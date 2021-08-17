Афганец объяснил накал отчаяния в аэропорту Кабула: "Попрощались - возможно, навсегда"

Бывший сотрудник одного из афганских министерств Ахмад Вардак (имя изменено) объяснил накал отчаяния в аэропорту Кабула. В частности, он рассказал о том, кто именно в панике пытался покинуть вчера страну. По его словам, несколько друзей пришли к нему рано утром, чтобы "попрощаться - возможно, навсегда".

В беседе с RT мужчина рассказал о том, что люди, которые пытались сбежать из страны, - это те, кто в какой-то момент поверил американцам и согласился сотрудничать.

"Вчера ночью американцы пригласили их, чтобы они ехали в аэропорт, [пообещали] что их заберут и вывезут на самолётах", - сказал он, отметив, что все эти люди работали на военных и на дипломатов из США.

При этом он отметил, что все они - "хорошие люди, уважаемые, образованные, воспитанные", но в какой-то момент поверили в честность американских гостей. По словам мужчины, среди этих людей есть и женщины, и старики.

"Несколько друзей пришли ко мне рано утром попрощаться - возможно, навсегда", - отметил он.

Мужчина добавил, что американцы просто отдали государство талибам* и вместе с ним отдали и жизни всех этих людей. Сейчас все эти люди, которые не смогли вчера улететь, сидят по домам и не знают, что будет дальше.

"О каком достоинстве, чести говорить, когда твою жизнь подвесили на ниточке, а рядом - нож в чужой руке?" - отметил собеседник агентства, говоря об американцах.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.