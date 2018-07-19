Афганистан ждет от России извинений

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Признание со стороны СССР афганского правительства в 1978 году и дальнейшее советское вторжение в Афганистан было ошибкой, и «афганский народ до сих пор ждёт извинений». Об этом на встрече в Госдуме с фракцией ЛДПР в среду, 18 июля, заявил посол Афганистана Абдул Каюм Кучай, передаёт РИА «Новости».

«Мы заинтересованы, чтобы наши отношения (с Россией) развивались, чтобы прежние ошибки не повторялись. Например, такие ошибки, какие имели место в 1979 году… В 1978 году (в Афганистане) к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание — власти. Признав их правительство Амина и Тараки, СССР сделал свою первую ошибку — и это правительство не было самостоятельным, а марионеточным. Вторая ошибка — ввод советских войск, в результате погибло более 2 миллионов афганцев и большое количество советских солдат. В результате вся инфраструктура страны была разрушена. А наш народ вёл то, что мы называем большим джихадом», — заявил посол.

«Такие события между соседями случаются… Но сейчас мы рассчитываем на то, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу… Подобное заявление послужит истинному углублению и упрочению наших отношений», — считает посол.

Напомним, в июле 1973 года в Афганистане была свергнута монархия и установлен республиканский строй. Это послужило толчком к началу гражданской войны между различными общественно-политическими и националистическими силами страны.

В апреле 1978 года к власти в Афганистане пришла Народно-демократическая партия (НДПА). Радикализм нового афганского руководства, поспешная ломка многовековых традиций народа и устоев ислама усилили сопротивление населения центральному правительству. Обстановка осложнялась иностранным вмешательством во внутренние дела Афганистана. СССР и некоторые другие страны оказывали помощь афганскому правительству, а страны НАТО, мусульманские государства и Китай — силам оппозиции.

К концу 1979 года обстановка в стране резко осложнилась, нависла угроза свержения правящего режима. В связи с этим правительство Демократической Республики Афганистан (ДРА) неоднократно обращалось к СССР с просьбами об оказании непосредственной военной помощи. Советская сторона сначала отклоняла такую форму вмешательства, но, в условиях обострения афганского кризиса, 12 декабря 1979 года руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию среднеазиатских республик, приняло решение о направлении войск для оказания военной помощи правительству Афганистана.

Решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС в соответствии со статьей 4 советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключенного 5 декабря 1978 года. Оно было оформлено секретным постановлением ЦК КПСС.

Ввод советских войск в Афганистан рассматривался политическим руководством СССР как кратковременная мера, направленная на обеспечение безопасности южных границ Советского Союза. Основная задача ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) состояла в том, чтобы создать «санитарный кордон» у границ СССР в условиях надвигавшейся угрозы распространения исламского фундаментализма на территории советских мусульманских республик.

Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа.

1-й этап: декабрь 1979 года — февраль 1980 года. Ввод советских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных объектов.

2-й этап: март 1980 года — апрель 1985 года. Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.

3-й этап: май 1985 года — декабрь 1986 года. Переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. Подразделения спецназначения вели борьбу по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Состоялся вывод на родину шести советских полков.

4-й этап: январь 1987 года — февраль 1989 года. Участие советских войск в проведении афганским руководством политики национального примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к возвращению на родину и осуществление полного их вывода.

СССР и после ввода войск в Афганистан продолжал искать возможности политического разрешения внутриафганского конфликта. С августа 1981 года он пытался обеспечить переговорный процесс ДРА с Пакистаном и Ираном, с апреля 1986 года — содействовать системной политике национального примирения.

14 апреля 1988 года в Женеве (Швейцария) представителями Афганистана, Пакистана, СССР и США были подписаны пять основополагающих документов по вопросам урегулирования политической обстановки вокруг Афганистана. Эти соглашения регламентировали процесс вывода советских войск и декларировали международные гарантии невмешательства во внутренние дела республики, обязательства по которым приняли на себя СССР и США. Были установлены крайние сроки вывода советских войск: половина ограниченного контингента выводилась к 15 августа 1988 года, остальные подразделения — еще через шесть месяцев.

С 15 мая 1988 года начался вывод ОКСВ, который завершился 15 февраля 1989 года. Выводом войск руководил последний командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов. Он последним из воинов ограниченного контингента советских войск в Афганистане 15 февраля в 10 часов 30 минут перешел мост через реку Амударью, разделявшую два государства в районе города Термеза.

Военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих, в том числе в составе ОКСВ — 525,2 тысячи человек. Общие безвозвратные советские потери в Афганистане составили 14 453 человека. Потери военнослужащих 40-й армии составили: убитыми и умершими — 13 833 человека, в том числе 1979 офицеров и генералов, ранеными — 49 985 человек. В ходе боевых действий на территории Афганистана, кроме того, погибли 572 военнослужащих органов государственной безопасности, 28 сотрудников министерства внутренних дел СССР, а также 190 военных советников, в том числе 145 офицеров.

Из-за ранений прекратили свою службу в Вооруженных силах 172 офицера. Инвалидами стали 6669 «афганцев», в том числе инвалидами первой группы — 1479 человек.

За военные и другие заслуги свыше 200 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 86 удостоены звания Героя Советского Союза, из них 28 — посмертно.

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