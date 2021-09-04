Афганские ополченцы в Панджшере отрезали талибам* каналы поставок

Афганские ополченцы из провинции Панджшер, которые отказались признавать власть боевиков, заявили, что отрезали талибам каналы поставок оружия и продовольствия.

Об этом в субботу рассказал представитель ополченцев Фахим Дашти в Twitter. По его словам, бои всё ещё продолжаются.

Равнина была отрезана, прекратились поставки террористам из других провинций. Всё оборудование талибов было уничтожено силами сопротивления,

- говорится в записи.

Дашти также отметил, что в ходе боёв было убито около 600 талибов, свыше тысячи захвачено в плен. Некоторые террористы сдавались ополченцам добровольно.



Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики "Талибана"* воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.