Афганистан показал неспособность Украины построить демократию - советник Зеленского

Volodymyr Tarasovukrinform/www.globallookpress.com

Политик заявил о крахе либеральной концепции после произошедших событий

Захват власти талибами* в Афганистане стал демонстрацией краха западной доктрины "либеральной демократии", которая хвалилась "победой" в 1991 году. Такое мнение выразил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Политик назвал провал в исламской республике доказательством фиаско, которое потерпела американская доктрина. В действительности же, считает Арестович, мир не приспособлен для проведения подобных "экспериментов по унификации", в чем, на его взгляд, сначала убедился Советский Союз, а затем и Соединенные Штаты с коллективным Западом.

Украинский госслужащий добавил, что многочисленные интеллектуальные и политические элиты утверждали о возможности построить в Афганистане, России, КНР, Ираке и Иране "свободные, демократические общества". Однако оказалось, что либеральная демократия вполне сопоставима по масштабам жертв с "тоталитарными режимами".

"В одном я пока убедился точно:– борьба за построение в Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет. Если за что и бороться, то сразу за построение новой цивилизации – которая успешно, на практике, сможет ответить на вышеизложенные вопросы", – высказался Арестович на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Ранее украинский обозреватель Игорь Гужва заявил, что ситуация в Афганистане стала наглядным примером того, что брошенные в решающий момент государства должны справляться со своими проблемами самостоятельно, без расчета на помощь от американской администрации. Таким образом журналист предостерег официальный Киев от войны в Донбассе и провокаций в отношении Российской Федерации.

*запрещенная в России террористическая организация