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Афганистан надеется на помощь России в решении вопроса с талибами

20 августа 2018, 15:09  •  74 • В мире
Власти Афганистана рассчитывают, что России удастся убедить представителей движения «Талибан» (запрещено в РФ) сесть за стол переговоров.
О том, что на Россию рассчитывает Афганистан, заявил на соответствующей пресс-конференции посол Афганистана Абдул Каюм Кучай. Напомним, мероприятие состоялось в Москве.
«Россия сейчас тоже имеет контакты с талибами. Если Россия действительно хочет помочь Афганистану и у нее есть возможность убедить талибов сесть за стол переговоров с правительством Афганистана, - заявил посол. - Так мы сможем решить все проблемы, это будет хорошо».
Напомним, ранее в российском МИД говорили о том, что страна действительно контактирует с талибами. И это необходимо для того, чтобы стараться обеспечивать безопасность собственных граждан.

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