Талибана"* воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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