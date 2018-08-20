Афганистан надеется на помощь России в решении вопроса с талибами

О том, что на Россию рассчитывает Афганистан, заявил на соответствующей пресс-конференции посол Афганистана Абдул Каюм Кучай. Напомним, мероприятие состоялось в Москве.

«Россия сейчас тоже имеет контакты с талибами. Если Россия действительно хочет помочь Афганистану и у нее есть возможность убедить талибов сесть за стол переговоров с правительством Афганистана, - заявил посол. - Так мы сможем решить все проблемы, это будет хорошо».

Напомним, ранее в российском МИД говорили о том, что страна действительно контактирует с талибами. И это необходимо для того, чтобы стараться обеспечивать безопасность собственных граждан.