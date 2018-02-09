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Афганистан: самая длинная война в истории Америки

09 февраля 2018, 01:09  •  71 • Политика
Выступая 6 февраля перед комитетом по иностранным делам Сената, помощник министра обороны по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер заявил, что война в Афганистане в 2018 году обойдётся Соединенным Штатам в 45 млрд. долларов. Детальной сметы расходов помощник главы Пентагона представить не смог. Не случайно сенаторы выразили сомнение, что эти бюджетные средства, которые запрашивает администрация Дональда Трампа, помогут прекратить войну в Афганистане, продолжающуюся 17-й год.
К примеру, сенатор Рэнд Пол заявил, что миллиарды «просто сбрасываются в яму», а афганцы до сих пор «не могут защитить себя». «Я думаю… наша национальная безопасность на самом деле становится более опасной по мере того, как мы тратим там всё больше и остаёмся там всё дольше.... [В Афганистане] мы в невозможной ситуации», – сказал Рэнд Пол.
Так или иначе, в Конгрессе США не понимают, как запрашиваемая администрацией сумма расходов соотносится с реализацией «новой стратегии» в отношении Афганистана, объявленной президентом Трампом в августе прошлого года. Комментарии, прозвучавшие в комитете по международным делам Сената, отражают растущее разочарование многолетними итогами американского присутствия в Афганистане.
Сенатор Джефф Меркли задал вопрос, почему «Талибан» «теперь контролирует больше территории, чем это было в 2001 году», когда американцы вторглись в эту страну. Вопрос, действительно, интересный. Почему? Может быть, именно потому, что миллиарды «сбрасываются в яму»?
По мнению Джеффа Меркли, отказ президента Д. Трампа от переговоров с талибами не отвечает интересам прекращения войны. Даже республиканец Боб Коркер, глава сенатского комитета по международным делам, положительно относящийся к администрации, настроен в вопросе об Афганистане скептически, ссылаясь на высокий уровень потерь в афганских силах безопасности, разгул коррупции и зависимость Афганистана от иностранной помощи.
Заместитель госсекретаря Джон Салливан, который также участвовал в сенатских слушаниях, соглашаясь с тем, что это самая длинная война в истории Америки, не отрицал отсутствия вариантов военного решения афганского конфликта, но указал на необходимость дальнейшей защиты американских интересов безопасности в Афганистане. По его словам, США не отказываются от поддержки афганского правительства в борьбе против талибов. При этом Д. Салливан, отвечающий за новую афганскую стратегию Белого дома, не смог дать оценку численности вооружённых противников Кабула в Афганистане. Сколько боевиков «Талибана» ведут сегодня боевые действия против правительственных войск, как оказалось, не знает и помощник министра обороны Р. Шрайвер. Тем не менее эти люди выстраивают в Афганистане «новую стратегию».
Американские официальные лица явно не желают акцентировать внимание законодателей на реальном положении дел. При этом в Белом доме известна оценка ситуации командующим войсками США в Афганистане генералом Джоном Николсоном, признавшим, что «из этого конфликта нет выхода». По словам генерала, после сокращения численности иностранных войск в Афганистане «враг заполнил вакуум».
Сегодня американцы не чувствуют себя в безопасности даже в Кабуле. Волна громких террористических нападений повстанцев потрясла столицу. Кабул настолько опасен, что американским дипломатам и солдатам запрещено пользоваться дорогами: они не могут проехать две мили от аэропорта до штаб-квартиры США, им нужно лететь на вертолёте. После всех этих лет, триллионов долларов и 2400 убитых в Афганистане американцев Кабул находится в осаде, а «Талибан» контролирует или оспаривает почти половину страны.
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Между тем чиновники из администрации США продолжают ретушировать ситуацию избитыми и обтекаемыми фразами. Так называемая новая афганская стратегия Трампа отнюдь не является чем-то новым.
Сошлёмся на точку зрения Роберта Малли, президента и генерального директора Международной кризисной группы. Его мнение заслуживает внимания. В 2015-2016 гг. он служил специальным помощником президента США и координатором Белого дома по политике на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в регионе Персидского залива. Малли считает, что в 2018 году война в Афганистане будет расширяться. Новая стратегия США в Афганистане направлена на эскалацию борьбы с «Талибаном», на отправку дополнительных войск, применение более массированных авиационных ударов, проведение широкомасштабных наступательных операций сухопутными силами афганской армии.
Стратегия Трампа – почти исключительно военная. Это продлённый вариант политики администрации Обамы с упором на военное решение афганского конфликта. Нет никаких оснований считать, что воюющие с 2001 года талибы, сохранившие боеспособность даже тогда, когда в Афганистане было 100 тысяч американских войск, дрогнут под натиском ещё 3 тысяч американцев, которых США направляют на усиление своей группировки, не превышающей сегодня 14 тысяч военнослужащих.
Замысел проведения широкомасштабных наступательных операций сухопутными силами афганской армии также страдает очевидным изъяном. В Афганистане нет сплошного фронта, вооружённая борьба ведётся повстанческими методами с опорой на поддержку местного населения. Американская поддержка может временно поднимать моральный дух афганских солдат, но не в состоянии внести перелом в ход войны. Цель Вашингтона – сохранение военного присутствия США в Афганистане, а не создание условий безопасной жизни в этой стране.
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Что касается расширения массированных ударов авиации США, то эта часть американской стратегии, конечно, выполнима. Американцы постоянно наращивают воздушные атаки на «Талибан». 6 февраля, например, стратегические бомбардировщики B-52 нанесли по талибам 24 удара управляемыми бомбами. Пентагон назвал эту воздушную атаку рекордной. Причём удар был нанесён по «украденным у афганской национальной армии транспортным средствам». Кстати, есть подтверждения того, что отряды «Талибана» сегодня вооружены и оснащены намного лучше, чем до начала американского вторжения.
И в заключение пара цифр, относящихся к афганскому бюджету США в 2018 году. Из доложенного в Конгрессе помощником министра обороны следует, что цена годового содержания одного американского солдата на афганской земле достигнет 5-6 миллионов долларов. А суммарная экономическая помощь Кабулу не превысит 780 млн. долларов. При таком распределении средств говорить об отходе США от военного решения афганской проблемы не приходится.

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