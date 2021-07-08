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Афганистан: США уходят, Турция приходит?

08 июля 2021, 11:00  •  226 • В мире
Пока неизвестно, сможет ли Анкара договориться с талибами и продолжить миссию НАТО.
В последнее время различные СМИ распространяли информацию о том, что после окончательного вывода американских военных из Афганистана на их место могут прийти турецкие военные. По крайней мере, для обеспечения безопасности международного аэропорта в Кабуле, поскольку существует высокий риск, что "Талибан" (организация, деятельность которой в России запрещена) – в силу объективных причин и с учётом особенностей проводимой этим движением политики – может ввергнуть в хаос столицу страны.
Данные заявления имели несколько основных интерпретаций:
1) Турция будет замещать США, поскольку является членом НАТО. Договорённость якобы была фактически достигнута на последнем саммите Североатлантического альянса – и Джо Байден нашёл точки соприкосновения с Реджепом Эрдоганом. Таким образом, Вашингтон отдаёт Турции на аутсорсинг обеспечение (вероятно, частичное) безопасности в Афганистане, при этом Анкара получает свои дивиденды, включая возможность продвижения стратегии пантюркизма в этом регионе;
2) Турция принимала самостоятельное решение и вела переговоры с талибами по этому вопросу. Кроме того, Пакистан, являющийся стратегическим партнёром Турции и имеющий определённое влияние на "Талибан" (организация, деятельность которой в России запрещена), будет всячески помогать Анкаре. Всё это делается против воли США, а Турция считает себя новым и достаточно сильным геополитическим центром в Евразии, чтобы проводить собственную политику;
3) информационный вброс был намеренным, чтобы прозондировать отношение к этому вопросу как внутри Турции, так и за её пределами, провести соответствующие оценки, выявить слабые стороны такого подхода, а также установить те силы, которые активно критиковали или поддерживали эту концепцию.
Однако сложно сказать, насколько серьёзно те или иные силы в Турции рассчитывали войти в Афганистан – и как именно представляли своё присутствие. Не исключено, что опыт использования "Братьев-мусульман" (признана террористической организацией, деятельность которой в России запрещена) в Ливии побудил Турцию применить такую же методику прокси-сил (при непосредственном руководстве со стороны турецких начальников) и в Афганистане. Но дальнейшее развитие этой истории показало определённые несоответствия между желанием и возможностями.
Спикер политбюро "Талибана" Мохаммед Наим в интервью курдскому телеканалу "Рудав" от 3 июля 2021 года на вопрос "Что вы думаете о новостях о передаче Турции некоторых американских баз и аэропорта в Афганистане? Как вы знаете, между США и Турцией ведутся переговоры по этому поводу", ответил следующее:
Вопрос об иностранных войсках и их выводе уже окончательно решён. Согласно нашему договору, все силы должны быть выведены, за исключением дипломатических миссий. Этот вопрос был доработан. Всех, кто захочет остаться в нашей стране, мы обязательно будем рассматривать как захватчиков. Они не должны оставаться здесь с военной силой. Однако у нас со всеми будут хорошие отношения... Мы ожидаем международной поддержки со стороны соседних и региональных стран. Наши отношения с другими странами будут хорошими, но присутствие иностранных сил полностью отвергается.
Представитель "Талибана" дал уклончивый ответ. С одной стороны, он отверг чьё‑либо военное присутствие, но с другой не подтвердил и не опроверг возможное будущее участие Турции в обеспечении безопасности на различных объектах внутри Афганистана. Военное присутствие может отличаться от реализации мер безопасности, включая те, в которых заинтересован сам "Талибан" (организация, деятельность которой в России запрещена). Поскольку теоретически талибы могут привлекать внешние силы для решения каких-либо задач.
Скриншот страницы rudaw.net
Но более чёткую картину даёт позиция США по вопросу вывода войск и дальнейшего сотрудничества с официальными властями Афганистана.
На пресс-конференции 2 июля 2021 года спикер Пентагона Джон Кирби заявил:
"В рамках нашего продолжающегося процесса сокращения численности министр обороны утвердил план передачи командования нашей миссией в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи. Мы ожидаем, что этот перевод вступит в силу в конце текущего месяца.
Генерал Маккензи сохранит все существующие полномочия в качестве командующего американскими войсками в Афганистане. Он будет продолжать осуществлять полномочия по проведению любых контртеррористических операций, необходимых для защиты родины от угроз, исходящих из Афганистана.
И он возглавит усилия США по разработке вариантов материально-технической, финансовой и технической поддержки афганских сил, как только наше сокращение будет завершено. Теперь в рамках этого нового соглашения госсекретарь также одобрил создание передовых сил США в Афганистане, которые возглавит контр-адмирал ВМС Питер Вейсли. Командование контр-адмирала Вейсли будет базироваться в Кабуле и поддерживаться бригадным генералом Кертисом Баззардом, который возглавит Управление по обеспечению безопасности обороны Афганистана.
Этот офис будет базироваться в Катаре и будет оказывать финансовую поддержку Афганским национальным силам обороны и безопасности, включая поддержку технического обслуживания самолётов за горизонтом. Это изменение в структуре руководства и сегодняшняя передача авиабазы Баграм Афганским национальным силам обороны и безопасности являются ключевыми вехами в нашем процессе сокращения численности, что отражает меньшее присутствие Вооружённых сил США в Афганистане.
Это присутствие будет по-прежнему сосредоточено на четырёх вещах в течение предстоящего периода. Во-первых, защита нашего дипломатического присутствия в стране. Во-вторых, поддержка требований безопасности в Международном аэропорту имени Хамида Карзая. В-третьих, постоянные консультации и помощь афганским национальным силам обороны и безопасности по мере необходимости. И, в-четвёртых, поддержка наших усилий по борьбе с терроризмом".
Решение о создании дополнительного командования было принято министром обороны США Ллойдом Остином в тот же день, 2 июля. При этом необходимо отметить, что на прошлой неделе состоялись визиты главы Пентагона в Таджикистан и Узбекистан, где он обсуждал вопросы региональной безопасности и взаимодействия с американскими военными.
Итак, мы видим, что ограниченный контингент США всё же останется в Афганистане. Вписывается ли это в договорённости с талибами (например, разрешение на присутствие дипломатических миссий автоматически может подразумевать нахождение специализированного персонала, обеспечивающего безопасность этих миссий), неизвестно.
Группа контр-адмирала Вейсли, по крайней мере, будет находиться в Кабуле, как было официально заявлено. Не исключено, что США и официальные власти, которые они поддерживают, попытаются создать устойчивый пояс безопасности вокруг Кабула и дополнительно специальные зоны внутри столицы, как было сделано при оккупации Ирака в Багдаде.
Шестого июля в Дохе прошла встреча главы миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Деборы Лайонс, которая встретилась с переговорной командой талибов. Обе стороны согласились, что мирные переговоры должны стать единственным решением для политического урегулирования в Афганистане. Правда, накануне "Талибан" (организация, деятельность которой в России запрещена) с боями взял под контроль северную границу страны, на деле показав, какую именно политику они проводят. Ситуация остаётся напряжённой, и в случае эскалации насилия тысячи новых беженцев готовы хлынуть в соседние Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

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