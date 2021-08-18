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Афганская пилюля для свидомых. В офисе Зеленского расхотели строить демократию

18 августа 2021, 15:15  •  196 • Политика
После краха США, явленного в Афганистане, борьба за "новое демократическое государство" на Украине стало бессмысленным, заявил советник главы офиса президента Украины, спикер главы украинской делегации в Минской группе Алексей Арестович. Одновременно он помечтал о том, как в будущем "пособники кремлевских оккупантов" станут убегать с Донбасса, так же, как афганцы бежали ныне из Кабула.
По мнению внештатного советника главы Офиса президента Арестовича, которое он высказал на своей странице в Facebook, произошедшее в Афганистане продемонстрировало крах доктрины либеральной демократии, как бы "победившей и остановившей историю" в 1991 году:
Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада.
Как написал украинский политик, США теперь "пожинает процессы своих неверных представлений о действительности", на алтарь которого были брошены "сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней". "Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "борются", - выдаёт "сенсационное" откровение Арестович.
Скриншот страницы facebook.com/alexey.arestovich
И после этого следует сногсшибательная философема: "Это лишний раз доказывает, что идеалы выше интеллекта и способны застилать глаза даже самым высокоразвитым типам и институциям". Подытоживает же сетевой пост практический вывод, ради которого, видимо, всё и писалось:
В одном я пока убедился точно: борьба за построение на Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет.
Бороться же, по мнению Арестовича, надо сразу "за построение новой цивилизации": "Люди поумнее, которые ещё помнят предыдущих комсомольцев, тем временем озабочены рядом более серьёзных вопросов. В частности: как скоро и какой ценой Запад осознаёт свои систематические заблуждения на тему? Как скоро мы все осознаём, что старому мировому порядку конец и уже начался новый, контуры которого плохо видны изнутри процесса?", – пишет Арестович.

Что прозрел киевский советник?

Вот уж "внезапно"! Иронический сетевой мем вполне применим к "прозрению" советника Офиса Зеленского, которому фиаско американцев в Афгане вдруг открыло глаза на давно и настежь распахнутую дверь, в которую Арестович ломится с наивностью прозелита. Может быть открывшаяся ему истина насчет мировой демократии и Украины приводит советника к трезвому пониманию, что Украина – "це не Еуропа, а це – Россия" и надо сближаться с "клятыми москалями"?
Отнюдь. Ибо накануне тот же Арестович в своём Telegram-канале написал следующее:
Когда вы живо обсуждаете кадры панической эвакуации из Афганистана, проводите правильные параллели, панове: так будут эвакуироваться из ОРДЛОУ (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей – прим. Царьграда) и Крыма пособники кремлевских оккупантов.
В ответ на эти влажные грёзы пресс-секретарь делегации ЛНР в Трёхсторонней контактной группы Мария Ковшарь отметила:
В этот раз Арестович сравнил эвакуацию американских пособников в Афганистане с тем, что в мечтах украинской власти должно будет происходить с мирным населением Донбасса в случае, если Киев установит здесь власть.
По словам представителя ЛНР, подобным бегством скорее всего закончится деятельность украинских неонацистов и самого Арестовича в Киеве, когда США потеряют интерес к украинскому марионеточному режиму, как ныне – к афганскому. Представитель МИД ЛНР подчеркнула, что "опыт в панике убегать у "воинов света" уже есть", напомнив "истерическое бегство украинских боевиков из Дебальцево, Иловайска и в Зеленополье" во время наступления сил народного ополчения в 2014 году.
В следующий раз, когда господину Арестовичу захочется провести параллели, мы советуем ему разобраться в вопросе и вспомнить историю собственного государства, чтобы не выглядеть так глупо,
- подытожила Ковшарь, сообщает "Луганский информационный центр". К этому стоит добавить и другие исторические параллели. Например, паническое бегство предателя Мазепы и его приспешников от русского войска после поражения шведов под Полтавой. Можно вспомнить, как драпали Гетман Скоропадский со своей свитой, как последние тикали и от Белой и от Красной армии; как уносили ноги в немецких обозах гитлеровские "свидомые" коллаборанты в 1944-м. В общем, перефразируя песню Окуджавы: "Ах пани, панове – ума нет ни на грош".
Скриншот страницы lug-info.com

