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Афганистан доказал провал украинского плана - киевский эксперт Романенко

15 августа 2021, 22:10  •  157 • Политика
Киевский эксперт Романенко показал, что Афганистан стал мрачным уроком для Украины и доказательством, что план сегодняшних украинских элит провалился.
Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко на примере Афганистана показал, чем обернутся для Киева чаяния в отношении США. Недавно мы наблюдали, как Вашингтон в экстренном порядке выводил свои войска из Афганистана. Теперь бегут и дипломаты, а страна полностью под контролем "Талибана"*.
В колонке для "Главреда" Романенко напоминает, что для США Афганистан был основным союзником вне стран НАТО. На протяжении долгих лет сюда поставляли огромное количество вооружения. А теперь... страну просто бросили.
Пока украинцы радовались паре снайперских винтовок или "сходили с ума" из-за "Джавелинов", правительство Афганистана снабжали сотнями БТР, дронов или, например, лёгкими вертолётами, продолжает украинский эксперт.
Между тем Киев с 2014 года надеется получить статус главного союзника США вне НАТО и полагает, что американская армия "впишется" за него в гипотетическом конфликте против России и "не будет щадить живота своего". Происходящее сегодня в Афганистане показывает, что ничего подобного не произойдёт:
Если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут, - добавил Романенко, подчеркнув, что крах правительства Афганистана и армии страны теперь "просто хрестоматийный пример".
* "Талибан", талибы - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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