|
Афганистан показал неспособность Украины построить демократию - советник Зеленского
18 августа 2021, 09:45 • 72 • Политика
Политик заявил о крахе либеральной концепции после произошедших событий
Захват власти талибами* в Афганистане стал демонстрацией краха западной доктрины "либеральной демократии", которая хвалилась "победой" в 1991 году. Такое мнение выразил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Политик назвал провал в исламской республике доказательством фиаско, которое потерпела американская доктрина. В действительности же, считает Арестович, мир не приспособлен для проведения подобных "экспериментов по унификации", в чем, на его взгляд, сначала убедился Советский Союз, а затем и Соединенные Штаты с коллективным Западом.
Украинский госслужащий добавил, что многочисленные интеллектуальные и политические элиты утверждали о возможности построить в Афганистане, России, КНР, Ираке и Иране "свободные, демократические общества". Однако оказалось, что либеральная демократия вполне сопоставима по масштабам жертв с "тоталитарными режимами".
"В одном я пока убедился точно:– борьба за построение в Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет. Если за что и бороться, то сразу за построение новой цивилизации – которая успешно, на практике, сможет ответить на вышеизложенные вопросы", – высказался Арестович на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Ранее украинский обозреватель Игорь Гужва заявил, что ситуация в Афганистане стала наглядным примером того, что брошенные в решающий момент государства должны справляться со своими проблемами самостоятельно, без расчета на помощь от американской администрации. Таким образом журналист предостерег официальный Киев от войны в Донбассе и провокаций в отношении Российской Федерации.
*запрещенная в России террористическая организация
Подпишитесь на нас
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 августа 2021, 06:00
|
14 августа 2021, 22:20
|
14 августа 2021, 22:20
|
12 августа 2021, 05:15
|
16 августа 2021, 04:35
|
13 августа 2021, 19:45
|
17 августа 2021, 14:30