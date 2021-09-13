Афганские беженцы могут вызвать новую эпидемию США. Под угрозой дети

Афганские беженцы могут спровоцировать в США новую эпидемию вдобавок к уже имеющейся коронавирусной инфекции. Под угрозой оказались американские дети.

В США выявлено уже пять случаев заражения корью среди афганских беженцев, эвакуированных из Кабула. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Всем этим людям оказана необходимая медицинская помощь,

- отметил он, выступая на брифинге.

Кирби пояснил, что теперь власти США будут вакцинировать всех беженцев во избежание вспышек заболевания.

Отметим, что корь является острым инфекционным вирусным заболеванием с очень высоким уровнем заразности. Она является одним из главных факторов детской смертности в мире. Только в 2018 году, по оценке ВОЗ, от кори умерло 140 тыс. человек, большинство из которых были детьми в возрасте до пяти лет.

Часто корь распространяется в неблагополучных странах с низким уровнем жизни, где население страдает из-за недостаточности и однообразия питания, а также из-за отсутствия чистой воды.

Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.