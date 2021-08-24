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Афганистан сумел удивить: Топ-5 странных инцидентов при эвакуации

24 августа 2021, 02:30  •  42 • Политика
Бегство афганцев из захваченной боевиками страны продолжается. При этом Афганистан сумел удивить весь мир. Царьград собрал топ-5 странных инцидентов, случившихся во время эвакуации.
Тысячи жителей Кабула и других городов осаждают иностранные самолёты в попытках покинуть страну. Хаос в Афганистане воцарился после того, как к власти вновь пришли талибы*, которые воспользовались выводом американских войск. Эвакуацию афганцев сопровождает череда странных инцидентов.
Первое. Несмотря на то, что процесс вывоза гражданских лиц, сотрудничавших с западными странами, только начался, уже поступили сигналы о проникновении боевиков в Европу. Так, в понедельник стало известно о том, что среди эвакуированных из Кабула во Францию беженцев минимум пять были связаны с "Талибаном"*.
Второе. Весь мир поразили попытки афганцев улететь на шасси американских самолётов. Отчаяние, с которым афганцы пытаются покинуть родную страну, ужаснуло многих журналистов и интернет-пользователей. Люди не просто набиваются в военные транспортники, они готовы привязывать себя к шасси, подвергая жизнь смертельной опасности.
Третье. Уже известно как минимум о трёх случаях, когда вывозимые из Афганистана женщины рожали прямо в эвакуационных самолётах. Об этом рассказал глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс. Один или несколько детей появились на свет в самолёте, который направлялся на немецкую авиабазу "Рамштайн".
Четвёртое. Афганские силовики, сбегая из страны, не забыли вывезти запасы пива из здания МВД. Об этом рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. Русские дипломаты видели, как 15 августа (день, когда талибы вошли в Кабул) представители сил безопасности выносили из здания министерства ящики с пивом.
Пятое. Американские пилоты придумали необычный способ разгонять афганцев, которые в приступе паники выбегают на взлётно-посадочную полосу аэропорта в Кабуле и мешают эвакуации. Американские военные перед эвакуационным самолётом выпускают два вертолёта "Апачи", которые пролетают на бреющем полёте, отгоняя людей мощными потоками воздуха.
Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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