Разведчик-переводчик, комик-националист

Полоумных политиков и спикеров в киевской власти сегодня немало и обсуждать каждый их чих – дело гиблое. Царьград ранее сообщал о подобных "дуже розумних" заявлениях того же Арестовича — как пятилетний мальчик на Донбассе погиб от взрывной самоделки, которые российская армия-де специально разбрасывает по мирным дворам. Однако сегодняшнее заявление советника Зеленского всё же привлекло внимание многих откровенным зачёркиванием западного демократического пути для Украины, к которому она так яро стремилась, начиная с первого "оранжевого" майдана.
Но сперва несколько любопытных штрихов из биографии Лёши Арестовича. Был студентом биофака КНУ им. Тараса Шевченко, но не доучился. Окончил институт сухопутных войск в Одессе с дипломом военного переводчика. Стажировался в одной из английских языковых школ, посещал курсы актёрского мастерства. В авторской школе "Человек среди людей" он изучал психологию, а в Высшем институте религиозных наук имени св. Фомы Аквинского – теологию. 12 лет служил в украинской армии, из которых шесть лет – сотрудником Главного управления разведки в чине капитана.
Уволившись из армии, проходил кастинги для съёмок в рекламе, снявшись в рекламных роликах страховой компании, мобильного оператора, шоколада, алкогольных напитков. Кроме того Арестович выступил актёром в эпизодах пятнадцати фильмов и сериалов – в частности, в роли Люсеньки Зайцевой в картине "Не бойся, я рядом!"
А ещё капитан в отставке написал книгу "Азбука Хирона. Начальный курс импровизационной драмы", побывал заместителем главы ультраправой нацисткой партии "Братство" Дмитрия Корчинского и несколько месяцев провёл в кресле одесского чиновника. Во время АТО неутомимый Арестович зарегистрировал благотворительный фонд, занимавшийся "психологической поддержкой" военных в зоне боевых действий. А также сам послужил разведчиком в составе 72-й механизированной бригады, получив звание майора. Вот ведь: и разведчик и политик и актер и психолог: такой разносторонний "чоловік"!

В огороде бузина, а в Киеве дядька

Что же имеет в виду этот украинский живчик-мыслитель, отметая "построение демократического государства на Украине" и ратуя за "новую цивилизацию"? Учитывая ультранационалистические взгляды этого персонажа (работа у Корчинского говорит о многом) возникают ассоциации с "новым мировым порядком" Адольфа Алоизовича. Конечно, в компоте с концептами будущего от Жоры Сороса и Коли Шваба. В качестве творческого развития идей, так сказать.
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Здесь, правда, напрашивается вопрос: а какое отношение недо-государство Украина имеет к этому будущему? Что она может предложить мировым "прогрессорам"? Ответ давно известен: лишь свои (а на самом деле – наши общерусские) земли для нещадной эксплуатации и заселения взамен аборигенов, и обезъязыченных, одурманенных сограждан – в качестве бесправной рабсилы и пушечного мяса для очередных кровавых провокаций в Донбассе.
Приход к официальной власти в Киеве упоротых нацистов вроде Корчинского и Ко – не на это ли будущее намекает Арестович? А у Украины после охлаждения Вашингтона и нарастающей "зубной боли" от неё Берлина и Парижа, в политическом плане, похоже, только и остается, что стать откровенно нацистским государством. Со всеми вытекающими: попыткой очередного блицкрига в Донбассе, провокациями в Крыму, ужесточением внутреннего террора по отношению к оппозиции. Естественно, такой вариант станет очень кратким и последним эпизодом государственности "незалежной", о чём недавно прямо предупредил Путин.

Что с того?

Сближение с Россией, смена русофобского политического курса стали бы наилучшим выходом для Украины, но к этому не готовы сейчас – ни местные элиты, ни значительная часть зомбированного "свидомостью" общества. Бегство со своей должности хитрого Арсена Авакова, предстоящая встреча с Зеленским канцлера ФРГ Меркель, на которой, как предполагается, та будет согласовывать с Киевом условия, удобные для РФ – всё это не сулит ничего хорошего для нынешней Украины как "анти-России".
Афганистан, ярко показал, что когда станет жарко, американцы не спасут. Как не спасли ляхи сына Тараса Бульбы от отцовской пули. Фэйсбучные откровения Арестовича, как раз и говорят о том, что "момент истины" для Незалежной приблизился вплотную. Как писал киевлянин Михаил Булгаков в "Белой гвардии":
Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, значит – одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в Городе. И, стало быть, кому-то придется умирать.
Тут, как говориться – не убавить, ни прибавить.

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