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Аферист, но ярый патриот: Экс-нардеп от «Свободы» Мирошниченко может сесть на 5 лет с конфискацией за мошенничество

15 мая 2021, 15:20  •  23 • Украина

Против бывшего народного депутата от ВО «Свобода» и бывшего депутата Киеврады Игоря Мирошниченко открыто уголовное производство по обвинению в мошенничестве. Депутат подозревается в уклонении от уплаты долга и в присвоении миллионов гривен.

В настоящее время ему запрещён выезд за границу.

Кроме того, правоохранители также проверяют информацию о его причастности к организованной преступной группировке, которая требовала деньги у застройщиков

Об этом сообщил председатель общественной организации «Не молчи» Орест Гаранджа на своей странице в Facebook.


«Псевдоактивист и экс-депутат Верховной Рады и Киевсовета Игорь Мирошниченко может сесть на 5 лет с конфискацией имущества. Прокуратура открыла против него уголовное производство (№ 42021 100020000021) по ч. 4 ст. 190 УК „Мошенничество, совершённое в особо крупных размерах или организованной группой‟. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Против экс-депутата открыто исполнительное производство, суд запретил ему выезд за границу. Экс-нардеп уклоняется от уплаты долга в течение 5 лет на сумму около 3 млн грн. А кроме того, по моей информации, Нацполиция, которая ведёт расследование, также проверяет информацию о вымогательстве сотен тысяч долларов и недвижимости организованной группой активистов во главе с „Мирохой‟ под крышей авторитетного бизнесмена „Гонзика‟», — отметил Орест Гаранджа.

Он также заявил, что Мирошниченко занял у него деньги в 2012 году, а когда стал народным депутатом, отказался возвращать долг. Применить предусмотренные законом санкции против должника удалось только тогда, когда он лишился депутатских полномочий.

«Ещё будучи журналистом, в 2012 году он занял у меня (мы вместе работали на канале ICTV) 2,5 млн грн (я тогда в то время продал квартиру), в прибыльный гостиничный бизнес. Но, как только стал депутатом, отказался возвращать долг. Мне он утверждал, что нет денег. Мирошниченко дальше врал судьям, исполнительной службе, рассказывал государственным учреждениям (НАПК, ГИС, судам) о своём бедственном финансовом положении. „Коррупционная тактика‟ успешно работала, а когда значка не стало, по решению суда в 2018 году он ограничен в выезде за границу. В 2021 году открыто уголовное производство о мошенничестве в особо крупных размерах», — отметил Гаранджа.

Он выразил уверенность, что, на самом деле, Мирошниченко является вполне себе платёжеспособным. Об этом свидетельствует роскошный образ жизни экс-нардепа и финансирование им избирательных кампаний — собственной и кандидата в президенты от «Свободы» Руслана Кошулинского.

«У Мирошниченко роскошный особняк в Бородянском районе из двух домов по 200 метров, ландшафтный парк с озером, теннисный корт, теплица. Стоимость домов по полтора миллиона долларов. Два авто — новенькие BMW X5 и BMW GT-528i, цена примерно 200 тыс. долларов. А ещё гостинично-ресторанный бизнес — ресторан Ла Терраса, отель Нивки Плаза и одноимённый ЖК-самострой. В 2019 он перечислил на кампанию кандидата в президенты „свободовца‟ Кошулинского 190 тыс. грн. А на собственную кампанию Мирошниченко в том же 2019-м только официально отвалил 794 тыс. грн»

Однако основной доход экс-нардепу приносит вымогательство денег у застройщиков.

«Главный доход — кошмаринг застройщиков. Причём не проблемных, а стабильных, с деньгами. Для этого есть друзья „ГОшки‟ — „Стоп Своеволию‟ и „Крепость‟. Схема проста: бабушки с плакатами, затем титушки с арматурой и коктейлями Молотова. Цель движа — остановить строительство, напугать инвесторов. Затем на белом коне, точнее, чёрном BMW, появляется „Мироха‟ и озвучивает ценовое предложение, от которого трудно отказаться», — сообщил Гаранджа.

«Рабочая схема, но один небольшой недостаток — полностью криминальная. Чистый криминал и бандитизм», — подчеркнул он, прилагая фото имений Мирошниченко в Бородянском районе (СТ «Мрия»), его автопарка, «постного стола», а также справку о скромнейшей зарплате, на которую он всё это приобрёл.




Напомним, Игорь Мирошниченко неоднократно становился фигурантом многочисленных скандалов, в том числе, языковых и семейных. Кроме того, он занимает ярую и принципиальную проукраинскую патриотическую позицию, всей душой ненавидит Москву, и является достаточно авторитетным националистом в своих кругах.

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